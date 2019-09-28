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 Боец Нацгвардии Александр Марков погиб в бою с оккупантами 27 сентября. ФОТО

Вчера, 27 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Александр Марков, старший лейтенант, военнослужащий Национальной Гвардии Украины.

Об этом сообщает Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"27 сентября в зоне проведения ООС в бою с российско-террористическими вооруженными формированиями героически погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Он храбро воевал и погиб, защищая украинский народ", - говорится в сообщении.

Боец Нацгвардии Александр Марков погиб в бою с оккупантами 27 сентября 01

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В подразделении отмечают, что Александр Марков участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО / ООС в рядах ВСУ, а позже - Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования. 

Без отца и мужа остались маленький сын и жена.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Боец Нацгвардии Александр Марков погиб в бою с оккупантами 27 сентября 02

Источник: https://censor.net.ua/p3150957
 
 
 Топ комментарии
 
Шануйте людину. Прізвище не перекручуйте. Він Олександр Марків, а не Марков.
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Загиблі Герої повертаються у мають у новому житті кращу долю. Ніщо у цьому світі не буває даремно та марно окрім одного - кацаблядських сподівань на те, що вони загарбають Україну.
Вічна Слава Героям!
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Де траур по всій Україні?
Де заборона транслювати танці/шманці в день трауру? Де стягнення матеріальних збитків з агресора? Де ноти протесту за вбитого?
Безкарність породжує вбивства.

В котре питаю #ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
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Загиблі Герої повертаються у мають у новому житті кращу долю. Ніщо у цьому світі не буває даремно та марно окрім одного - ************* сподівань на те, що вони загарбають Україну.
Вічна Слава Героям!
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Де траур по всій Україні?
Де заборона транслювати танці/шманці в день трауру? Де стягнення матеріальних збитків з агресора? Де ноти протесту за вбитого?
Безкарність породжує вбивства.

В котре питаю #ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
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Жодна партія вже "нових" депутатів не піднімає питання щодо санкцій за обстріли. Жоден! Той на олімпіаді той на гастролях. Співають і танцюють. Війна лиш на 0, а тут корито! Ті самі граблі, як ви вже дістали цим лицемірством.
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Шануйте людину. Прізвище не перекручуйте. Він Олександр Марків, а не Марков.
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Дякувати загибель не можна , тiльки пробачення просити.
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Подяка не за загибель,а за захист країни.
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Когда уже мародьор прекратит наживаться на войне? Ему выгодна эта война! Почему его никто не остановит? Боєць Нацгвардії Олександр Марків загинув у бою з окупантами 27 вересня - Цензор.НЕТ 4071
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
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