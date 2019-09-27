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Все про:боевик (16482) задержание (5512) наркотики (1602) СБУ (13865)

 Боевик международной наркогруппировки "Химпром" задержан на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ задержали одного из активных членов "силового блока" транснациональной наркогруппировки "Химпром".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Правоохранители "взяли боевика" в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированным Крымом. Злоумышленник пытался скрыться на полуострове для избежания уголовной ответственности. Ранее было установлено, что задержанный непосредственно осуществлял запугивание свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности через поджог квартир и обстрелы частных домов из гранатометов", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, после "карантина" в оккупированном Крыму организаторы планировали вернуть злоумышленника к активной "деятельности" в интересах наркосиндиката.

Сейчас боевику объявлено подозрение в совершении преступления по ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены в суд для избрания меры пресечения.

СБУ напомнила, что в мае и июле текущего года в рамках спецоперации по противодействию транснациональной организованной преступности сотрудниками спецслужбы были задержаны и арестованы 28 активных членов наркоорганизации "Химпром". В ходе проведения следственных действий изъято почти $10 млн, оружие, наркотические средства, разоблачена и прекращена деятельность подпольной нарколаборатории, в которой ежемесячно изготавливалось более 200 кг наркотических средств.

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Боевик международной наркогруппировки Химпром задержан на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ 01
Боевик международной наркогруппировки Химпром задержан на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ 02
Боевик международной наркогруппировки Химпром задержан на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ 03
Боевик международной наркогруппировки Химпром задержан на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3150826
 
   
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Слуга урода, встречай своего героя и скорее принимай в свои ряды
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а шо мешает зекоманде подправить УК, УПК Украины, доказав, шо зекоманда не под портновым
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