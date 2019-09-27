EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  4834  23
Материалы по теме:
Все про:задержание (5512) СБУ (13865) наемники РФ (933)

 Контрразведка СБУ задержала в Запорожье экс-сотрудника МВД, обналичивавшего деньги для террористов "ЛНР". Сумма сделок - 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Бывший сотрудник МВД Украины, который непосредственно организовал и проводил масштабные финансовые операции для нужд незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", задержан в Запорожье контрразведкой СБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины в 2015 году добровольно вступил в так называемую 7 омсбр 2 АК НМ террористической организации "ЛНР", где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы. Используя ряд оформленных на имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков.

"Финансист", в частности, обеспечивал обналичивание и перевод средств с временно оккупированной территории Луганщины и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 млн. гривен. Полученные в результате финансовых сделок деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличность", - сказано в сообщении.

Контрразведка СБУ задержала в Запорожье экс-сотрудника МВД, обналичивавшего деньги для террористов ЛНР. Сумма сделок - 100 млн грн 01

Было установлено, что значительная часть доходов от противоправной деятельности непосредственно поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.

Контрразведчики СБУ получили информацию, что сообщник боевиков планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам и задержали его.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ задержан на Луганщине: "Не понравилось отношение в "ДНР", уехал на Украину". ВИДЕО

В ходе проведения следственных действий по местам временного пребывания "финансиста" в Запорожье правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта финансово-экономической службы 7 ОГМСБр 2 АК НС "ЛНР".

Контрразведка СБУ задержала в Запорожье экс-сотрудника МВД, обналичивавшего деньги для террористов ЛНР. Сумма сделок - 100 млн грн 02

Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Продолжается досудебное следствие.

Контрразведка СБУ задержала в Запорожье экс-сотрудника МВД, обналичивавшего деньги для террористов ЛНР. Сумма сделок - 100 млн грн 03

Источник: https://censor.net.ua/p3150783
 
   
 Топ комментарии
 
При "зебилах" его задержали, а при прхб-ах он занимался финансированием террористов.)
 показать весь комментарий
 
Контрразведка СБУ задержала в Запорожье экс-сотрудника МВД, обналичивавшего деньги для террористов "ЛНР". Сумма сделок - 100 млн грн - Цензор.НЕТ 8809 Зебилы , ждите его в своей команде через месяц
 показать весь комментарий
 
Лугандон вообще был создан нашими ментами. Ментовские республики.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Зебилы , ждите его в своей команде через месяц
 показать весь комментарий
 
 
Он что решил с петиной кацапской солидарности уйти?
 показать весь комментарий
 
 
Ось яку мегакорупцію розвів Порошенко!

"Колишній мер міста Гуанчжоу, 57-річний Чжан Ци встановив світовий рекорд з корупції. Співробітники місцевого антикорупційного органу виявили в підвалі його будинку майже 13 тонн золота, а також готівку на сотні мільйонів у доларовому еквіваленті.
Про це повідомляє видання powerapple.com.
Такого обсягу дорогоцінного металу і грошей вистачило б, щоб двічі врятувати Грецію від дефолту. Для порівняння, весь золотий запас України станом на 2019 рік оцінювався в 24,3 тонни. Однак скористатися нажитим «непосильною працею» багатством китайський чиновник не зможе. За законами КНР йому загрожує смертна кара.
Видання також зазначає, що Чжан Ци виявився також володарем декількох розкішних будинків площею більше тисячі «квадратів». При цьому він так і не зміг пояснити слідчим походження своїх статків.
Правоохоронці провели в його будинку обшук, оскільки вже місяць як підозрювали чиновника в серйозних порушеннях закону. Заарештували його ще 6 вересня. За день до цього про плани силовиків він навіть не здогадувався, провівши день на конференції талантів провінції Хайнань в місцевому Народному залі."
 показать весь комментарий
 
При "зебилах" его задержали, а при прхб-ах он занимался финансированием террористов.)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот новый достойный член для ЗекоМанды. Готовый претендент на пост министра финансов епта.
 показать весь комментарий
 
 
Оце прямо у яблучко) тільки не видаляй свій коментар)
 показать весь комментарий
 
Абсолютно нічого, тому й прошу- не видаляй свій комент)
 показать весь комментарий
 
Надеюсь, его уже отпустили под честное элэнерское?
 показать весь комментарий
 
 
Лугандон вообще был создан нашими ментами. Ментовские республики.
 показать весь комментарий
 
 
Ну какие наши, если они к России захотели , чтоб по беспределу кошмарить всех.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх