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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:археолог (140) история (1632) Запорожская область (707) раскопки (38)

 Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет. ФОТОрепортаж

В Запорожской области на берегу Каховского водохранилища на Мамай-Горе археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет.

Об этом сообщается в Facebook археологического памятника "Мамай-Гора", передает Цензор.НЕТ.

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 01Археологи отмечают, что погребальный комплекс состоял из двух могил – одно захоронение центральное, разграбленное еще в древности, а второе – сопровождающее, невредимое.

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 02

В сопроводительной могиле находились кости парня 18-20 лет, вероятно, он был оруженосцем человека, погребенного в центральной могиле.

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 03

"Он был всадником, мастером как ближнего, так и дальнего боя. Об этом свидетельствует инвентарь, сопровождавший его в загробную жизнь", – сказано в сообщении "Мамай-Горы".

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 04

Кроме того, в этом захоронении археологи нашли редкую для скифов сероглинянную амфору, обломки костяных псалиев, застежки конской узды, железный боевой топор, бронзовые и костяные стрелы, одна их главных находок – скифский короткий меч акинак с золотыми обкладками, листами рукоятки, перекрестьем и колпачком для острия.

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 05

Также в могиле юноши нашли украшения – бусы из стеклопасты, подвески из зубов благородного оленя, золотую серьгу и золотую подвеску с меловой вставкой.

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 06

Археологи отмечают, что помимо уникального инвентаря, найденный похоронный комплекс имеет и дополнительную научную ценность, поскольку углубляет время зарождения скифского могильника на Мамай-Горе до VI века. до нашей эры, тогда как абсолютное большинство исследованных памятников скифской эпохи здесь датируются IV-III ст. до н. э.

