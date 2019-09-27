 СБУ ликвидировала преступную группировку, похитившую 17 автомобилей стоимостью около $400 тыс.. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил Цензор.НЕТ источник в правоохранительных органах.

"26 сентября 2019 года, сотрудниками Главного управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и Главного следственного управления СБ Украины, под процессуальным руководством ГПУ ликвидировали деятельность межрегиональной преступной группировки, которая в течение длительного времени осуществляло незаконное завладение дорогостоящими транспортными средствами путем использования специальных технических средств на территории г. Киева, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и других областей Украины", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ поэтапно задержали "на горячем" активных членов 3 региональных преступных группировок. По данным правоохранителей, они "действовали под общим руководством "криминального авторитета".

У преступников изъяты угнанные автомобили, так называемые "двойники", специальные технические средства, устройства для отпирания и заведения транспортных средств различных марок, поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств, оружие и наркотические средства.

"Основной целью указанной группировки было обогащения путем угона транспортных средств элитного класса, их переоборудование и сбыт, в том числе по запчастям, либо вымогательство у пострадавших денежных средств в сумме 20-30% от рыночной стоимости за их возвращение", - рассказал источник .

СБУ также установила, что к преступной группировке причастен сотрудник Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. З ст. 365 УК Украины ("превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия").

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Спецслужба провела документирование деятельности преступников на территории Киевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областей.

"О подозрения в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в организованных формах сообщено 13 лицам, 8 из которых осуществляли преступную деятельность в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины "Создание преступной организации")", - сообщил источник.

Правоохранители раскрыли:

- 17 фактов угонов дорогостоящих транспортных средств марок "Toyota", "Lexus", "RangeRover", "Mazda" (ч. З ст. 289 УК Украины) общей стоимостью около 400 тыс.долл. США;

- 2 факта использования ОЗУ специальных технических средств для незаконного завладения транспортными средствами, изъято из противоправного использования 4 единицы СВХ (ч.2 ст. 359 УК Украины);

- 5 фактов незаконного обращения с оружием, из незаконного оборота изъято оружие, боеприпасы, гранаты, холодное оружие и т.д. (ч.ч. 1, 2 ст. 263 УК V страны);

- факт вымогательства денежных средств за возвращение похищенного транспортного средства законному владельцу (ч. З ст. 189 УК Украины);

- факт незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ (ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Отмечается, что найдено и возвращено законным владельцам 8 похищенных транспортных средств. Кроме того, правоохранители предупредили похищение трех автомобилей.

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