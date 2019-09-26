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 Общество
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Все про:Госпогранслужба (3469) хасиды (117)

 В Украину прибыли почти 7,5 тыс. паломников-хасидов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Паломники-хасиды продолжают массово прибывать в Украину для празднования иудейского Нового года в Умани.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 7236 паломников", - сказано в сообщении.

При этом прибытие крупнейших групп хасидов ожидается в четверг, 26 сентября, и в воскресенье, 29 сентября.

"С начала прибытия хасидов, с 6 сентября, сотрудники Госпогранслужбы не пропустили через границу 4-х граждан Израиля из-за отсутствия необходимых документов и запрета на въезда в Украину еще во время предыдущего визита", - добавили в Госпогранслужбе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Израильтянина, отказавшегося проходить паспортный контроль, не пустили в Украину и отправили на родину, - полиция

В Украину прибыли почти 7,5 тыс. паломников-хасидов, - Госпогранслужба 01
В Украину прибыли почти 7,5 тыс. паломников-хасидов, - Госпогранслужба 02
В Украину прибыли почти 7,5 тыс. паломников-хасидов, - Госпогранслужба 03
В Украину прибыли почти 7,5 тыс. паломников-хасидов, - Госпогранслужба 04
В Украину прибыли почти 7,5 тыс. паломников-хасидов, - Госпогранслужба 05

Источник: https://censor.net.ua/p3150603
 
 
 Топ комментарии
 
А можна якось так зробити, щоб їх полетіло більше як прилетіло?
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Кормильцы прилетели. Умань потом за их счет целый год будет жить В Украину прибыли почти 7,5 тыс. паломников-хасидов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 702
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я так согласен, но уманцы, на счет "пусть забирают", вряд ли.
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А кто прокатил двух других евреев на президентских выборах?
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треба іхати в умань--там щас день рік кормить.
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Кормильцы прилетели. Умань потом за их счет целый год будет жить
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А в Умани осталось хоть что-то что ещё не принадлежит хасидам?Советую пообщаться с местными,они вам расскажут.
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Зеленський в команду позвав, у Нацгвардію кадри.
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А можна якось так зробити, щоб їх полетіло більше як прилетіло?
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Мене не пустять, у мене національнысть не правильна. От у Димінських, Бужанських, Богуцьких, Шефірів, Богданів, Зєлєнскіх, Бігусів, Гордонів - правильна, їх пустять.
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Оу, так ты какцап, это их не пускают в Израиль
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Неможна. Бо Алиозыч был единственным, кто не боялся так сделать. Щас уже времена не те.
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я так согласен, но уманцы, на счет "пусть забирают", вряд ли.
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Ты шо! Щас тебе уманцы расскажут, как эти хасиды им хаты засирают и как беспределят! Но мощи их главного иудея не отдадут, ибо это их хлеб с маслом! А главный украинский еврей обещания ЗП учителям по 4000 евро не спешит выполнять.
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да...и грязь и мусор и шум и беспокойство... НО ...неделя год кормит...
потом отмоются (переслюнявят кто сколько) и опять будут с нетерпение ждать...
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"шумить вирує ґумань! Верещить на возі порося, пришнуроване до драбини мотузкою… Сірпається, бідолашне, і не знає, що воно вже сьогодні не звичайне порося, а об'єкт домашнього бюджету…"
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хотел так и написать.!..потом уточнил...до 4-го будут святкувать)))
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"Ще й сіріти надворі не починало, а під дверима мов з гучномовця:- На Ґумань! Уставайте!........" (С)
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