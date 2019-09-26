 Загороднюк встретился со стратегическим советником США Винтером: получил сертификаты для ремонта на украинских предприятиях вертолетов типа "Ми". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Получил от господина Дональда Винтера сертификаты Соединенных Штатов, которые позволят предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса ремонтировать вертолеты типа "Ми" для иностранных заказчиков", - говорится в сообщении.

По словам министра, у них был "плодотворный" разговор о реформировании системы оборонных закупок и достижении прозрачности этого процесса.

"Не обошли вниманием и вопросы, связанные с реализацией пилотного проекта закупки вооружения по программе правительства США "Международные военные продажи", - добавил министр.

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