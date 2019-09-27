 Пытаясь избежать столкновения с трактором водитель фуры выехал на встречку и врезался в микроавтобус на Киевщине, двое погибших, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
"Мужчина, находившийся за рулем грузовика был в шоковом состоянии, но смог объяснить правоохранителям, что он проезжая вблизи с. Томиловка, внезапно заметил на близкой дистанции трактор с прицепом, без включенных габаритных огней. Следовательно, мужчина начал тормозить, чтобы избежать столкновения, однако транспортное средство занесло на встречную полосу по которой двигался микроавтобус, пассажир которого погиб на месте происшествия, водитель - был госпитализирован в больницу, где вскоре он также скончался. Грузовик от удара занесло в кювет, а тракторист уехал с места происшествия", - сказано в сообщении.
Вскоре группа реагирования патрульной полиции Киевщины остановила его и опросила.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю трактора.
А ще убивають фхлам уроди з червоними лампами в передніх габаритах. Колись їхав в потьмах до Києва і вирішив іти на обгін. Визирнув, спереду червоні вогники, я на педальку, а тут натЄвам: червоні вогники вже перед капотом. Ледь увернувся.
Чесно кажучи, ці трактори і вдень на дорогах дратують.
На самокатах їздить без коліс..максимум.
И вместо пожизненного, или лет 15, оно отделается месяцем успокоения нервов с помощью водки и парой лет условно, искренне считая что к нему зря примахались. Еще и попу поди пожалуется что изверги православного человека ни за что заставили куда-то там ходить и что-то там подписывать.
что, у фуры нет тормозов? или ночью летела за сотню поблизости от населённых пунктов, где людей нет в принципе)?
и да, если вдруг регистратор фуры "не увидел" трактор, ещё вопрос - был ли трактор
А если не было трактора, то как по-Вашему полиция смогла опросить тракториста? В тексте новости это есть.