 Наемник террористической группировки "Восток" осужден на 12 лет заочно, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время досудебного расследования следователи спецслужбы установили, что уроженец Донецкой области, который на протяжении нескольких лет проживал в Житомирской области, в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был назначен на должность командира артиллерийской системы 2С9 "Нона" так называемой "отдельной бригады специального назначения "Восток".

Находясь в составе бандформирования, он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности осуществлял обстрелы позиций украинских подразделений вблизи аэропорта Донецка, а также Макеевки и Ясиноватой.

Королевский районный суд Житомира признал фигуранта производства виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Апелляционный суд Житомирской области оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного решения в исполнение.

Злоумышленник находится в розыске.

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