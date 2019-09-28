 Грузовик столкнулся с автобусом в Умани, 9 человек попали в больницу. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Патрульную полицию Черкасской области.
"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении", - сказано в сообщении.
Девятерых пассажиров автобуса доставили в Жашковскую центральную районную больницу.
В Патрульной полиции предупредили, что движение транспорта на участке автодороги М-05, на которой произошло ДТП (153 км), затруднено.
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обо**анные святочной водой и закамланныё заклинаниями
Ну а пассажиры конечно же явный скот... "шо ты мэшаешь водытелю ехать!?"
Сліпий фатум.
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