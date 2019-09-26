 Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"Помещение было расположено на втором этаже здания на улице Героев Днепра: правоохранители изъяли игровые столы, автоматы, фишки и деньги, полученные от игры. По данному факту начато уголовное производство, в рамках которого следователи устанавливают организаторов преступной деятельности", - говорится в сообщении.

В ходе проведения следственных действий полицейские обнаружили игорный зал, вход в который с целью конспирации осуществлялся по предварительной записи через мобильные приложения.

"Из помещения изъяли восемь столов для игры в покер, 14 игровых автоматов, два стола для игры в рулетку, более 600 фишек различного номинала, а также деньги, полученные от деятельности казино. Все вещественные доказательства направили на экспертизу", - сообщил начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У организатора сети подпольных онлайн - казино изъяли 520 тыс. долл. и 140 тыс евро наличными, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как только полицейские получили информацию о функционировании казино, оперативники под видом потенциальных игроков попали в помещение, а затем задокументировали противоправную деятельность.

Также было установлено, что минимальная стоимость игры на автомате составляла 100 гривен, а приобрести фишку можно было за 50 гривен.

На момент прибытия следственно-оперативной группы в игорном заведении находилось четверо работников и несколько клиентов.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ накрыла подпольный игорный зал в столичном ТЦ "Олимпийский", работавший под "крышей" полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









