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 Общество
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Все про:Госпогранслужба (3473) хасиды (121)

 В Украину прибыли почти 25 тысяч хасидов, - Госпогранслужба. ФОТО

На празднование иудейского нового года в Умани прибыли 24 782 паломника-хасида.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Сотрудники Госпогранслужбы в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24 782 паломников", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что с 6 сентября – дня, когда паломники начали прибывать в Украину – на территорию нашей страны не пропустили 8 граждан Израиля. У части из них не было при себе необходимых документов, части ранее был запрещен въезд в Украину.

Также на Цензор.НЕТ: Отряд полицейских из Израиля прибыл для помощи в обеспечении правопорядка в Умани. ФОТОрепортаж

Юбилейный 5780-й иудейский Новый год ортодоксальные евреи отмечают завтра, в воскресенье, 29 сентября.

В Украину прибыли почти 25 тысяч хасидов, - Госпогранслужба 01
В Украину прибыли почти 25 тысяч хасидов, - Госпогранслужба 02
В Украину прибыли почти 25 тысяч хасидов, - Госпогранслужба 03
В Украину прибыли почти 25 тысяч хасидов, - Госпогранслужба 04

Источник: https://censor.net.ua/p3150972
 
   
 Топ комментарии
 
Сколько бы туалетов там не установили, всё одно, они будут ходить мимо...
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Цікаво чи поставили в Умані 25 тис. туалетів? Вони обісруть всю Умань, бо там немає елементарних умов для розміщення такої кількості туристів! Зеленський має приїхати в Умань і подивитись як виглядає святкування єврейського свята і на який величезний смітник перетворюється Умань в ці дні!
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Сколько бы туалетов там не установили, всё одно, они будут ходить мимо...
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не имеет значения- все кучи говна будут на улицах умани, у неккоторых даже на столе и в постели
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А як же турізЬм? Пусть уманьчани бабла покосят немного...
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- Слышь, Пятровна, вот пишуть, что в Израиле совсем нет попрошаек.
- Ну, правильно, падруга, кто же им там подаст!
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Теперь не только в Умань будут ездить а и в Киев за пенсиями? Слава богу что у нас еровбляхеры всех пенсиями могут обеспечить и израильтян и лугандонцев и маму Кобалева и Насирова
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Непогано було б, щоб вони прилітали ще й на 8 березня, 1 травня, день конституції та день працівника сільського господарства. )))))
Парк "Софіївка" щось там має з них? Щось робиться?
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О, Пєця наробить ще більше канфєток!!!
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ой, поце не да каныфеток, цугундер светит
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так может на поля весной пусть приезжают- обосрут все, вот и удобрение бесплатное
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Кстате. Пятикопеешний кулек от дождя на хасидской шапке как нельзя лучше характеризирует народ израелев В Украину прибыли почти 25 тысяч хасидов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 543
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Головне - без будь-яких комплексів... До України прибули майже 25 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 425
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да, без комплексов- где захотело-там и насрало
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да , очень классные, смотришь и насмотреться не можешь
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Зельцмана и Мендель мы не отдадим - они народное достояние!
А мумию хай забирают!
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Мендель - яркая представительница наглого хасидского жлобства
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неправда, мендель не была замечена, что насрала кучу на столе, а истинный хусид-обязательно на прощанье хозяину в умане на стол насрет
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неее, это тоже, производное от хусидов
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А 95 квартал будет выступать?
Кстати , зе такую рекламу Украине в Юрмале сделал - типа Украина как немецкая порноактриса.
Может хасиды едут потому ее увидеть?
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А у вас?
Я просто повторила слова презедента. С НЕКОТОРЫХ ПОР ЕГО ИНТРЕСНО РАЗБИРАТЬ НА ЦИТАТЫ
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Звонок в дверь.
- Здравствуте тётя Сара, а Боря дома?
- Боря занят, он кушает - может и ты хочешь покушать?
- Да.
- Сходи домой покушай!
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Кто с чем приходит в гости:
Француз - с любовницей. Англичанин - с анекдотом. Русский - с бутылкой водки. Еврей - с племянником Сёмой.
Кто с чем уходит из гостей:
Француз - с новой любовницей. Англичанин - с новым анекдотом. Русский - с фингалом под глазом. Еврей - с кусочком торта для тёти Сары.
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Еврей обменял племянника Сёму на кусочек торта для тёти Сары?
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Знайшов якось Ізя гаманець на вулиці, сів, перерахував, - не вистачає. )))
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Перенести могилу цього бога в Ізраїль, щоб не їздили сюди загажувати місто, але мешканці Умані, мабуть, будуть проти.
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Администрация Умани точно против. Еще против некоторые хасидские шишки, бо Нахман завещал похоронить себя именно в Умани и нельзя завещание нарушать.
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Дык назвать поселение на высотах Уманью и скатертью дорога!
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да, ты прав, говно хусида в умане на вес золота, народ год живет на эти деньги, но когда станем лучше жить, то вряд ли хозяева захотят выгребать с домов говно, которые они серут и в постель и на стол
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какой позор , принимать и обслуживать это быдло - до чего дожились
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уманці, які здають їм житло по 100$ за ліжко на добу, дуже навіть задоволені.
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Сначала прочитал: "В Украину прибыли почти 25 тысяч шахидов." Подумал, что совсем Порошенко охренел...
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