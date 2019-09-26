 Зеленский с супругой почтили в Нью-Йорке память жертв терактов 11 сентября. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Президент с женой обошли мемориал Южного бассейна на месте одной из башен, подошли к мемориальной надписи "Joseph Scala" и возложили венок к единственному дереву, которое пережило разрушения тех дней.

На церемонии присутствовала родная сестра Ивана Скалы - полицейского украинского происхождения, который погиб, спасая людей, которые оставались в здании Всемирного торгового центра, - Ирэна Скала-Лесив.

Как известно, в теракте 11 сентября 2001 в результате серии террористических атак в Нью-Йорке, Пенсильвании, Вашингтоне погибли 2983 человека. Большинство из них - в башнях-близнецах Всемирного торгового центра в нижней части Манхэттена.

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Двенадцать из погибших в Нью-Йорке были этническими украинцами. В частности, 31-летний полицейский Иван Скала, который погиб в одной из башен, спасая людей, Олег Венгерчук, который работал там, Елена Белеловская, Александр Брагинский, Марина Геруберг, Геннадий Боярский, Юрий Мушинский, Владимир Савинкин, Борис Халиф, Людмила Ксидо, Игорь Зукерман, Татьяна Бакалинская.







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