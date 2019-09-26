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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Минобороны (5972) США (15425) Загороднюк (34)

 Загороднюк встретился со стратегическим советником США Винтером: получил сертификаты для ремонта на украинских предприятиях вертолетов типа "Ми". ФОТОрепортаж

Стратегический советник США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер передал министру обороны Украины Андрею Загороднюку сертификаты, которые позволят предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса ремонтировать вертолеты типа "Ми" для иностранных заказчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Получил от господина Дональда Винтера сертификаты Соединенных Штатов, которые позволят предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса ремонтировать вертолеты типа "Ми" для иностранных заказчиков", - говорится в сообщении.

По словам министра, у них был "плодотворный" разговор о реформировании системы оборонных закупок и достижении прозрачности этого процесса.

"Не обошли вниманием и вопросы, связанные с реализацией пилотного проекта закупки вооружения по программе правительства США "Международные военные продажи", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для борьбы с "совком" в армии будут создаваться образцовые части с практиками стран НАТО, - министр обороны Загороднюк

Загороднюк встретился со стратегическим советником США Винтером: получил сертификаты для ремонта на украинских предприятиях вертолетов типа Ми 01

Загороднюк встретился со стратегическим советником США Винтером: получил сертификаты для ремонта на украинских предприятиях вертолетов типа Ми 02
Загороднюк встретился со стратегическим советником США Винтером: получил сертификаты для ремонта на украинских предприятиях вертолетов типа Ми 03
Загороднюк встретился со стратегическим советником США Винтером: получил сертификаты для ремонта на украинских предприятиях вертолетов типа Ми 04

Источник: https://censor.net.ua/p3150650
 
   
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Нічого не зрозумів , при чому тут взагалі амери до сертіфікаціі укрпред. на ремонт Ми ???
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Може в якихось натівських державах вони є.
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Може у Словакіі та Румуніі ? Ще здається у Польщі пара тройка є
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Єлементарно , штурмбанфюрер ! Афганская армия имеет много Ми-8 , российской поставки десятилетней давности. Из-за американских санкций их обслуживание и ремонт предприятиями РФ невозможен. А Украина производит великолепньіе двигатели для Ми , лучше российских . Поєтому США заплатит за ремонт афганского вертолетного парка , "Мотор-Сичь" получит заказьі на ТВД , а кацапьі обтекут.
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А питання по "Мотор Січ" вже закриті?
Китайці дуже хочуть це підприємство прибрати до рук.
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Собственно двигатель - процентов 30 от вертолёта. А к остальным 70 - Украина практически не имеет отношения. Большую часть агрегатов делает РФ.

А Россия позволит ремонтировать свои вертолёты Украине? Или начнутся разборки: "раз хотите в обход нас ставить свои двигатели, то сами на свой страх и риск ремонтируйте и остальное. И хрен вам а не гарантийное обслуживание. Ибо вы нарушили условия гарантии"...
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А пачиму сертификаты выдает США, а не ИКАО?
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На таких предприятиях должна работать служба безопасности - бо кацапы нагадят .
Вот на фольксвагене- везде видеонаблюдение, телефоны на предприятии можно включать только с заклееннвми объективами. Служба жестко отслеживает секретность работы - и жто просто авто.
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Главное "Мотор Січ" вернуть государству, которое воры прихватизировали, а теперь перепродали Китаю, как в таких случаях воры обычно делают.
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А те що Харківське Танкове конструкторське бюро, на грані закриття, радник в курсі?
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Дональд Винтер - наверное ахент рашистский.который дал бумагу для ремонта рашистских типа "ми" и других,,,на предприятиях Украины
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