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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ГУАМ (31) МИД (5141) Пристайко (193)

 Пристайко возглавил заседание стран-членов ГУАМ в Нью-Йорке. ФОТОрепортаж

Министры иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) обсудили на 34-м заседании в Нью-Йорке приоритеты украинского председательства в организации в 2019 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"26 сентября на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялось 34-ое заседания Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ). В ходе заседания, на котором председательствовал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, были обсуждены план мероприятий и приоритеты украинского председательства в ГУАМ в 2019 году ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельно участники обсудили вызовы и угрозы в регионе и скоординировали приоритетные шаги по повышению эффективности организации и усиления ее роли на международной арене.

Напомним, ГУАМ - региональная организация, созданная в 1997 году республиками - Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран. До выхода Узбекистана из организации именовалась ГУУАМ.

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Пристайко возглавил заседание стран-членов ГУАМ в Нью-Йорке 01
Пристайко возглавил заседание стран-членов ГУАМ в Нью-Йорке 02
Пристайко возглавил заседание стран-членов ГУАМ в Нью-Йорке 03

Источник: https://censor.net.ua/p3150664
 
 
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подожди - еще не вечер....
там же сепар Пристайко ведет встречу...
Ждем проблемы.....
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Це і є рівень України при новій владі. Співчуваю☹️
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