 Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет. ФОТОрепортаж

Об этом сообщается в Facebook археологического памятника "Мамай-Гора", передает Цензор.НЕТ.
Археологи отмечают, что погребальный комплекс состоял из двух могил – одно захоронение центральное, разграбленное еще в древности, а второе – сопровождающее, невредимое.
В сопроводительной могиле находились кости парня 18-20 лет, вероятно, он был оруженосцем человека, погребенного в центральной могиле.
"Он был всадником, мастером как ближнего, так и дальнего боя. Об этом свидетельствует инвентарь, сопровождавший его в загробную жизнь", – сказано в сообщении "Мамай-Горы".
Кроме того, в этом захоронении археологи нашли редкую для скифов сероглинянную амфору, обломки костяных псалиев, застежки конской узды, железный боевой топор, бронзовые и костяные стрелы, одна их главных находок – скифский короткий меч акинак с золотыми обкладками, листами рукоятки, перекрестьем и колпачком для острия.
Также в могиле юноши нашли украшения – бусы из стеклопасты, подвески из зубов благородного оленя, золотую серьгу и золотую подвеску с меловой вставкой.
Археологи отмечают, что помимо уникального инвентаря, найденный похоронный комплекс имеет и дополнительную научную ценность, поскольку углубляет время зарождения скифского могильника на Мамай-Горе до VI века. до нашей эры, тогда как абсолютное большинство исследованных памятников скифской эпохи здесь датируются IV-III ст. до н. э.
Кстати вы задавали такой же вопрос себе- а почему укр.власть все годы старается продать все государственное имущество, и право на лицензии, типа ископаемые, табак, алкоголь .
И когда славяне начали расползаться по территории современной Украины, там тюркские кочевники сносили остатки германских королевств.
але непошкоджене скіфське поховання - сенсація у будь-якому випадку.
приємна новина.
лучше б бухал.
дольше б прожил.
міг загинути в битві разом з вельможою,залишаючись вірним до кінця.
🤑
Чо припустили - бо як вибрав шлях
бойовикавоїна, то тренувався років з 10-ти.
Кочівники взагалі з 4-рьох років на конях їздили, а тут йому вже аж 18-20 стукнуло - майже дєд)
акинак и топор - для ближнего, стрелы - для дальнего боя.
Зберігаю до цього часу.. пам'ять..
😁
Є..Нема часу все відцифрувати...та кому
ті фотки потрібні яким років під 60..
Мона в "облако" Googl закинуть чи щось
подібне.. Відео на СД скинув..
😁
2500==2000; //false
3000==2000; //false
Точно, 2,5к - это не 3к и даже не 2к.
Это наверное как купить Бентли и возить в ней навоз на поле....
Только не допускайте туда попов, сразу объявят что усопший был православным, а ученые лгут про 2500 лет, так как миру всего лишь около 6000. Даже кости ящеров древних не прогнили, а тут - всего то какой-то монах с его патриархом шли крястить народ древнего Триполья и Надсвятоандреевских пещер.
а найпоширенішою версією скіфи належали до іранської групи народів індоєвропейської сім'ї (версія заснована на аналізі слів з мови скіфів, які трапляються в писемних пам'ятках тих часів, переважно грецьких. Кількість слів - близько 200, переважно імена людей). Антропологічно сколоти степової зони відповідали морфологічним варіантам Зрубної культури.
У перських та індійських джерелах скіфи відомі як сака та шака відповідно. https://uk.wikipedia.org/wiki/Скіфи
Тобто тепер починайте знущатися з таджиків, які є близькими родичами скіфів
погугліть фільм під назвою "код нації"
українці вже і тоді проживали на своїх етнічних землях
сам не люблю хамить ,но и от других существ хамства не воспринимаю(
вы ,есть учёный муж в данном вопросе или имеете по этому поводу неопровержимые доказательства признанные мировым сообществом???
утверждения что "маня сказала ване" не проходят)
тільки версію викладайте доказову на 100 відсотків
Потрібно розрізняти, що у мовному плані предки українців (як і інших слов"ян) в ті часи мешкали десь на території центр. і сх.Польщі. Це дуже складні процеси формування мов! Лише у перших століттях нашої ери носії майбутніх слов"янських мов стали оселятись на схід, дійшовши Дніпра і Дністера, передаючи свою мову (тоді ще спільну для всіх слов"ян) місцевому населенню. І лише у 8-9 ст. стали заселяти територію ******** Білорусі, зх.Росії чи Болгарії.
Трипільські ж племена ще раніше, найімовірніше, прийшли з Балкан і були найпівнічнішими віддаленими представниками семітських народів, можливо навіть шумерів. Про це свідчать дуже давні запозичення слів, наприклад, "Зірка", "сім", "жорнов" і т.п.
З іншого боку є генетична сторона формування народів. Наприклад, генетично українці значно ближчі до угорців, ніж до росіян, але угорці - мовно родичі естонців і фінів, а українці - інших слов"ян.
А щодо походження українців - у нас стільки намішано.
От тому ми такі різні, напевне.
Наскільки грамотно ти спілкуєшся у повсякденному житті? Тест
https://coma.in.ua/28196?fbclid=IwAR1GyOvK74V3ohOJJ2EMI3-2d98iTnaolMvi7c-JjLpA1OpufNDRNzQW30A
Я вчора вночі =загальмувала=, то маю 17/20.