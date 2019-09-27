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 Американские гастроли Президента. Первые "успехи" на международной арене в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский-Трамп: подробности мирового скандала. ВИДЕО

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли, - Зеленский в разговоре с Трампом

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 04

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 05

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 06

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом опубликовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 08

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я никому ничего не должен", - Зеленский говорит, что не влиял на Рябошапку по просьбе Трампа

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил, что я не оказывал на него давления, - Трамп

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампа: "Это чрезвычайная ситуация"

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 12

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3150827
 
   
 Топ комментарии
 
АХАХАХАХАХАХАААА Слышу треск ваЗЕлиновых пуканов))))))))))))))))))))
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НОВАЯ СЕНСАЦИЯ ИЗ МЕТОДИЧКИ?
НУ НА ТУТ НАЙДИ.

Американські гастролі президента. Перші "успіхи" на міжнародній арені в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7708
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що знайти ?
знайдіть мені хоч одного парламентаря СН, який носить тризуб.
я чесно не бачила. лише якісь зелені значки.
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хоч прапор вдягнув.
а на дамбасі познімав.
щоби мавп не дратувати.
він не розуміє ні ціни гербу, ні ціни прапору.
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Ну зрозуміло. Зе не завжди носить. А Голобородько? Завжди був зі значком чи ні?
Якщо ні - то Зе точно як Голо. Якщо завжди - то Зе до Голо не дотягує.

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А ТРЮДО ТЫ ПРЕТЕНЗИЮ СВОЮ НЕ ХОШЬ ВЫДВИНУТЬ? ))))​
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А у Трюдо був свій ТВ-персонаж, через якого його обрали?​
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подивись на Трампа. Він завжди з прапорцем.​
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ТЫ НЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРИЯ , А ЗА ПРЕЗИДЕНТА ГОВОРИЛО. ЧЁ ЗА МАНЕРА СТРЕЛКИ ПЕРЕВОДИТЬ, ПОРОХОСКОТ?
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тобі, зебілушка, в спам.
певно дуже нервуєш в таких темах, да ?
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СТРАШНО НЕРВНИЧАЮ. А ТЫ НЕ ЗНАЛО?​ )))

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незабаром благання зебілів задовільнять і їхніх опонентів почнуть банити за кожний жарт над​ недопрезом.
звісно, всі звідси підуть, лишаться самі зе-фанатики.
невдовзі порадієте.
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​Чучело , спецально для тебя , Свою рожу думаю узнаешь . Толстожопый . Затерли суки . Но выстовлю .
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​маша, я думал ты вместе с Моникой Зеленски в Штаты приедешь. Когда уже, машенька?
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свиновальц лолита обжирается))
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Зе з Богданом і дружиною на футбольному чемпіонаті світу у паРаші?​ Кокошники їм личать!
)))))))
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А я то все думав , як то Моніка Зєлєнскі сама була з клієнтом і без свого сутенера Шептуна 😁
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самые точные и смешные фотожабы за.. даже не знаю за какой период..
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а что тролли свиновальца поросенко расхрюкались?
Зеленский все делает правильно..
или вальцманоиды бредят, что свиновальца снова допустят к власти?
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​а что, вальцманоид, ты всегда так делаешь?
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шо, Зелупосос, ты уже забыл, что Зельц - еврей​?
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​Уа-а-ааа... а сьо тлоллі фвьіновальфа полосенко ласхлю-ю-калифь? Феленфкий фсе делает пла-а-авильна... или ва... ва... варня-я-яяя...
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​поросенко - хватит бухать и завидуй молча))
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Заздрити? Серйозно? Та після такого сорому (коли влучив в розташування​ гірше, ніж Моніка, котра зробила мине Клінтону) - людина хоч з мінімальним качаном гідності візьме стовбур і застрелиться... бо все життя випробовувати такі борошна просто НЕМОЖЛИВО. Чи тобі це не зрозуміти?
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​пусть стреляется твой кинолог мародер поросенко, национальный позор Украины и подельник пукина по грабежу и развалу Украины))
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"-з мінімальним КАЧАНОМ гідності візьме СТОВБУР і застрелеться"... Не зупиняйся, кацапе, ти зробив мій день!
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​зебилы! Вашим тупорылым зелей трамп попу вытер на глазах всего Мира-неужели вы думаете этому что то противопоставить...
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​ты хоть бы на кухне убрал , строчишь , строчишь .Лередовик прямо , строчун .
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За то Мелания даже на фотожабах Агонь! Вот уж папа действительно ювелиром был
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​Я думаю,что ни один из нас в душе не хочет провала команды Зеленского, наоборот хотелось бы,чтобы этот шанс Зеленский и его команда использовали на 100% на пользу Украине и ее народу. Но мы такие люди,что не молчим в тряпочку, когда видим глупые ошибки, преступления и антиукраинскую деятельность, причем не молчали и когда был Порошенко. Так что СБУ на Цензоре делать нечего. ЦЕНЗОР-самый проукраинский ресурс в украинском интернете! ​
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ТЫ ХОТЬ САМ ВЕРИШЬ В ТО, ЧТО НАПИСАЛ?​
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​а где фотошопы такого нашего левински рачком, сзади трамп, спереди байден))
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​*рыжий,рыжий,рыжий, а ну ка рассмеши* была когда то такая песенка)
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​А якщо чесно, світ заслуговує на отаких от керманичів у 21 столітті: "А що тут взагалі є?" - "Fb, Instagram, боти, дрони, ЗСЖ, CRISPR, Big data та... котики" (с) Усі-пусі, масюпусі, ***
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