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Все про:Одесса (5670) пропаганда (2311) СБУ (13860) ВКонтакте (40)

 Интернет-агитатор, распространявший антиукраинские материалы, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали интернет-агитатора, который распространял материалы антиукраинского содержания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что интернет-агитатор распространял антиукраинские материалы через запрещенную в Украине социальную сеть "ВКонтакте".

"Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра администрировал сепаратистские группы в соцсети. Он размещал в них информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы. Интернет-агитатор также популяризировал террористические организации "Д/ЛНР", - говорится в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами проведения антиукраинской деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

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Интернет-агитатор, распространявший антиукраинские материалы, задержан в Одессе, - СБУ 01
Интернет-агитатор, распространявший антиукраинские материалы, задержан в Одессе, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3150604
 
   
 Топ комментарии
 
Годков на десять в зону паскуду,там будет не до агитации ... Интернет-агитатор, распространявший антиукраинские материалы, задержан в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 9874
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да,порохобот
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ну і як же він її розповсюджував, через заборонені канали? треба опреділятись, чи хрест, чи штани
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Теж дивуюся, бо "В Контакте" тепер нікому не потрібно.
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Годков на десять в зону паскуду,там будет не до агитации ...
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Користуєшся своїми кацапськими соціальними мережами?
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Ні я взагалі користуюсь татарськими соцмережами але там нема зараз з ким спілкуватись, всі в партизанських загонах місто камнєй лядєй і бєзкозирок штурмують, Крим звільняють... До речі, ти чого не в партизанському загоні Крим не звільняєшь? Чі тут ще не погано підгодовують? Інтернет-агітатора, який розповсюджував антиукраїнські матеріали, затримано в Одесі, - СБУ - Цензор.НЕТ 8801
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ВСЕ написане, чи сказане російською мовою є антиукраїнським матеріалом.
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Згоден! -- будемо німецькою шрайбати...*)
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Моя мати під час німецької окупації змушена була вільно володіти німецькою мовою. Ферштейн?
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...мою вообще в Германию угнали, вместе с бабушкой и братом... ...правда, после 2 х. лет тюряги в СССР. Дед же -- враг народа оказался.
Всю жизнь потом мучалась -- бо с берлинским акцентом шпрехала...*)
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С шо так грустно? ...в немецкое "изгнание", шоб попасть -- нужно было ещё постараться -- очереди стояли!
И в Эссене щас неплохо -- красивый город...
Я работал в немецкой фирме -- семейной, в 90хх. -- у них "угнанная" из Украины работала...
...от неё письмо пришло -- мол, здрасте, в Украине всё плохо, все угнанные пишут письма своим бывшим хозяевам -- помогите! Я ж переводил шефине...
Та свою маму позвала, шо ровестницей той угнной была тогда и грит: А знаешь, этаж девочка, унас работала, как мы все и жила, как мы... ...а, когда русские пришли -- вломилась в дом с русским офицером, напаковала все наши чемоданы нашими вещами, плюнула на порог и у ехала...
Так шо -- посылку мы с шефиней ей собрали, конечно -- жратва, кофе, шмотки. И всё... -- шо заработала -- то и получила.
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Неужели писал гадости про нашего Таварища Зелинского
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Та неееа....срал как и ты соевым помётом!!!так что суши сухарики Уксус!
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На штанах три полоски.
Наверняка полковник быдло-войск )))
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