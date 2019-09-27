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Все про:Житомирщина (755) СБУ (13865) суд (22570) терроризм (18118)

 Наемник террористической группировки "Восток" осужден на 12 лет заочно, - СБУ. ФОТО

В Житомирской области по материалам Службы безопасности Украины к 12 годам лишения свободы заочно, с конфискацией имущества, приговорен террорист "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время досудебного расследования следователи спецслужбы установили, что уроженец Донецкой области, который на протяжении нескольких лет проживал в Житомирской области, в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был назначен на должность командира артиллерийской системы 2С9 "Нона" так называемой "отдельной бригады специального назначения "Восток".

Находясь в составе бандформирования, он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности осуществлял обстрелы позиций украинских подразделений вблизи аэропорта Донецка, а также Макеевки и Ясиноватой.

Королевский районный суд Житомира признал фигуранта производства виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Апелляционный суд Житомирской области оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного решения в исполнение.

Злоумышленник находится в розыске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ задержала объявленного в розыск террориста "ЛНР". ФОТО

Наемник террористической группировки Восток осужден на 12 лет заочно, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3150849
 
 
 Топ комментарии
 
​Ходоковского хоть из сбу уволили???)
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​Ну ладно до решения суда подозреваемым лицо ретушируют... А чего это тело бесфамильное и морды не видно?
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​Ходоковского хоть из сбу уволили???)
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​Уникальная особенность украинского судопроизводства:
сепарам за одно и то же преступление заочно дают 12 лет, а если реально поймали-то 2 условно.
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И ещё одна особенность, вот многие удивляются почему у нас реально пойманных преступников за 5 лет не могут осудить, вот Вам и объяснение-суды же заняты, у них дела куда важней, судить "ветряные мельницы" которые никогда не будут привлечены к реальной ответственности или вообще давно убиты.


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​а если бы морды не закрашивали то могли бы очно осудить!!!
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​Ну вот есть время вуз закончить,в аспирантуру поступить...но лучше сдохнуть псирле.
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Заочно , хорошо . а под шконку лучше .
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​Ну ладно до решения суда подозреваемым лицо ретушируют... А чего это тело бесфамильное и морды не видно?
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​панове, а не кажется ли ВАм, что пора строить заочную тюрьму, а заодно и в гнижке Гинеса приз выиграть.
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​...От честных и не предавших интересы родины сотрудников областной государственной администрации Луганской области поступила интересная информация о том, что примерно месяц-полтора назад к новому руководству военной администрации и представителям «Слуги народа» приезжал бывший начальник БЭП Луганской области Герасименко Александр Александрович.Разговор был не простой, он лоббировал назначение на должность главного полицейского области, в место действующего начальника областной полиции Колесника Сергея Павловича, который до этого работал в Донецкой области, очищал ряды полиции от сепаратистов и не когда в жизни не пойдет на предательство и сдачу интересов Украины, своего бывшего подчиненного и товарища Камышанского Алексея Юрьевича, который сейчас занимает должность начальника БЭП Луганской области, а в связи с ликвидацией данной службы активно ищет себе новое место работы. По замыслу Герасименка А.А. и при его финансовой поддержке губернатор вместе с представителями «Слуги народа» должны «продавить» у главы национальной полиции назначение Камышанского А.Ю. Герасименко является близким другом и соратником Польского Евгения Николаевича. Польской Е.Н. бывший начальник ГУМВД Луганской области член «Партии регионов», близкий друг и партнер Ефремова Александра Сергеевича одного из главных организаторов сдачи Луганской области. Польской Е.Н. планирует стать главой «молодой республики», а своего друга Герасименко А.А. планирует назначить главным милиционером ЛНР.Поэтому последние время часто и на длительный период времени приезжает в ЛНР с целью решения данного назначения, подготовки области к кадровым изменениям и передачи под контроль Ефремова А.С. Герасименко пользуясь тем, что в органах полиции отсутствует орган, который мог бы проводить глубокую проверку сотрудников на честность, порядочность и преданность родине, а также используя свои связи с бывшими членами «Партии регионов» пытается поставить своего человека для организации каналов контрабанды на территорию ЛНР и других экономических преступлений.А самое главное назначить руководителем одной из местных спецслужб «своего» человека, таким образом получить доступ к информации, относящейся к военной тайне, а именно расположении военных частей, складов, численности военнослужащих, находящихся на тех или иных позициях, передвижения техники и другую информацию, интересующую ФСБ. В мирное время эти люди организовали в Луганской области «ОПГ в погонах» и на протяжении длительного времени доили местный бизнес, крышевали контрабандистов, черных угольщиков и другие криминальные структуры. Когда началась война Польской и Герасименко выехали на ПМЖ в Крым, где имеют общую недвижимость в виде гостиниц и коттеджей. Иногда приезжали в Киев, где приобрели квартиры в элитных комплексах Печерска.Сейчас под видом реорганизации военной администрации руководство области хочет избавится от порядочных, честных, не придавших интересы Украины и переехавших в 2014 году на территорию Украины сотрудников. А на их место привести людей из «бывших» проверенных ефремовцев.ord-ua.coм Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/330749-glupye_zelenye_na_sluhbe_u_partii_regionov_i_fsb
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