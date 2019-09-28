 В Украину прибыли почти 25 тысяч хасидов, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Сотрудники Госпогранслужбы в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24 782 паломников", - сказано в сообщении.
В Госпогранслужбе добавили, что с 6 сентября – дня, когда паломники начали прибывать в Украину – на территорию нашей страны не пропустили 8 граждан Израиля. У части из них не было при себе необходимых документов, части ранее был запрещен въезд в Украину.
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Юбилейный 5780-й иудейский Новый год ортодоксальные евреи отмечают завтра, в воскресенье, 29 сентября.
- Ну, правильно, падруга, кто же им там подаст!
Парк "Софіївка" щось там має з них? Щось робиться?
А мумию хай забирают!
Кстати , зе такую рекламу Украине в Юрмале сделал - типа Украина как немецкая порноактриса.
Может хасиды едут потому ее увидеть?
Я просто повторила слова презедента. С НЕКОТОРЫХ ПОР ЕГО ИНТРЕСНО РАЗБИРАТЬ НА ЦИТАТЫ
- Здравствуте тётя Сара, а Боря дома?
- Боря занят, он кушает - может и ты хочешь покушать?
- Да.
- Сходи домой покушай!
Француз - с любовницей. Англичанин - с анекдотом. Русский - с бутылкой водки. Еврей - с племянником Сёмой.
Кто с чем уходит из гостей:
Француз - с новой любовницей. Англичанин - с новым анекдотом. Русский - с фингалом под глазом. Еврей - с кусочком торта для тёти Сары.