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 07

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 08

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Археологи обнаружили улицу XVII-XVIII веков в Киеве, - КГГА. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3150741
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошая новсть! Нужно знать как можно большей СВОЮ истоию, что бы не выгдядеть иванами не помнящих своего родства.
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Ну как это по ольгински, обвинить патриота Украины что он из России.
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Ну у вас то на раисюшке только узкоглазые попадаются, а у нас люди жили всегда, и судя по оружию весьма цивилизованные, а не мордва поганая
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Хорошая новсть! Нужно знать как можно большей СВОЮ истоию, что бы не выгдядеть иванами не помнящих своего родства.
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Ну у вас то на раисюшке только узкоглазые попадаются, а у нас люди жили всегда, и судя по оружию весьма цивилизованные, а не мордва поганая
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Ну как это по ольгински, обвинить патриота Украины что он из России.
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Патріот, не проти продажу української землі кацапам,а так патріот
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Ну значит ошибается в вопросе земли. Надеюсь Вы указали ему на ошибку .
Кстати вы задавали такой же вопрос себе- а почему укр.власть все годы старается продать все государственное имущество, и право на лицензии, типа ископаемые, табак, алкоголь .
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Кстати еще заметил, что когда никто денег уже не дает, то идут к китайцам.
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Ну дык ***** уже китайцам сибирь продал, а денежки в пендосию ненавистную
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И снова спалился ольгинец, пиндоссы это из русского лексикона. Для Украины США самый важный союзник.
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Ну да ну да, спалился)) казламордое, ты дурака то не включай, хотя о чём это я, кокошник не слетает? Давай на бутылке сиди ровно
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О того, что тебя разоблачили, у тебя шок и бессвязный бред.
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О! Ещё одно лаптеногое, вы убогие,как 2 юаня, разоблачители хреновы, неужели вы казламордая мразь думаете, что Украинцы тупые, и не видят мразь вашу, серущую здесь за 2 копейки, скоты запомните, война будет идти и 100 лет, пока последнюю тварь зауральскую не застрелим, не смотря на ваши потуги бессильные
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Какая война 100 лет??? Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років - Цензор.НЕТ 9272 Порошенко ж заключил Мирные Минские договоренности, объявил об их безальтернативности, и называл себя "президентом мира"! Украина только тогда победит Россию, когда ликвидируют всех идиотов-порохоскотов. Ну, судя по тому, как уменьшается ваша популяция, это случится достаточно скоро. Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років - Цензор.НЕТ 7929
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А як же ж. Він довго пручався, І ... залишився при своїй думці, що українську землю можна і потрібно продавати кацапам та китайцям. В його розумінні, це благо. Я ставлю собі питання, чи настільки ми тупі, щоб продати власну домівку і залишитись безхатьками?
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Ну насчет без дома, уже поздно переживать. Вся земля и так уже в чьей то собственности или отдана в аренду, типа охотничьи хозяйства .
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І що? На яких умовах, скільки, кому, коли?
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Дивна логіка, якщо Порошенко говнюк хтів торгувати землею, то Богдану з Бенею теж потрібно бути лайном?
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Це не дивна, а чеснококацапська логіка Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років - Цензор.НЕТ 8166
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Служит,служит, да так, что **** ваше в холодном поту просыпается от одного только имени петрухи
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Тобто те що не довів до завершення один богообраний клептоман , те має довести до фіналу інший богообраний клован ? За що ж ви тоді голосували 73% ? . За те щоб стало ще гірше , але зі "сваім клованом" на чолі ?
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Квартиры и дома давно продаются, но никто не скупил, а землю обязательно скупят. От жеж враги!
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Как бы скифы относились к индо-иранскому типу европеоидов и к современной помеси понтидов и балтидов никакого отношения не имеют.
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українці то асимільовані слов'янами скіфо-сармати - а українська шляхта ще довго кічилася тим що вони прямі нащадки сарматів
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Эту моду переняли у польской знати лет 500 назад, до этого почему-то о своих "сарматский корнях" никто не вспоминал.
И когда славяне начали расползаться по территории современной Украины, там тюркские кочевники сносили остатки германских королевств.
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Вся Европа заселялясь из Индии, кроме неандертальцев. Поэтому назывеютс индо-европейцы.
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Потрібно знати СВОЮ історію, пишатися нею і боронити. Бо мордор всю нашу історію собі привласнив. І щоб підтвердити свою прадавність, намагається, до привласненої історії, й територію привласнити
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Шикарний акінак, на жаль сам клинок сильно постраждав через знаходження біля тіла, що розкладається.
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він залізний - і розкладеться за 2500 років від корозії, де б не знаходився...

але непошкоджене скіфське поховання - сенсація у будь-якому випадку.
приємна новина.
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Ні, тут Ви неправі. Я тримав у руках акінаки, що були підняті з піску, болота, чорнозему. Всі вони були із цілими лезами (хоча підняті з чорнозему потребували реставрації дещо більшої). А от якщо предмет знаходиться біля тіла, то наслідки можна побачити на фото. Гнилостні процеси у тілі настільки агресивні, що розкладають навіть такий "вічний" матеріал як бронзу та срібло. У мене є залізний накінечник дротика скіфів- так, він іржавий, проте не гнилий. А що ми бачимо тут? Втрати... Сумніваюсь, що археологи не помістили знахідку у дистилят для знесолення.
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Фигасе, воину 2500 лет, наверное небухал, ЗОЖ практиковал
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в 18 лет принесли в жертву - сопровождать в загробный мир тогдашнего бонзу, бл...

