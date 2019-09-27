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 Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2. ФОТОрепортаж

В Турции завершилась подготовка военнослужащих Воздушных Сил ВСУ по программе подготовки специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2 01

Полсотни украинских военнослужащих получили сертификаты и разрешения, подтверждающие право на эксплуатацию беспилотного авиационного комплекса. Обучение было предусмотрено контрактом на поставку Bayraktar TB2.

Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2 02

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Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2 03

Подготовка украинских специалистов происходила на учебно-производственной базе производителя беспилотнтков - компании "Baykar Machine".

Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2 04

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В Турции также проходили обучение преподаватели и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба.

Источник: https://censor.net.ua/p3150894
 
 
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Слава українським воїнам і турко бандерівцям !
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Размах крыльев конечно впечатляет, но полезная нагрузка(60 вроде?) - Икару на смех.
Ну хоть так. Скока там цена контракта? 67млн. за 4 штуки? Если бы еще гривен, миллионов то.... Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2 - Цензор.НЕТ 5311
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Большая медленно летящая цель для ПВО. Делали их для борьбы с курдами. На донбассе их запускать нельзя, посбивают сразу.
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