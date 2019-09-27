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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (10140) Умань (195) хасиды (119) патрульная полиция (1324)

 Отряд полицейских из Израиля прибыл для помощи в обеспечении правопорядка в Умани. ФОТОрепортаж

В Умань Черкасской области, куда хасиды массово начали прибывать для празднования иудейского Нового года, прибыли 20 полицейских из Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию Черкасской области.

Отряд полицейских из Израиля прибыл для помощи в обеспечении правопорядка в Умани 01

Отмечается, что израильские полицейские будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями в местах проживания и паломничества хасидов.

Отряд полицейских из Израиля прибыл для помощи в обеспечении правопорядка в Умани 02

Руководитель сводного отряда правоохранителей Сергей Довгий провел инструктаж перед началом службы.

Отряд полицейских из Израиля прибыл для помощи в обеспечении правопорядка в Умани 03

По состоянию на 26 сентября в Украину прибыли более 7,2 тыс. паломников-хасидов для празднования в Умани Рош Ха-Шана - Нового 5780 года по иудейскому календарю. В этом году отмечается с вечера 29 сентября по вечер 1 октября

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Источник: https://censor.net.ua/p3150746
 
   
 Топ комментарии
 
Ізраїльська поліція вже років з десять працює в Умані з хасидами. Чотири роки тому вилітав з Бориспіля в той самий день, коли хасиди вже покидали Україну - бачив як ізраїльські поліцейські досить жорстко вгамовували найбільш буйних паломників ..
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они там столько бабок оставляют ,что местные на них молятся
и жалеют что что только раз в году это происходит
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Бл..., их всё больше и больше. И полиция уже здесь. Сейчас ещё армию свою подтянут. И референдум. Отряд полицейских из Израиля прибыл для помощи в обеспечении правопорядка в Умани - Цензор.НЕТ 6118
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Зебилы , это так Израиль доверяет полиции вашего Авакова
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Это каждый год происходит
(я про отряд полиции из Израиля)
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какой такой рассизм? это полный мыролюбный реформизм.
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Бл..., их всё больше и больше. И полиция уже здесь. Сейчас ещё армию свою подтянут. И референдум. Отряд полицейских из Израиля прибыл для помощи в обеспечении правопорядка в Умани - Цензор.НЕТ 6118
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Да і в раді хоч греблю гати ! Куди не плюнь , не промахнешся !😈
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Ізраїльська поліція вже років з десять працює в Умані з хасидами. Чотири роки тому вилітав з Бориспіля в той самий день, коли хасиди вже покидали Україну - бачив як ізраїльські поліцейські досить жорстко вгамовували найбільш буйних паломників ..
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Вони пейсатих чорношляпників і в самому Ізраїлі при нагоді кийками *********.
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Если надо пару пинков дать беснующемуся, то изр. полисмен от души это исполнит - и обойдется без воплей об антииудаизме
На второй сверху - на дальнем плане парень - ну просто классический представитель бобоизбранных.
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можно только представить эту ночь с 29-го на 1-ое )
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'хас' - занадто довгий спосіб написання букви 'ж'.
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нормуль.
хотя там пол умани уже выкуплено.... так что считай там украинский израиль.
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Не все зразу і не так швидко , бо поспіх потрібен сам знаєш коли . Навіть тоді коли сусіда вдома немає . А жахіття в Косово саме так і формувалось , отже можна лиш уявити що буде коли 85% землі , українською не буде .
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А бригаду уборщиков когда пришлют...что бы те весь срачь который эти хасиды после себя оставляют убрать?н
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они там столько бабок оставляют ,что местные на них молятся
и жалеют что что только раз в году это происходит
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Уманці їх цілий рік ,клянуть на чому світ стоїть,а приходить час ,хліб сіль ! От така любов !😆
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И из этих бабок ни копейки не идет коммунальщикам....а гавна они за собой оставляют море...
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С этими Хасидами Сам Израиль не может справится.Который и расплодил этих бездельников. Но для жителей Умани, эти праздничные дни, приносят прибыль.А это здорово,что не говори)
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только наших полицейских не хватало, остальные уже давно тут.
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Да им там, бедным, разгуляться негде! Одна несчастная улица, потом склон горы, переулки с гаражами...
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НЕОБХОДИМО МОЩИ В ИЗРАИЛЬ ПЕРЕВЕЗТИ !!! ДЛЯ ЭКОЛОГИИ ЛУЧШЕ БУДЕТ !)
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І землю нашу теж ? Це дорого . Вони самі сюди переберуться після викупу землі .
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