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 Политика Украины
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Все про:депутат (2737) помощник депутата (10) Слуга народа (321) Тищенко Николай (1)

 22-летняя модель и участница конкурса Мисс Украина стала штатным помощником депутата ВР Тищенко. ФОТОрепортаж

У депутата-мажоритарщика от партии "Слуга народа" Николай Тищенко среди помощников на зарплате 22-летняя модель Марьяна Михолап.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это обнаружили журналисты "Радио Свобода".

Согласно информации на сайте Верховной Рады, Михолап работает у Тищенко по трудовому договору на постоянной основе.

22-летняя модель и участница конкурса Мисс Украина стала штатным помощником депутата ВР Тищенко 01

В прошлом году девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика". Хотя, как сама признавалась, "слабо видит себя в этом".

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Еще учась в университете, Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка. А еще предлагала свои услуги в качестве модели. В конце августа и в начале сентября 2019-го ее резюме об этом были удалены из соответствующих сайтов.

22-летняя модель и участница конкурса Мисс Украина стала штатным помощником депутата ВР Тищенко 02

В 2017-м Михолап участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина". А недавно активно снималась в фотосессиях. В частности, для известных брендов.

22-летняя модель и участница конкурса Мисс Украина стала штатным помощником депутата ВР Тищенко 03

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Как известно, ресторатор и телеведущий Николай Тищенко попал в Верховную Раду ІХ созыва как мажоритарщик от "Слуги народа", одержав победу на 219 избирательном округе в Киеве.

Сейчас он является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры и имеет пятерых помощников: двое работают по трудовому договору на постоянной основе и трое - на общественных началах.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Тищенко в Раде не смог ответить на вопрос журналиста, поэтому посоветовал ей "попить воды" и добавил, что она не имеет права его проверять.

Источник: https://censor.net.ua/p3150777
 
 
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В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НОВОСТЬ? Почему остальные тысячи помощников нардепов нам не открыты? Почему вообще ни про одного помошника не от СН нет новостей?
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Может потому, что помошники у дргих приходят работать и профессионалы, а любовниц берут только из фракции "слуга урода"?
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Потому, что депутаты от СН отличаются от других депутатов - это самые честные, образованные и морально стойкие патриоты.....
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Може тому, що інші партії там не користуються послугами секс- екскорту?
Подумай-те.
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Новость в том, что слуги урода берет в помощники своих водителей, маникюрш и любовниц а украинцы платят налоги с которых и содержат эту армию прислуги этих слуг
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https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21196

Ссылка на страницу рандомного депутата. Там есть список помощников.
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Екацапская солидарность только потужных журношлюх берет в помощники
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Дальше зебилы скажут, что все нормально, это раньше было неправильно.
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а ничего...
он будет ее трахать, а ты деньги за это платить как налогоплательщик...
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Ну я бы конечно с удовольствием вообще отменил всех этих помощников.
Но Зе итак снял неприкосновенность. Зарплаты они ноют, что мало. Если ещё и это забрать вообще выделываться начнут.
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"зе" снять может только свои штаны.
неприкосновенность никто не снимал и снимать не собирается.
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помощник депутата - это профессионал, который помогает депутату разрабатывать законопроекты, вносить правки в законы. данная особь какое к этому имеет отношение?
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Николашка пошел дальше от водителей и охранников))))
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стесняюсь спросить в каких вопросах эта красотка помогает многоуважаемому политику?
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Сосать это тоже помощь, считает этот депутат 22-летняя модель и участница конкурса Мисс Украина стала штатным помощником депутата ВР Тищенко - Цензор.НЕТ 8539
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Тепер зрозуміло, чому ці сосальщики 5 років торохтіли нам про якихось «парахасосов»...
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Тепер я не хвилююсь за транспорт та інфраструктуру.
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Ну что сказать.Молодые,перспективные,талантливые всегда сто в гору выпишут старым бздунам.Заслужила однозначно.
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Ну, а че? Будет стресс сбрасывать, где-то за колонной Каждому свое.
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Молодая жена Тищенко не приревнует?
Коля так долго и трудно строил свою личную жизнь, гоняясь за модельками, и опять скачет "в гречку"...)
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да, но теперь все официально. "помошник" а не "***** по вызову"
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Ага, он как раз пару лет назад женился - тоже на 20-летке. Но думаю, при такой разнице в возрасте и статусе, жена у него в полном подчинении.
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помощником...в чем? (сейчас даже не о сексизме)
вот просто, чем она может помочь депутату? знаниями (чего?), опытом (в чем?) только шармом (но для чего?)
это раньше называлось эскорт-услуги...а теперь помощница (и все же я скатился до скабрезностей)))) пардон!
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не ну логично. не профессоров же им брать в помощники.
ну как может "депутат" быть по умственному развитию ниже своих помощников?

"они так скоро до мышей дотрахаются"
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а если у него встанет вопрос, то она отстучит ему телеграмму в устной форме..
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Країною керують пісюаністи і цицьки. Змиріться, порохоботи!
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