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 Полицейские уговорили 12-летнего мальчика не прыгать с балкона на Луганщине. ФОТО

В г. Рубежное (Луганская область) 12-летний мальчик хотел прыгнуть с балкона. Полицейские уговорили ребенка не делать этого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

Вчера на линию "102" позвонила женщина и сообщила о том, что в пгт. Рубежное на карнизе второго этажа многоэтажного дома стоит мальчик, плачет, а женщина уговаривает его не прыгать с балкона.

Немедленно на место происшествия выехали экипаж патрульной полиции, сотрудники ювенальной превенции Рубежанского отдела полиции и руководство ГУНП.

"Войдя в квартиру, полицейские обратились к мальчику и уговорили его не совершать того, что он задумал (не прыгать с балкона). Ребенок слез с карниза и вернулся в квартиру. Мальчик рассказал полицейским, что хотел прыгнуть с балкона для того, чтобы именно такими действиями выразить свой протест родителям, давая им понять, что он не согласен с методами его воспитания", - говорится в сообщении.

С мальчиком и его родителями работают сотрудники ювенальной превенции и психологи.

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Полицейские уговорили 12-летнего мальчика не прыгать с балкона на Луганщине 01Полицейские уговорили 12-летнего мальчика не прыгать с балкона на Луганщине 02

Источник: https://censor.net.ua/p3150761
 
 
 Топ комментарии
 
в квартире обстановка прям как у кацапов.
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Я вас умоляю ,12 лет Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині - Цензор.НЕТ 246маме гад решил подействовать на нервы за отказ купить новые кроссовки , и так бы никуда не прыгнул Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині - Цензор.НЕТ 246а если действительно потенциальный суицидник ,то никакая полиция ему не помешает, не прыгнул сегодня-прыгнет завтра !!!
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Да, где мы только в детстве не лазили, откуда только не прыгали, чего только не делали. Сейчас даже удивляюсь как вообще живы-здоровы остались. Вспоминаю столько ситуаций, когда что-то могло пойти не так, аж плохо становится. Дети - жутко глупые существа. Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині - Цензор.НЕТ 6817
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На хрена прыгать с балкона,прыгни с гранатой под Российский танк,хоть польза будет и героя дадут,а родителям квартиру, если повезет)
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ну со второго этажа максимум бы ноги поломал, если не щучкой нырять и то не факт...
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Да там тельце килограм 35. Со второго этажа, если кости здоровые, то нужно уж очень неудачно упасть, чтоб ноги сломать.
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Мы в детстве с гаражей сигали, уровень 2го этажа, правда на песок. Ну там если клумба считай тоже самое. И никто даже растяжение не получил Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині - Цензор.НЕТ 9528
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Да, где мы только в детстве не лазили, откуда только не прыгали, чего только не делали. Сейчас даже удивляюсь как вообще живы-здоровы остались. Вспоминаю столько ситуаций, когда что-то могло пойти не так, аж плохо становится. Дети - жутко глупые существа. Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині - Цензор.НЕТ 6817
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ну дык не было гаджетов и интернета, нада было как-то себя занимать
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в квартире обстановка прям как у кацапов.
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та у нас у 73% населения обстановка как у кацапов. ну если не в квартирах, то в головах точно
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Он бы не прыгнул. У парня на руке браслетики как у Зеленского!!!
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Я вас умоляю ,12 лет Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині - Цензор.НЕТ 246маме гад решил подействовать на нервы за отказ купить новые кроссовки , и так бы никуда не прыгнул Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині - Цензор.НЕТ 246а если действительно потенциальный суицидник ,то никакая полиция ему не помешает, не прыгнул сегодня-прыгнет завтра !!!
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Со второго этажа... Не очень удачная высота для самоубийства. А теперь еще и ремня выхватит.
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Малий протестував проти перемир'я ім.зеленського ?
От до чого дітей доводять...
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Нікому не смішно.
Наче і клоун, але якось не смішно.
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ну допустим не давали играть на смартфоне пока уроки не выучит. жестокие родители, зверье просто
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