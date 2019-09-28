 Боец Нацгвардии Александр Маркив погиб в бою с оккупантами 27 сентября. ФОТО

Об этом сообщает Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"27 сентября в зоне проведения ООС в бою с российско-террористическими вооруженными формированиями героически погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Он храбро воевал и погиб, защищая украинский народ", - говорится в сообщении.

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В подразделении отмечают, что Александр Маркив участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО / ООС в рядах ВСУ, а позже - Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования.

У него остались жена и сын.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.