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Все про:изнасилование (636) Нацполиция (10140) Харьковщина (1384)

 Полиция на Харьковщине задержала подозреваемых в изнасиловании 16-летней. ФОТО

В Великобурлукском районе Харьковской области задержали двоих подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение от отца потерпевшей о том, что 21 сентября около 20:00 вблизи села Серый Яр малознакомые в автомобиле изнасиловали его 16-летнюю дочь, поступило в полицию 26 сентября в 15:20.

Как сообщила девушка, двое малознакомых мужчин предложили подвезти ее до поселка Великий Бурлук. Вблизи села Серый Яр в машине мужчины изнасиловали потерпевшую.

Во время проведения ряда полицейских мероприятий правоохранители задержали насильников. Ими оказались местные жители 20 и 44 лет.

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Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полиция на Харьковщине задержала подозреваемых в изнасиловании 16-летней 01
Полиция на Харьковщине задержала подозреваемых в изнасиловании 16-летней 02

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

В настоящее время они находятся в следственном изоляторе и ожидают избрания меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3150756
 
 
 Топ комментарии
 
Читаю коментарі і дивуюся, люди ви що зовсім без клепки в голові?Та яка різниця розплатилася вона чи ні, скільки років дівчині і як вона виглядає, що їй казав батько чи не казав. Ці два ідіота не знали що це кримінал тим паче груповий??? Звісно знали, чи якщо хтось щось намагається винести щось з магазину чи не розрахуватися за якусь послугу то його можна гвалтувати??? Дуже сподіваюся що цим двом тваринам дадуть десь по 8 років позбавлення волі.
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понятно...девка виновата, тому шо сама...да еще и папа дурак... а двое членоносцев из племени дрочидопота - невинные голубки... думаю, на зоне им разъяснят кодекс поведения мужчины в обществе дамы...
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девушке 16 лет, у тебя шлюхи - слабое место, что ты их везде видишь? а дочь у тебя есть?
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А чем закончилась история где мужик по бла-бла-кар изнасиловал девушку, которая в это время переписывалась с парнем в телеграме, а то я пропустил, посадили его или нет?
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так вона полєзноє с пріятним сочєтала
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Клубнички захотелось в составе злочинной группы.15 -20 лет на каждый глаз.
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Дочь шлюха которая вечером подсела к малознакомым в авто... ЗАЧЕМ???
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Без письменного согласия ,в любое время суток даже жену нельзя,А тут..Мусора часто ловят ,,насильников "на живца.-проститутку.Так что если снимаете ,имейте видео её согласия и бомбочку-заготовку для её закорлючки.
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в 16 лет девушка может выглядеть уже не на свои годы и вполне аппетино. Ребята могли и не знать, что она несовершеннолетняя. А это уже другая статья...
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а может просто не заплатили как договаривались.
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Пусть бы в суд подавали(а), все гражданские споры в суде решают, может просто кассы с чеком в машине не было , лента канчилась, она намекнула что заявит "куда надо" и ее решили наказать ?
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ты шо тупой? Какой нафиг чек? Ты еще у проституток справку от гинеколога попроси!
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Что у тебя проституция в голове, сутенер , что ли ? У таксистов должна быть касса в каждой машине и ЧЕК - иначе штраф и поражение в правах
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А папа её не научил, что нельзя садится авто к малознакомым мужчинам ? Тут значит либо папа дурак, либо она дура ...
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понятно...девка виновата, тому шо сама...да еще и папа дурак... а двое членоносцев из племени дрочидопота - невинные голубки... думаю, на зоне им разъяснят кодекс поведения мужчины в обществе дамы...
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Та не, ну когда шестнадцати летняя деваха прыгает в тачку в двум мужикам то она должна понимать . что скорей всего будет секс ,значит она этого хотела а если она этого не понимала то она дура ,а дальше надо смотреть ,что было дальше ,вполне возможно что это ни её а она мужиков трахала а когда папа начал ругать за двойку или за то что поздно пришла, сказала что её изнасиловали , в таких делах нужно очень тщательно разбираться и если девчонку действительно изнасиловали то место негодяев на нарах в петушинном угле.
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а если нет тогда место папы на тех же нарах за такое воспитание!
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девушке 16 лет, какая проститутка, ты совсем придурок?
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до мене підходили дівчата 12-13 років з пропозиціями. Так і казали - хочу смартфон, а батьки грошей не дають
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шото хотят прікрить такімі "новостямі" с утра - слєдітє за рукамі - мошеннікі пиль в глаза пускают
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Читаю коментарі і дивуюся, люди ви що зовсім без клепки в голові?Та яка різниця розплатилася вона чи ні, скільки років дівчині і як вона виглядає, що їй казав батько чи не казав. Ці два ідіота не знали що це кримінал тим паче груповий??? Звісно знали, чи якщо хтось щось намагається винести щось з магазину чи не розрахуватися за якусь послугу то його можна гвалтувати??? Дуже сподіваюся що цим двом тваринам дадуть десь по 8 років позбавлення волі.
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Есть разница. Если это очередная местная шлюха которая таким способом зарабатывает на жизнь то еще как есть!
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девушке 16 лет, у тебя шлюхи - слабое место, что ты их везде видишь? а дочь у тебя есть?
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Судячи по твоєму графоманству на цій гілці, ти явно відсидів за згвалтування Поліція на Харківщині затримала підозрюваних у зґвалтуванні 16-річної - Цензор.НЕТ 201 Як воно, півником на зоні бути? Поліція на Харківщині затримала підозрюваних у зґвалтуванні 16-річної - Цензор.НЕТ 8757
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Чего тут удивляться , вокруг день и ночь показывают как крутые люди плюют на закон и нарушают когда есть необходимость и когда и нет, вот людям попроще и внушили, что иногда можно и это круто
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насильникам самое строгое наказание, потому, что душевные раны никога не заживают)) зачем было калечить эту 16 летнюю девочку?
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Ой, зараз дівчаткам дєфлорація шо в носі поколупатись
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а ця дєвачка, похоже, вже поколупана нєоднократно
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вона сама до двох мужиків залізла в машину в полі. Це провокативніше, ніж зайти додому до мужика
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і чого вона перлась в райцентр на ночь глядя??? 21-го субота - на діскатєку (на блRgku)
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Это все учтется, дадут не 12 лет, а 11 лет и 9 месяцев.
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В наших краях, девушка, 16 лет , студентка, встала с автобуса вечером, была осень, а к родителям идти в село более 10 км, а сейчас как ? Днем +18, а ночью заморозки, в городе тепло и тихо, а в поле ветер, шла-шла, прошла 90% пути, да и замерзла на обочине при посадке , в 1 км от родительского дома. Телефонов тогда мобильных повсеместно не было, но мобилки и сейчас там работают через раз. Предлагал ли кто ее подвезти-не известно, но там края глухие. Обнаружил ее тело проезжавший рано утром на ваз 2108 местный житель
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пєчально. Я сам виживальщік - нада дєтям в школє курси виживанія прєподавать. ОБЖД чи як там воно звеця
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замерзнути вона навряд лі могла, а от серцевий напад при охолоджені гарантовано - носіть шапку та рукавиці - через голову людина втрачає 15% тепла
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У нас интересный народ - чуть что, жертва сама виновата. Обокрали тебя - ты лох, сам виноват. Изнасиловали - сама виновата, села в машину, юбка сильно короткая. Всеми силами пытаются перевести стрелки. Однако преступление остаётся преступлением. Точка.
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жизнь надругаєца над твоїм чьорно-бєлим прєдставлєнієм о нєй і очєнь скоро
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