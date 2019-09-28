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Все про:Киев (17951) педофил (418) Нацполиция (10146) школа (1911)

 Школьный тренер по мини-футболу, разыскиваемый за развращение детей, задержан в Киеве. ФОТО

В Киеве задержан детский тренер по мини-футболу, который в 2015 развращал детей, после скрывался в течение нескольких лет от полиции под чужими именами и часто меняя адреса проживания.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина, которого подозревают в совершении развратных действий, все это время менял имена и фамилии и проживал по разным адресам в столице и на территории Киевской области. Именно этот факт и усложнял поиски фигуранта. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 150 тыс. грн", - говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу вечером.

Школьный тренер по мини-футболу, разыскиваемый за развращение детей, задержан в Киеве 01

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По информации правоохранителей, злоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе. В конце декабря 2015 года он со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, человек в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем данного события стал еще один подросток, который в тот момент также находился в комнате.

В ходе досудебного расследования следователи собрали необходимую доказательную базу о причастности фигуранта к совершению противоправных действий. В дальнейшем материалы производства были направлены в суд. До задержания злоумышленник, желая избежать наказания, скрывался под чужим именем и фамилией, постоянно менял адреса проживания, не появлялся на судебные заседания.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве в декабре 2015 года было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3150944
 
 
 Топ комментарии
 
В четверг, 26 сентября правоохранители в Киевской области задержали правонарушителя. По решению суда, ему избрали «меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 150 тысяч гривен».


То есть, плати деньги и опять скрывайся. Продуманная политика потакания убийцам, педофилам и насильникам. Чем больше бардака в народе, тем меньше угрозы власть держащим.
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Кто будет менять уголовный кодекс? Я же написала - власти (любой) выгоден бардак в обществе. Пока общество старается выжить, власть - ЖИВЕТ. И самое больше число педофилов - именно во власти. Так они кодекс поменяют?
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уголовный кодекс нужно менять.. убийцы, насильники, педофилы и коррупционеры в СИЗО без права залога и при наличии веских обоснованных доказательств..
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Страшно представить, что с ним сделают на зоне...
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его головой будут играть в футбол.. но перед этим его многократно оприходуют..
если ему повезет, то он успеет повеситься..
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за таких козлів не потрібно боятися ,вони самі повинні весь час боятися за свої вчинки
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страшно представить что оно будет делать когда выйдет
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Нічого йому не зроблять на ******** зоні (нажаль), пройшли ті часи коли зона жила за поняттями, зараз ті хто йде по старій 117 ст. спокійно сидять і з ворами чефирять за одним столом, по друге бабло вирішує зараз все
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В четверг, 26 сентября правоохранители в Киевской области задержали правонарушителя. По решению суда, ему избрали «меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 150 тысяч гривен».


То есть, плати деньги и опять скрывайся. Продуманная политика потакания убийцам, педофилам и насильникам. Чем больше бардака в народе, тем меньше угрозы власть держащим.
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Це Портнов постарався - він є автором Кримінально-процесуального кодексу, який дозволяє випускати під заставу збоченців...
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уголовный кодекс нужно менять.. убийцы, насильники, педофилы и коррупционеры в СИЗО без права залога и при наличии веских обоснованных доказательств..
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Кто будет менять уголовный кодекс? Я же написала - власти (любой) выгоден бардак в обществе. Пока общество старается выжить, власть - ЖИВЕТ. И самое больше число педофилов - именно во власти. Так они кодекс поменяют?
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За зрадників Батьківщини, колаборантів, військових найманців ніхто не згадує, от подумаєш.. Завтра прийдуть , типу розбійники, віджимати квартиру, будинок, авто , жінку, дочку на потреби "народної риспубліки", а самого до війська - визволяти польських братів
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Чтобы НЕ забывать перечислять ВСЕХ ПРЕСТУПНИКОВ , надо просто отменить ПРАВО ВНЕСЕНИЯ ЗАЛОГА .
Один для всех.
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Не Кримінальний, а Кримінально-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ. До речі, його автором є Портнов - це він прописав, що можна вбивць, сєпарів та гвалтівників під заставу чи домашній арешт випускати! Це йому треба подякувати за таку фігню...

У старому Кримінально-процесуальному кодексі навіть поняття домашнього арешту не було! Домашній арешт НЕ МОЖЕ бути застосовано до підозрюваних у тяжким та особливо тяжких злочинах!
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он свои органы органы обнажал, не изнасиловал же..
почему это приравняли к такому страшному преступлению, потом подростки,
это не малышня, могли и оговорить.. а жизнь человеку сломали..

менты так превышают раскрываемость..
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тоже подумалось чего-то, вообще страноватый педофил, с учениками не опасаясь быть раскрытым что ли, может с головой проблемы, хотя скрываться 4 года ума хватило
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Думаю, що я не помилюся,якщо цей урод був прихильником "рузьского мира " та шанувальником ***** в особливості. А любимою його розважальною програмою був "95 квартал" з її секс-символом Монікою Зєлінські
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новая методичка свиновальцов? вальцманоид везде свой пятак вставит))
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Де справедливість? Чому кримінальну відповідальність за гомосексуалізм відмінили, а за ексгібіціонізм ні? Чому ексгібіціонізми обмежуються в правах на самовираження? Гоміків, які цілуються, поліція не затримає, а ексгібіціоніста - аж бігом!

Чому геї можуть проводити паради, а парад ексгібіціоністів та нудистів ніхто не дасть провести? Чим їхні права та їхні вподобання не такі, як права та вподобання геїв? Хіба це не дискримінація?
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Немає справедливості, герентофіли і зоофіли ходять і підсміюються, кажуть "настамнет"
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А фетишисти, які отримують неземне задоволення, лопаючи пухирці в захисній обгортці? А любителі чавити фурункули на морді?
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Так отож, чим геї кращі і особливіші за всіх них? Я розумію, педофілія чи зоофілія - це насильство, але решта відхилень ж насильства зазвичай не містять...
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А "музичні телеканали" М1, MusicBox та їм подібні, які з ранку до ночі крутять гівно-кліпи пєвіц ртом із прикритою трикутничком тканини вульвою, де читаєттся кожна складка статевих губ - це не розбещення? Не враховуючи кліпів з участю особин-трансгендерів та андрогінних "чоловіків". Де ваші гнівні коменти?
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Зелебобкин избиратель😁
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а может он любит свиновальца, как ты?
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Школьный тренер по мини-футболу/ "Спортсмен" Зеленский показал активные отжимания с гантелями . Владимир делает отжимания от пола. Упражнение актер усложнил, взяв в руки гантели, с которыми нагрузка стала намного сложнее./Иван Петрович Сидоров не жалуется под каждой статьёй «Порошенко...Луценко...». Он под каждой статьёй рассказывает про Зеленского.
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Оголив свої статеві органи і все? Щось тут не зовсім ясно... Може бути випадковістю... штани порвалися...
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А може він також любитель гри на роялі, як і Моніка Зєлінскі ?...😕
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