 Интернет-агитатор, распространявший антиукраинские материалы, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что интернет-агитатор распространял антиукраинские материалы через запрещенную в Украине социальную сеть "ВКонтакте".
"Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра администрировал сепаратистские группы в соцсети. Он размещал в них информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы. Интернет-агитатор также популяризировал террористические организации "Д/ЛНР", - говорится в сообщении.
Во время санкционированных следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами проведения антиукраинской деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
Всю жизнь потом мучалась -- бо с берлинским акцентом шпрехала...*)
И в Эссене щас неплохо -- красивый город...
Я работал в немецкой фирме -- семейной, в 90хх. -- у них "угнанная" из Украины работала...
...от неё письмо пришло -- мол, здрасте, в Украине всё плохо, все угнанные пишут письма своим бывшим хозяевам -- помогите! Я ж переводил шефине...
Та свою маму позвала, шо ровестницей той угнной была тогда и грит: А знаешь, этаж девочка, унас работала, как мы все и жила, как мы... ...а, когда русские пришли -- вломилась в дом с русским офицером, напаковала все наши чемоданы нашими вещами, плюнула на порог и у ехала...
Так шо -- посылку мы с шефиней ей собрали, конечно -- жратва, кофе, шмотки. И всё... -- шо заработала -- то и получила.
Наверняка полковник быдло-войск )))