лучше б бухал.
дольше б прожил.
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В ті часи це вже був чоловік а не юнак.Не факт що принесли в жертву,
міг загинути в битві разом з вельможою,залишаючись вірним до кінця.
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Якщо колись відкопають 🐕🐖- буде Клава..
🤑
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насчет "был мастером" это вы конечно загнули. Откуда информация?
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Я теж про "мастера меча" засумнівався. Скоріше всього знатного воїна поховали з золотими (дорогоцінними)речами, а зброєносцеь був або вбитий для того щоб служити на тому світі знатному воїну, або обидва були вбиті в бою і разом поховані. Але скіфи приносили людські жертви, то буде не дивно припускати, що юнак це жертва богам потайбіччя. Але незрозуміло по чому автор статті припустив, що юнак майстер меча....
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написано: юноша и вдруг "мастер меча и дальнего боя". Явная отсебятина.
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Ну ОК, якщо не меча - то магії Археологи знайшли поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років - Цензор.НЕТ 3850
Чо припустили - бо як вибрав шлях бойовика воїна, то тренувався років з 10-ти.
Кочівники взагалі з 4-рьох років на конях їздили, а тут йому вже аж 18-20 стукнуло - майже дєд)
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Автор начитався в дитинстві фентезі про ельфів і орків Майстрів Меча .
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судя по всему знатный был вождь если с ним хоронят рядом ещё 4 х воинов ближней стражи Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років - Цензор.НЕТ 241 по мечу- не всякий скиф имел акинак на то время Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років - Цензор.НЕТ 4047
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исходят из того, что за оружие нашли рядом с телом.
акинак и топор - для ближнего, стрелы - для дальнего боя.
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а що будуть відкопувати археологи через 500 років на місці поселень колишніх окупованих територій України? Ось такі фотіки мабуть )) https://www.youtube.com/watch?v=6wl0BuCWLZ0&list=**********************************&index=19&t=0s
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Зенит-Е, обьектив Гелиос..
Зберігаю до цього часу.. пам'ять..
😁
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"Москву 2" , "Москву 4" . "Москву 5" , "Смєну" і "Фотокор 1" та ФК 1 .
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Та да.. теж було їх..негативи до цьго часу
Є..Нема часу все відцифрувати...та кому
ті фотки потрібні яким років під 60..
Мона в "облако" Googl закинуть чи щось
подібне.. Відео на СД скинув..
😁
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это там еще в маечках люди ходят?.. или новость из загашников?
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Главное челюсть кацапам не показывйте, а то скажут что это рузке гаварящий чилавек и прийдут его освобождать от бандеровцев.
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Які красиві речі. І все зроблене руками, з душею.
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Вот если бы они нашли захоронение скифского воина возрастом около 2к или 3к лет, то это была бы новость, а так это что-то вроде: "Группа мирмекологов установила, что диаметр муравейника приблизительно в 3 раза меньше его окружности".
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так захоронению и есть более 2500 лет(
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Ладно, 3к лет назад там жили киммерийцы, а 2к - сарматы.
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Проверил:
2500==2000; //false
3000==2000; //false
Точно, 2,5к - это не 3к и даже не 2к.
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а сколько размародерили???... не сажают у нас подонков.....
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Хоть что-то осталось не разграбленным....
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и золотую подвеску с меловой вставкой. Источник: https://censor.net.ua/p3150741\\\\\\\\\\

Это наверное как купить Бентли и возить в ней навоз на поле....

Только не допускайте туда попов, сразу объявят что усопший был православным, а ученые лгут про 2500 лет, так как миру всего лишь около 6000. Даже кости ящеров древних не прогнили, а тут - всего то какой-то монах с его патриархом шли крястить народ древнего Триполья и Надсвятоандреевских пещер.
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На землі нинішньої України скіфи ймовірно прийшли з району Алтаю і Казахстану.

а найпоширенішою версією скіфи належали до іранської групи народів індоєвропейської сім'ї (версія заснована на аналізі слів з мови скіфів, які трапляються в писемних пам'ятках тих часів, переважно грецьких. Кількість слів - близько 200, переважно імена людей). Антропологічно сколоти степової зони відповідали морфологічним варіантам Зрубної культури.
У перських та індійських джерелах скіфи відомі як сака та шака відповідно. https://uk.wikipedia.org/wiki/Скіфи
Тобто тепер починайте знущатися з таджиків, які є близькими родичами скіфів Археологи знайшли поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років - Цензор.НЕТ 9615
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Какой огромный воин, хоть и юноша 18-20 лет!
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артефакты артефактами ,но смею предположить, что современным наследникам погребённого воина не понравилось ,что кто то ,пускай и с благими намерениями, вскрыл могилу-захоронение

