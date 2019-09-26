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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:игорный бизнес (275) казино (92) Киев (17949) Нацполиция (10133)

 Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На столичной Оболони полицейские разоблачили деятельность подпольного казино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"Помещение было расположено на втором этаже здания на улице Героев Днепра: правоохранители изъяли игровые столы, автоматы, фишки и деньги, полученные от игры. По данному факту начато уголовное производство, в рамках которого следователи устанавливают организаторов преступной деятельности", - говорится в сообщении.

В ходе проведения следственных действий полицейские обнаружили игорный зал, вход в который с целью конспирации осуществлялся по предварительной записи через мобильные приложения.

"Из помещения изъяли восемь столов для игры в покер, 14 игровых автоматов, два стола для игры в рулетку, более 600 фишек различного номинала, а также деньги, полученные от деятельности казино. Все вещественные доказательства направили на экспертизу", - сообщил начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У организатора сети подпольных онлайн - казино изъяли 520 тыс. долл. и 140 тыс евро наличными, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как только полицейские получили информацию о функционировании казино, оперативники под видом потенциальных игроков попали в помещение, а затем задокументировали противоправную деятельность.

Также было установлено, что минимальная стоимость игры на автомате составляла 100 гривен, а приобрести фишку можно было за 50 гривен.

На момент прибытия следственно-оперативной группы в игорном заведении находилось четверо работников и несколько клиентов.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони 01
Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони 02
Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони 03
Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони 04
Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони 05

Источник: https://censor.net.ua/p3150624
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков з конкурентами розбираєця? Чи шо?
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"Помню, в детстве я так
смеялся, когда волк в "Ну, погоди!" сам себя фотографировал. Это было
так странно!
Но кто же мог подумать..." (С)
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Аваков з конкурентами розбираєця? Чи шо?
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владелец подпольщик не на тех поставил?
 показать весь комментарий
 
 
"Помню, в детстве я так
смеялся, когда волк в "Ну, погоди!" сам себя фотографировал. Это было
так странно!
Но кто же мог подумать..." (С)
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Мусора сами на себя наехали, или кто то от крыши мусорской отказался？
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Так можно запросто выйти на самих себя ... Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні - Цензор.НЕТ 6434
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************ размера здание с вывеской "грайте тут" реально тяжело заметить. сказано же - ПОДПОЛЬНОЕ!
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Никто это не поборет. Бесполезно.
Нужно легализовать. Лиц до 25 лет не пускать. Женатых и имеющих несовершеннолетних детей - тоже не пускать. После легализации за открытие нелегальных - пускать в расход.
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Тоже мне подвиг. Да эти казино в Киеве на каждом углу.
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Полиция разоблачила деятельность подпольного казино...

И как-же они его нашли??? Ведь никто и не догадывался, что в стране есть вот такое подпольное казино. Даже не думали, что такое возможно и вот...
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