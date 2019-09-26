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Все про:Зеленский (3009) Нью-Йорк (160) США (15425) терроризм (18116)

 Зеленский с супругой почтили в Нью-Йорке память жертв терактов 11 сентября. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена возложили цветы к мемориалу жертв террористического нападения 11 сентября на месте разрушенных башен-близнецов в Нью-Йорке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Президент с женой обошли мемориал Южного бассейна на месте одной из башен, подошли к мемориальной надписи "Joseph Scala" и возложили венок к единственному дереву, которое пережило разрушения тех дней.

На церемонии присутствовала родная сестра Ивана Скалы - полицейского украинского происхождения, который погиб, спасая людей, которые оставались в здании Всемирного торгового центра, - Ирэна Скала-Лесив.

Как известно, в теракте 11 сентября 2001 в результате серии террористических атак в Нью-Йорке, Пенсильвании, Вашингтоне погибли 2983 человека. Большинство из них - в башнях-близнецах Всемирного торгового центра в нижней части Манхэттена.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский в Нью-Йорке встретился с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств. ФОТО

Двенадцать из погибших в Нью-Йорке были этническими украинцами. В частности, 31-летний полицейский Иван Скала, который погиб в одной из башен, спасая людей, Олег Венгерчук, который работал там, Елена Белеловская, Александр Брагинский, Марина Геруберг, Геннадий Боярский, Юрий Мушинский, Владимир Савинкин, Борис Халиф, Людмила Ксидо, Игорь Зукерман, Татьяна Бакалинская.

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Зеленский с супругой почтили в Нью-Йорке память жертв терактов 11 сентября 05
Зеленский с супругой почтили в Нью-Йорке память жертв терактов 11 сентября 06

Все фото – "Укринформ".

Источник: https://censor.net.ua/p3150699
 
   
 Топ комментарии
 
А жертв кацапской агрессии он почтить не собирается ? Хотя зебил вообще считает что не было никакой кацапской агрессии , а это клятый Порох с добровольцами порохоботами напал на Донбасс чтобы наживаться на войне Зеленский с супругой почтили в Нью-Йорке память жертв терактов 11 сентября - Цензор.НЕТ 7295
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Дана™ 🇺🇦 🌶‏ @anti_zele_zombi 10 часов назад

Ні один зелебобик поза межами тирнету (та і в межах..не факт) не знає про ганьбу Зе.
І що, через що..там з тим Трампом, теж не в курсі. Про виступ в ООН ніби щось чули, так там переможенька. З нашими ЗМІ не скоро зелебобики прозріють, ой, не скоро!
А ціни? - Єто от неврожая, воть
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Ольвія‏ @olviyas

а оскільки МВФ вже накивало п'ятами і чкурнуло подалі, то на опалення теж неврожай буде - подорожчає, як і газ та електрика
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А жертв кацапской агрессии он почтить не собирается ? Хотя зебил вообще считает что не было никакой кацапской агрессии , а это клятый Порох с добровольцами порохоботами напал на Донбасс чтобы наживаться на войне Зеленский с супругой почтили в Нью-Йорке память жертв терактов 11 сентября - Цензор.НЕТ 7295
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Очередной проект для распила денег бандой зебила
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Вєжлівьіє недочелавєчькі проста граніцу німного атадвінулі.
Пс голас за кадрам падсказьіваєт что надо делать гьі гьі гьі и ха ха ха
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Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо......
..
.
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Как войска отводят от укрепленных позиций в чисто поле?
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боклан, причем тут жертвы кацапской агресии и жертвы 11 сентября в США? Лишь бы выс@ать чушь в каментах
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...Глава Офиса президента Андрей Богдан в 2013 году летал на переговоры в РФ вместе с премьер-министром Николаем Азаровым перед отказом Украины от Ассоциации с ЕС.Об этом говорится в сюжете программы «СХЕМЫ».
Отмечается, что 19 ноября 2013 года Андрей Богдан в составе правительственной делегации, в которую также входили Азаров, вице-премьер Юрий Бойко, посол в РФ Владимир Ельченко, вылетели на переговоры с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым в Санкт-Петербург. После возвращения делегации в Киев было принято решение отказаться от ассоциации с ЕС. После этого в Киеве начались массовые акции протеста.
Журналисты также отмечают, что через месяц после изменения внешнеполитического курса - 23 декабря 2013 года - в правительстве Азарова решили наградить Богдана.
«За проведение превентивных антикоррупционных мер, создание условий нетерпимости, формирование негативного отношении к коррупции и в частности за подготовку справочных материалов для премьер-министра Украины», - цитируют журналисты документ о награждении Богдана.
Читайте также: Богдан отсутствовал на переговорах Трампа и Зеленского
В сюжете говорится, что Богдан работал в Кабинете министров до завершения Революции Достоинства, и был уволен только 5 марта 2014 года при премьерстве Арсения Яценюка.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/330565-bogdan_letal_s_azarovym_v_rf_na_peregovory_o_priostanovke_assotsiatsii_s_es_i_poluchil_nagradu_vo_vremja_majdana
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Чудо-ВаЩе‏ @compdemon 10 часов назад

