 Пристайко возглавил заседание стран-членов ГУАМ в Нью-Йорке. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"26 сентября на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялось 34-ое заседания Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ). В ходе заседания, на котором председательствовал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, были обсуждены план мероприятий и приоритеты украинского председательства в ГУАМ в 2019 году ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельно участники обсудили вызовы и угрозы в регионе и скоординировали приоритетные шаги по повышению эффективности организации и усиления ее роли на международной арене.
Напомним, ГУАМ - региональная организация, созданная в 1997 году республиками - Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран. До выхода Узбекистана из организации именовалась ГУУАМ.
там же сепар Пристайко ведет встречу...
Ждем проблемы.....