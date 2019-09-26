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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:регистрация (247) реестр (157) рейдерство (833) СБУ (13860)

 В Киеве раскрыта деятельность группировки "черных регистраторов", выполнявшая заказы рейдеров, - СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители остановили противоправную деятельность группировки "черных регистраторов", которая в течение нескольких лет способствовала рейдерским захватом имущества по всей территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Киеве раскрыта деятельность группировки черных регистраторов, выполнявшая заказы рейдеров, - СБУ 01

Правоохранители установили, что организовал и возглавил группу в 2015 году житель Киева, который ранее специализировался на хакерских атаках на Государственные реестры Украины. Он привлек в ее состав бывших работников органов государственной исполнительной службы, юстиции, госрегистраторов и высококвалифицированных хакеров.

За денежное вознаграждение в размере от 7 до 50 тыс. долларов члены группы выполняли заказ как частных лиц, так и рейдерских группировок. Злоумышленники перерегистрировали движимое и недвижимое имущество, незаконно снимали или накладывали арест, обеспечивали незаконную передачу корпоративных прав.

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В Киеве раскрыта деятельность группировки черных регистраторов, выполнявшая заказы рейдеров, - СБУ 02

Для получения доступа в Государственные реестры хакеры рассылали на электронные адреса государственных и частных нотариусов, государственных регистраторов письма якобы от государственных и контролирующих органов, содержащие файлы с вредоносным программным обеспечением.

После открытия электронных писем злоумышленники похищали логины и пароли, ключи доступа. Это давало им возможность удаленно управлять компьютером и передавать файлы на сервер в сети интернет. Затем, используя полученные инструменты доступа, хакеры несанкционированно проводили незаконные регистрационные действия.

В Киеве раскрыта деятельность группировки черных регистраторов, выполнявшая заказы рейдеров, - СБУ 03

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В Киеве раскрыта деятельность группировки черных регистраторов, выполнявшая заказы рейдеров, - СБУ 04
В Киеве раскрыта деятельность группировки черных регистраторов, выполнявшая заказы рейдеров, - СБУ 05

Правоохранители провели спецоперацию по пресечению рейдерского захвата злоумышленниками сети автозаправок. Проведено почти 40 санкционированных обысков по месту жительства и в автотранспорте фигурантов дела. В ходе следственных действий изъяты мобильные терминалы, компьютерная техника, банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности.

В Киеве раскрыта деятельность группировки черных регистраторов, выполнявшая заказы рейдеров, - СБУ 06

Полученные доказательства стали основанием для процессуального задержания черных регистраторов в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. При этом члены группировки оказали активное сопротивление стражам порядка. Задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас судом решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3150642
 
   
 Топ комментарии
 
"В Киеве раскрыта деятельность группировки "черных регистраторов", выполнявшая заказы рейдеров, - СБУ" - а главарь банды "чёрных регистраторов" Петренко, до сих гуляет на свободе, даже не предъявлено подозрение, несмотря на то, что принёс кучу горя ни в чём не виноватых людей.
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ну, треба ж якось можновладцям формувати замовлення для чорних регістраторів. Шоб не на вмання.
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Да,при пэте беспредел был полнейший ,Слава Богу этому пришёл конец !
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недавно ведь была точно аналогичная новость. сколько их в том Киеве, тех бригад регистраторов - людоедов??
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ну, треба ж якось можновладцям формувати замовлення для чорних регістраторів. Шоб не на вмання.
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ну да, раньше единицы могли получить доступ к кадастрам, а теперь каждый школьник будет сидеть клепать липовые документы на принтере ))
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отак буде і з власністю на землю дрібних фермерів.
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Будет еще хуже после внедрения "государства в смартфоне" и электронного документооборота в госорганах. Против хакеров, как и против лома, пока в мире нет, и к сожалению, не придвидится эффективных приемов.
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Аууууу порохоботики..... где вы?
Смотрите ка...... При вашем петюне ч. регистраторов не было, сидели годами в тени, никого не трогали (судя по "работе" СБУ, ментов, минюста) .....
А при клоуне один за одним из тени выползают......
Наверно шо то чувствуют...... Таки да?
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Стараются правоохранители, наверно надоело бездельничать . А то не дай Бог попадешь на крышу повыше.
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Без мусоров и СБУ такое невозможно сделать.Все были в доляхе.
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"В Киеве раскрыта деятельность группировки "черных регистраторов", выполнявшая заказы рейдеров, - СБУ" - а главарь банды "чёрных регистраторов" Петренко, до сих гуляет на свободе, даже не предъявлено подозрение, несмотря на то, что принёс кучу горя ни в чём не виноватых людей.
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