"Якщо мені потрібно буде вибирати між обороною держави і корпоративами, я однозначно оберу корпоративи. Всі колєгі про це знають. І вони такі самі."
Володимир "я вам не клоун, підори" Зєлєнський
(а може і Славко "не твоя війна" Вакарчук).
"Парламентська республіка" as it is.
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Порохососы,как вам такое?-Компания «Киевский БКК», с которой уже продолжительное время судится Roshen за права на выпуск «Киевского торта», презентовала новинку - торт «Мальдивы».
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Зебіли просто зобов*язані викупити цілу партію і публічно потоптати лаптями на зло порошенку і на спомин про подвиги житєлєй лугандону
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ЗЕЛЕНЫЙ ПОДОНОК СОБРАЛСЯ КАПИТУЛИРОВАТЬ- Володимир Зеленський‏Подлинная учетная запись @ZelenskyyUa

Кожне наступне скалічене покоління - це шлях до нової війни, яку неможливо виграти перемогами.
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Ihor in Limbo‏ @IhorInLimbo 10 часов назад

Схоже, так було задумано. А коли гроші закінчаться, Зе розведе руками і, як раніше Яник, побіжить кланятися у москву. Задум у тому, щоб норот, відчуваючи гнітючу пустку холодильника, все це схвалив. Так само свідомо торпедується безвіз та інші євроінтеграційні процеси.
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Так это троллинг такой Зебилов-в ближайшие месяцы возможен выпуск торта "Мародер" и шеколадных конфет "Порохоботки"
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Вот и я всегда хочу ответа-почему мародёр Пеца не объявил военное положение в июне 14-го,?
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Почему клоун зе, необьявит положение сейчас? Или у нас нету войни?
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А ти устал ат вайньі яка не зачепили 99% населення завдяки пороху?
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Люди которое любят фильм говна95 неспособни думать вообще.
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OMG, объясните кто-нибудь охранникам, чтобы в кадр не лезли.

Тем более во время возложения венков. Ну ВРЯД ЛИ мемориал погибшим 11 сентября - самое опасное место в Нью-Йорке.
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та то не охранники - у него охранники барсеточники...\в Украине только они на фото...\
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так трампа не охраняют даже как этого слугу народа народного президента катающийся без охраны на велике
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а вот это звиздеж. Охрана американского президента уступает лишь охране )(уйла.
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Это открытая местность. Вокруг высотки с офигенной зоной обстрела. бодигварды постоянно перемещаются рядом с "объектом №1" , чтоб в случае атаки поймать собой гипотетическую пулю. Азы охранного дела
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Ольга Рев‏ @Olha_Rev 25 сент.

Українські медіа в паніці чекають методичок: як висвітлювати зустріч з Трампом так, щоб Зє виглядав найвеличнішим лідером світу? З Порошенком було легше: ігнорь важливе, пиши про пом'ятий піджак - і всьо, ти - незалежний журналіст!
Бідні #недорогенькі, вилизувати Зє так складно!
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Пеца умел запихнуть пиджак в ширинку,ну это ж так уметь надо было
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Ну это провал конечно, куда там до 100% ручного прокурора и просер всей международной политики, вот пиджак это да, провал 😁
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