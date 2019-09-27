 22-летняя модель и участница конкурса Мисс Украина стала штатным помощником депутата ВР Тищенко. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, это обнаружили журналисты "Радио Свобода".

Согласно информации на сайте Верховной Рады, Михолап работает у Тищенко по трудовому договору на постоянной основе.

В прошлом году девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика". Хотя, как сама признавалась, "слабо видит себя в этом".

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Еще учась в университете, Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка. А еще предлагала свои услуги в качестве модели. В конце августа и в начале сентября 2019-го ее резюме об этом были удалены из соответствующих сайтов.

В 2017-м Михолап участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина". А недавно активно снималась в фотосессиях. В частности, для известных брендов.

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Как известно, ресторатор и телеведущий Николай Тищенко попал в Верховную Раду ІХ созыва как мажоритарщик от "Слуги народа", одержав победу на 219 избирательном округе в Киеве.

Сейчас он является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры и имеет пятерых помощников: двое работают по трудовому договору на постоянной основе и трое - на общественных началах.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Тищенко в Раде не смог ответить на вопрос журналиста, поэтому посоветовал ей "попить воды" и добавил, что она не имеет права его проверять.