 Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Полсотни украинских военнослужащих получили сертификаты и разрешения, подтверждающие право на эксплуатацию беспилотного авиационного комплекса. Обучение было предусмотрено контрактом на поставку Bayraktar TB2.
Подготовка украинских специалистов происходила на учебно-производственной базе производителя беспилотнтков - компании "Baykar Machine".
В Турции также проходили обучение преподаватели и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба.
Ну хоть так. Скока там цена контракта? 67млн. за 4 штуки? Если бы еще гривен, миллионов то....