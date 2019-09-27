 Контрразведка СБУ задержала в Запорожье экс-сотрудника МВД, обналичивавшего деньги для террористов "ЛНР". Сумма сделок - 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины в 2015 году добровольно вступил в так называемую 7 омсбр 2 АК НМ террористической организации "ЛНР", где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы. Используя ряд оформленных на имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков.
"Финансист", в частности, обеспечивал обналичивание и перевод средств с временно оккупированной территории Луганщины и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 млн. гривен. Полученные в результате финансовых сделок деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличность", - сказано в сообщении.
Было установлено, что значительная часть доходов от противоправной деятельности непосредственно поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.
Контрразведчики СБУ получили информацию, что сообщник боевиков планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам и задержали его.
В ходе проведения следственных действий по местам временного пребывания "финансиста" в Запорожье правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта финансово-экономической службы 7 ОГМСБр 2 АК НС "ЛНР".
Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Продолжается досудебное следствие.
"Колишній мер міста Гуанчжоу, 57-річний Чжан Ци встановив світовий рекорд з корупції. Співробітники місцевого антикорупційного органу виявили в підвалі його будинку майже 13 тонн золота, а також готівку на сотні мільйонів у доларовому еквіваленті.
Про це повідомляє видання powerapple.com.
Такого обсягу дорогоцінного металу і грошей вистачило б, щоб двічі врятувати Грецію від дефолту. Для порівняння, весь золотий запас України станом на 2019 рік оцінювався в 24,3 тонни. Однак скористатися нажитим «непосильною працею» багатством китайський чиновник не зможе. За законами КНР йому загрожує смертна кара.
Видання також зазначає, що Чжан Ци виявився також володарем декількох розкішних будинків площею більше тисячі «квадратів». При цьому він так і не зміг пояснити слідчим походження своїх статків.
Правоохоронці провели в його будинку обшук, оскільки вже місяць як підозрювали чиновника в серйозних порушеннях закону. Заарештували його ще 6 вересня. За день до цього про плани силовиків він навіть не здогадувався, провівши день на конференції талантів провінції Хайнань в місцевому Народному залі."