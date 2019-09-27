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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5770) Киевская область (1755)

 Пытаясь избежать столкновения с трактором водитель фуры выехал на встречку и врезался в микроавтобус на Киевщине, двое погибших, - полиция. ФОТО

Вечером в пригороде Белой Церкви произошло столкновение грузовика и микроавтобуса, которое для водителя и пассажира последнего закончилось фатально.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Мужчина, находившийся за рулем грузовика был в шоковом состоянии, но смог объяснить правоохранителям, что он проезжая вблизи с. Томиловка, внезапно заметил на близкой дистанции трактор с прицепом, без включенных габаритных огней. Следовательно, мужчина начал тормозить, чтобы избежать столкновения, однако транспортное средство занесло на встречную полосу по которой двигался микроавтобус, пассажир которого погиб на месте происшествия, водитель - был госпитализирован в больницу, где вскоре он также скончался. Грузовик от удара занесло в кювет, а тракторист уехал с места происшествия", - сказано в сообщении.

Пытаясь избежать столкновения с трактором водитель фуры выехал на встречку и врезался в микроавтобус на Киевщине, двое погибших, - полиция 01

Вскоре группа реагирования патрульной полиции Киевщины остановила его и опросила.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Пытаясь избежать столкновения с трактором водитель фуры выехал на встречку и врезался в микроавтобус на Киевщине, двое погибших, - полиция 02

Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю трактора.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Грузовик врезался в припаркованный на обочине автобус на Киевщине: трое погибших, - полиция. ФОТОрепортаж

Пытаясь избежать столкновения с трактором водитель фуры выехал на встречку и врезался в микроавтобус на Киевщине, двое погибших, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3150719
 
 
 Топ комментарии
 
Дебилы на тракторах без единого огонька на ночной дороге уже реально достали... Пытаясь избежать столкновения с трактором водитель фуры выехал на встречку и врезался в микроавтобус на Киевщине, двое погибших, - полиция - Цензор.НЕТ 2273
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За плохие габариты и аварийную остановку без знаков надо сажать в тюрьму.
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Вот сейчас картина!через нашу улицу шириной 7метров пустили фуры в порт!!! А рядом школа.Оно сука несётся как лошадь в шорах!
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Ковша испугалсо? А вроде дальнобойщики считают себя королями дороги. Сижу высоко - ничего не боюсь...
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не всегда. в прицепе мог быть ковш. удалось ночью добыть и перевозил куда нибудь в надёжное место )
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Дебилы на тракторах без единого огонька на ночной дороге уже реально достали... Пытаясь избежать столкновения с трактором водитель фуры выехал на встречку и врезался в микроавтобус на Киевщине, двое погибших, - полиция - Цензор.НЕТ 2273
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Потому что мусоров на полях небывает, вот они и катают как хотят, еще не факт что у них тормоза в рабочем состоянии
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Досить схожа в мене була ситуація на трасі Одеса-Миколаїв. Але тут кід з телегою, ніч; геть нічого не видко. А тут на тобі, така подача. Благо на легковій був, та таки встиг загальмувати.
А ще убивають фхлам уроди з червоними лампами в передніх габаритах. Колись їхав в потьмах до Києва і вирішив іти на обгін. Визирнув, спереду червоні вогники, я на педальку, а тут натЄвам: червоні вогники вже перед капотом. Ледь увернувся.
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Телеги, на которых уселось половина села и без единого катафота - классика ночной езды и нецензурных выражений... Намагаючись уникнути зіткнення з трактором водій фури виїхав на зустрічну і врізався в мікроавтобус на Київщині, двоє загиблих, - поліція - Цензор.НЕТ 289 а по красным фонарикам согласен - люди вообще не понимают, что себя же подставляют этим колхозным тюнингом... Намагаючись уникнути зіткнення з трактором водій фури виїхав на зустрічну і врізався в мікроавтобус на Київщині, двоє загиблих, - поліція - Цензор.НЕТ 1455
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За плохие габариты и аварийную остановку без знаков надо сажать в тюрьму.
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Скоріш за все він не стояв, просто вони рухаються з такою швидкістю, що майже стоять. А габарити, то вони майже ніколи не роблять електричного підключення причепа.
Чесно кажучи, ці трактори і вдень на дорогах дратують.
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Призрачный трактор. Нет трактора,значит водила заснул.
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А текст прочитать? "Вскоре группа реагирования патрульной полиции Киевщины остановила его и опросила. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю трактора. Источник: https://censor.net.ua/p3150719. Это о трактористе, если что.
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як так і піде, а вже йде далі...то нас буде в 202 році 20 млн.
На самокатах їздить без коліс..максимум.
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А ведь такого быдла как тракторист - уйма.
И вместо пожизненного, или лет 15, оно отделается месяцем успокоения нервов с помощью водки и парой лет условно, искренне считая что к нему зря примахались. Еще и попу поди пожалуется что изверги православного человека ни за что заставили куда-то там ходить и что-то там подписывать.
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Чувствую что обложки фуры навигаторами,где будут контролировать сколько за рулём,по какому маршруту ездит!! Штрафовать за переработку
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Открою секрет: это уже делается, и давно. За бугор без подобного устройства вообще хрен пустят. И "шайбы" тахографов там проверяют, и дрючат за нарушения нипадецки. А у нас всем пох, ведь выгодней скорость на трассе ограничить, а потом за нарушения бабло стричь.
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Вот сейчас картина!через нашу улицу шириной 7метров пустили фуры в порт!!! А рядом школа.Оно **** несётся как лошадь в шорах!
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вообще-то вина обоих водителей..
что, у фуры нет тормозов? или ночью летела за сотню поблизости от населённых пунктов, где людей нет в принципе)?
и да, если вдруг регистратор фуры "не увидел" трактор, ещё вопрос - был ли трактор
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У фуры тормоза есть. Но вот с экстренной остановкой реальная проблема. Так что ситуация вполне реальная. Никогда не понимал дебилов, которые пытаются подрезать фуру или перейти перед ней дорогу.

А если не было трактора, то как по-Вашему полиция смогла опросить тракториста? В тексте новости это есть.
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Есть мрачное правило для водителей "Умирать надо в своей полосе".
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Фуроводу трактор явно приснился. Засыпают за рулём и убивают людей.
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А текст прочитать? "Вскоре группа реагирования патрульной полиции Киевщины остановила его и опросила Источник: https://censor.net.ua/p3150719".
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А то что следов торможения фуры не месте ДТП нет,как объяснить?
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Судя по тому как размазало микроавтобус, скорость явно была не 50 км. в час. Жаль что не указано, он ехал в черте населенного пункта или нет. А вот трактор, следствие выяснит был он, или это сон такой был, а может и п...здаболит дабы соскочить.
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