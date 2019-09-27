 Американские гастроли Президента. Первые "успехи" на международной арене в ФОТОжабах

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НУ НА ТУТ НАЙДИ.
знайдіть мені хоч одного парламентаря СН, який носить тризуб.
я чесно не бачила. лише якісь зелені значки.
а на дамбасі познімав.
щоби мавп не дратувати.
він не розуміє ні ціни гербу, ні ціни прапору.
Якщо ні - то Зе точно як Голо. Якщо завжди - то Зе до Голо не дотягує.
певно дуже нервуєш в таких темах, да ?
звісно, всі звідси підуть, лишаться самі зе-фанатики.
невдовзі порадієте.
https://www.google.com/search?q=monica+zelensky&rlz=1C1CHZL_enUS756US756&sxsrf=ACYBGNTrBd_23gs0GAiNz4WbZJwpHmkybA:1569591549075&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6jeaVkPHkAhUSmuAKHaSXCq0Q_AUIEygC&biw=1370&bih=647
)))))))
Зеленский все делает правильно..
или вальцманоиды бредят, что свиновальца снова допустят к власти?
Зачетные фотожабы!!!!!