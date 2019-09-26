 Зеленский с супругой почтили в Нью-Йорке память жертв терактов 11 сентября. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Президент с женой обошли мемориал Южного бассейна на месте одной из башен, подошли к мемориальной надписи "Joseph Scala" и возложили венок к единственному дереву, которое пережило разрушения тех дней.
На церемонии присутствовала родная сестра Ивана Скалы - полицейского украинского происхождения, который погиб, спасая людей, которые оставались в здании Всемирного торгового центра, - Ирэна Скала-Лесив.
Как известно, в теракте 11 сентября 2001 в результате серии террористических атак в Нью-Йорке, Пенсильвании, Вашингтоне погибли 2983 человека. Большинство из них - в башнях-близнецах Всемирного торгового центра в нижней части Манхэттена.
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Двенадцать из погибших в Нью-Йорке были этническими украинцами. В частности, 31-летний полицейский Иван Скала, который погиб в одной из башен, спасая людей, Олег Венгерчук, который работал там, Елена Белеловская, Александр Брагинский, Марина Геруберг, Геннадий Боярский, Юрий Мушинский, Владимир Савинкин, Борис Халиф, Людмила Ксидо, Игорь Зукерман, Татьяна Бакалинская.
Все фото – "Укринформ".
Ні один зелебобик поза межами тирнету (та і в межах..не факт) не знає про ганьбу Зе.
І що, через що..там з тим Трампом, теж не в курсі. Про виступ в ООН ніби щось чули, так там переможенька. З нашими ЗМІ не скоро зелебобики прозріють, ой, не скоро!
А ціни? - Єто от неврожая, воть
а оскільки МВФ вже накивало п'ятами і чкурнуло подалі, то на опалення теж неврожай буде - подорожчає, як і газ та електрика
А врожай до речі рекордний
Пс голас за кадрам падсказьіваєт что надо делать гьі гьі гьі и ха ха ха
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо......
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Отмечается, что 19 ноября 2013 года Андрей Богдан в составе правительственной делегации, в которую также входили Азаров, вице-премьер Юрий Бойко, посол в РФ Владимир Ельченко, вылетели на переговоры с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым в Санкт-Петербург. После возвращения делегации в Киев было принято решение отказаться от ассоциации с ЕС. После этого в Киеве начались массовые акции протеста.
Журналисты также отмечают, что через месяц после изменения внешнеполитического курса - 23 декабря 2013 года - в правительстве Азарова решили наградить Богдана.
«За проведение превентивных антикоррупционных мер, создание условий нетерпимости, формирование негативного отношении к коррупции и в частности за подготовку справочных материалов для премьер-министра Украины», - цитируют журналисты документ о награждении Богдана.
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В сюжете говорится, что Богдан работал в Кабинете министров до завершения Революции Достоинства, и был уволен только 5 марта 2014 года при премьерстве Арсения Яценюка.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/330565-bogdan_letal_s_azarovym_v_rf_na_peregovory_o_priostanovke_assotsiatsii_s_es_i_poluchil_nagradu_vo_vremja_majdana
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Добрий вечір мої Друзі
Стосовно шлендри Винника!!!
Присутня нецензурна лайка, але по справі!!! Маруся Звіробій!!!
Добрий вечір мої Друзі 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Стосовно шлендри Винника!!! Присутня нецензурна лайка, але по справі!!! Маруся Звіробій!!!
"Якщо мені потрібно буде вибирати між обороною держави і корпоративами, я однозначно оберу корпоративи. Всі колєгі про це знають. І вони такі самі."
Володимир "я вам не клоун, підори" Зєлєнський
(а може і Славко "не твоя війна" Вакарчук).
"Парламентська республіка" as it is.
По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Кожне наступне скалічене покоління - це шлях до нової війни, яку неможливо виграти перемогами.
Схоже, так було задумано. А коли гроші закінчаться, Зе розведе руками і, як раніше Яник, побіжить кланятися у москву. Задум у тому, щоб норот, відчуваючи гнітючу пустку холодильника, все це схвалив. Так само свідомо торпедується безвіз та інші євроінтеграційні процеси.
Тем более во время возложения венков. Ну ВРЯД ЛИ мемориал погибшим 11 сентября - самое опасное место в Нью-Йорке.
Українські медіа в паніці чекають методичок: як висвітлювати зустріч з Трампом так, щоб Зє виглядав найвеличнішим лідером світу? З Порошенком було легше: ігнорь важливе, пиши про пом'ятий піджак - і всьо, ти - незалежний журналіст!
Бідні #недорогенькі, вилизувати Зє так складно!