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 Боец Нацгвардии Александр Маркив погиб в бою с оккупантами 27 сентября. ФОТО

Вчера, 27 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Александр Маркив, старший лейтенант, военнослужащий Национальной Гвардии Украины.

Об этом сообщает Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"27 сентября в зоне проведения ООС в бою с российско-террористическими вооруженными формированиями героически погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Он храбро воевал и погиб, защищая украинский народ", - говорится в сообщении.

Боец Нацгвардии Александр Маркив погиб в бою с оккупантами 27 сентября 01

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В подразделении отмечают, что Александр Маркив участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО / ООС в рядах ВСУ, а позже - Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования. 

У него остались жена и сын.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Боец Нацгвардии Александр Маркив погиб в бою с оккупантами 27 сентября 02

Источник: https://censor.net.ua/p3150957
 
 
 Топ комментарии
 
Шануйте людину. Прізвище не перекручуйте. Він Олександр Марків, а не Марков.
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Загиблі Герої повертаються у мають у новому житті кращу долю. Ніщо у цьому світі не буває даремно та марно окрім одного - кацаблядських сподівань на те, що вони загарбають Україну.
Вічна Слава Героям!
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Загиблі Герої повертаються у мають у новому житті кращу долю. Ніщо у цьому світі не буває даремно та марно окрім одного - ************* сподівань на те, що вони загарбають Україну.
Вічна Слава Героям!
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Жодна партія вже "нових" депутатів не піднімає питання щодо санкцій за обстріли. Жоден! Той на олімпіаді той на гастролях. Співають і танцюють. Війна лиш на 0, а тут корито! Ті самі граблі, як ви вже дістали цим лицемірством.
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Що скажуть зєлєпузікі на це повідомлення? "Главноє нє стрєлять?" Залишили патріотів на передовій без вогневої підтримки і планують відвід в відкрите поле, а обжиті укріплені бліндажі залишити на осінь-зиму сєпарам. Суки створять разом з х-лом "зєльоний корідор" і розстріляють боєздатну вмотивовану частину Української Армії
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Шануйте людину. Прізвище не перекручуйте. Він Олександр Марків, а не Марков.
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Дякувати загибель не можна , тiльки пробачення просити.
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Подяка не за загибель,а за захист країни.
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Вечная и светлая память Александру. Пусть покоится с миром..........
Родным и близким искренние соболезнования........
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за нього українці повинні вбити 5 росіян!!! не менше!!!
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"Ему кричал я : "Посмотри на эти сучьи рожи !
Им все до фонаря, гори, страна, впридачу тоже.

Нас завтра снова продадут, пойдем на урожаи..."
А он в ответ: "Брось, баламут, Господь нас уважает"...

(ДДТ)
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Герою-слава! А на рахунок прізвища не дивуйтесь. Змінив прізвище адмін-помилка прикра, але не трагедія. Трагедією є ДОБРОВІЛЬНЕ перекручування прізвищ на московський лад багатьма поколіннями українців,штучно збільшуючи кількість "росіян" в Україні,даючи повід сусідній державі їх захищати. Цю надважливу тему ніхто не обговорює,бо в журналістів через одного такі ж прізвища. Зустрічав навіть ФранкоВ і (увага!) ШевченкоВ. Це ДНО нації,бо масштаби багатоміліонні.
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