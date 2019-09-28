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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17801) Гонтарева (795)

 Валерия не сломается, - Порошенко с супругой проведал Гонтареву. ФОТО

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной навестил экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Валерия не только сильный менеджер, но и сильная личность. Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков "ПриватБанка", - она ​​не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она ​​не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - написал Порошенко.

Валерия не сломается, - Порошенко с супругой проведал Гонтареву 01

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Валерия не сломается, - Порошенко с супругой проведал Гонтареву 02

Источник: https://censor.net.ua/p3150960
 
   
 Топ комментарии
 
Так что там с расследованием "покушения"?
В Украине то понятно Коломойский мешает "поджоги" раскрыть?
А в англии кто?
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Если бы Порошенко сейчас был президентом, новости выглядели бы так:

"Украина и США договорились о новом пакете военной помощи. Миссия МВФ в Киеве увенчалась успехом. Принято решение о новых санкциях к РФ. Увеличен товарооборот с Европой."
... От така муйня, малята!

Иван Лютый
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Погнали бутусики зачисткой заниматься!!! Валерія не зламається, - Порошенко з дружиною відвідав Гонтареву - Цензор.НЕТ 4942 Идите лучше факультет журналистики зачищайте от бестолковых преподавателей!!!
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