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глибоко сумніваюсь у вашому твердженні
погугліть фільм під назвою "код нації"
українці вже і тоді проживали на своїх етнічних землях
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Під час Трипільської культури українці проживали на своїх етнічних землях? Лікуйтеся!
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слышь, вы ,есть лепило???
сам не люблю хамить ,но и от других существ хамства не воспринимаю(
вы ,есть учёный муж в данном вопросе или имеете по этому поводу неопровержимые доказательства признанные мировым сообществом???
утверждения что "маня сказала ване" не проходят)
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трипільська культура і є праматір українства
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Звичайно. При цьому трипільці були іраномовними (фарсі).
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тоді де проживали українці?
тільки версію викладайте доказову на 100 відсотків
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Тоді українців ще не було, а були лише племена, які пізніше сформували українську націю.
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Скіфи- іраномовні племена, що прикочували свого часу з Ірану на територію ******** України.
Потрібно розрізняти, що у мовному плані предки українців (як і інших слов"ян) в ті часи мешкали десь на території центр. і сх.Польщі. Це дуже складні процеси формування мов! Лише у перших століттях нашої ери носії майбутніх слов"янських мов стали оселятись на схід, дійшовши Дніпра і Дністера, передаючи свою мову (тоді ще спільну для всіх слов"ян) місцевому населенню. І лише у 8-9 ст. стали заселяти територію ******** Білорусі, зх.Росії чи Болгарії.
Трипільські ж племена ще раніше, найімовірніше, прийшли з Балкан і були найпівнічнішими віддаленими представниками семітських народів, можливо навіть шумерів. Про це свідчать дуже давні запозичення слів, наприклад, "Зірка", "сім", "жорнов" і т.п.
З іншого боку є генетична сторона формування народів. Наприклад, генетично українці значно ближчі до угорців, ніж до росіян, але угорці - мовно родичі естонців і фінів, а українці - інших слов"ян.
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Все вірно, але генетично українці мають кров різних народів і угро-фінська кров не є головною.
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Відвезіть в Нідерланди на виставку...... Або зразу віддайте кацапам, щоб безпроблем...
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Через 2500 лет напишут: «эту могилу разграбили ещё в древности»...
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А ще напишуть, що царем був зелений неохазарин.
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не его предко сидели в Палестине тогда и чесали бороды думая за что их стукают Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років - Цензор.НЕТ 3285
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Це історична подія в археології України. ВІтаємо археологів!
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А сколько затоплено таких захоронений?
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Пектораль. Самая известная находка скифского захоронения найденная в марганцевом карьере нынешнего г.Покров, Денпропетровскй обл.

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Класно ! Чудова знахідка ! Хотілось би незабаром побачити знахідки в музеї.
А щодо походження українців - у нас стільки намішано.
От тому ми такі різні, напевне. Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років - Цензор.НЕТ 3872
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Скифы проживал на наший территори до наплыва славян, в ходе их исхода из современной Румынии, после победы римлян над дакками. Они такие же наши предки как и славяне.
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Мы к степным скифам никакого отношения не имеем.
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Из греческой мифолгии скифских женщин называли Амазонками, они воевали лучше мужчин и наводили ужас на аргонафтов проплывающий через Черное море в Персию.
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У скіфів жінки керували чоловіками (матріархат) і вирішували з ким їм мати дітей.
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Персидский царь Дарий не мог победить скифов в точности как с Наполеон и Гитлер. Ходили колонами за ними по полям и лесам, пока сами не устали о холода.
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Українці, перевірте свої знання Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років - Цензор.НЕТ 1689

Наскільки грамотно ти спілкуєшся у повсякденному житті? Тест
https://coma.in.ua/28196?fbclid=IwAR1GyOvK74V3ohOJJ2EMI3-2d98iTnaolMvi7c-JjLpA1OpufNDRNzQW30A

Я вчора вночі =загальмувала=, то маю 17/20.
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