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 Политика Украины
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 "Ні капітуляції": возле Тернопольской ОГА прошла акция против особого статуса Донбасса и разведения войск. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Тернополе под стенами ОГА прошла акция, в которой приняли участие представители ветеранских организаций, общественные активисты, волонтеры, бойцы ВСУ, добровольцы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили участники акции.

Они протестовали против капитуляции перед российскими оккупантами. Активисты заявляли, что "не нужно сдавать Украину московским террористам". Соответствующее заявление было передано депутатам Тернопольской ОГА. Активисты просят ОГА рассмотреть это заявление и передать решение президенту Украины и Верховной Раде.

Ні капітуляції: возле Тернопольской ОГА прошла акция против особого статуса Донбасса и разведения войск 01

Также читайте: "Между прочим, это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса

Местным властям был передан ультиматум, если она не сделает этого, то следующие действия будут жестче.

В знак реальности своих действий и необходимости идти до конца, протестующие подожгли шины.

Ні капітуляції: возле Тернопольской ОГА прошла акция против особого статуса Донбасса и разведения войск 02
Ні капітуляції: возле Тернопольской ОГА прошла акция против особого статуса Донбасса и разведения войск 03

Источник: https://censor.net.ua/p3150599
 
   
 Топ комментарии
 
Вони звідти, ідіоте. тим їх не настрашиш.
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Украина начинает просыпаться!!! Слава Богу!!!
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чем больше щимят контробанду на правом берегу, тем больше зрады и капитуляции)))
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интересно, их на этот раз впустят в Киев? шо-то есть некоторые сомнения...
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Свои сомнения, оставь у себя на недоимперии!
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Украина начинает просыпаться!!! Слава Богу!!!
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это только начало.
все идет к тому что зеБильную падаль на ростов погоним.
а зебильню отстреливать будем!
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А если в ответ зебильня начнет отстреливаться? Не думаешь что тогда не известно кто кого погонит? Ведь численный расклад далеко не в пользу порохоботов. Гонщики, мля, диванные. "Ні капітуляції": біля Тернопільської ОДА відбулася акція проти особливого статусу Донбасу і розведення військ - Цензор.НЕТ 9500
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дать автомату и на передовую
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Вони звідти, ідіоте. тим їх не настрашиш.
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Там большинство от туда, зепримат безмозглый...
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знайшли нанебезпечніше в Україні місце і давай протестувать...

можу уявити як вони ТАМ вже 6 років воюють... путін напевно сере цеглою під себе...
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Как же вас вонючек кацапских видно!
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ну шо зебилы - начинается - к этой власти все больше и больше вопросов - нельзя так обманывать людей - очевидно из без Пети обойдутся - говорят и обещают одно - делают совершенно противоположное
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За особым статусом Донбаса неизбежно настает особый статус Западной Украины, Закарпатья и т.д.
Нам оно надо?
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О тож. Але це і є головним завданням ЗЕшобла.
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Если начнется игра в особые статусы, то это конец Украине, чего и хочет Х@йло.
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Як би у вас, олігофренів соєвих, була б хоч краплина розуму, ви б, ГНИДИ, згадали кінець серпня 2015 року, коли вся цинічна барижна шобла, разом з антинародним фронтом і жоппоблоком, під чіткою підтримкою "брехуна-бариги", дружно голосували за ОСОБИЙ СТАТУС даунбасії. І проголосували таки. А тепер, виїте, як вурдалаки, хоча зеленський дав зрозуміти, що ніякого "статусу" для даунбасії не буде. Дупа соєва, ніяк не заспокоїться, що ганебно продув вибори людині, яка жодного дня не була в політиці. І ті 8% підтримки, можна ще впевнено ділити на два(знаю багато людей, які "плачучі" голосували за "мародера". проклинаючи, в той же час, цього брехуна,бо як їм вважалось, іншого вибору не було. "На розхитуйте човна, не заважайте "хорошим хлопцям" красти, а то х...йло нападе!" Пам"ятаєте? А ви що робите? і це при тому, що цинічний барига, був при владі 5(ПЯТЬ!) років, а зеленський - 5 МІСЯЦІВ.
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Плакатік "Ні побиттю ветеранів!" как то убого смотрится на такой "грозно-порохоботской" акции. "Ні капітуляції": возле Тернопольской ОГА прошла акция против особого статуса Донбасса и разведения войск - Цензор.НЕТ 3872
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За то плакатик учителям- 4к баксов на предвыборной клоунаде ссыкуна смотрелось мощно...
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Сам с собой разговариваешь? Плохой симптом...
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срочно організувати тарнопільский добробат, ємністю тисяч 150 і в атаку. ну, хочуть люди повоювати--хай їдуть.
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А тебе бы братишку кацапа в жопу поцеловать поскорее?
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я тебе йолопа вже не раз посилав у сраку! бери туди і свою маму лярву
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Очередное обосратушки зеленого презедента на международной арене"Ні капітуляції": возле Тернопольской ОГА прошла акция против особого статуса Донбасса и разведения войск - Цензор.НЕТ 9714
Дуже песимістичний огляд. Маємо жахливий провал зе на міжнародному напрямку:Итоги подведём?

1. Импичмент Трампу начнут, но вряд ли доведут до конца. И не только потому, что процедура сложная, а скорее потому что в опубликованной стенограмме Трамп говорил достаточно обтекаемо, ничем не шантажировал Зеленского, не ставил условий "ты мне - я тебе" напрямую - просто попросил расследовать коррупцию против своего конкурента. Not great not terrible. Возможно это уменьшит шансы Трампа на второй срок, но импичмент - вряд ли.

2. В стенограмме куда больше компромата на Байдена, который прямо влиял на правосудие в Украине, пользуясь своим служебным положением. Не "имел намерения", а уже повлиял, добился увольнения прокурора и громко этим хвастался. Плюс возможная коррупция его сына, и всё это всплыло наверх и если педалить импичмент Трампу, то придётся расследовать и Байдена.

3. Зеленский в разговоре ведёт себя как пресмыкающееся, но это пол беды. Он заявляет, что "прокурор на 100% мой человек", хотя прокуратура должна быть независимым органом. Лоббировать назначение Рябошапки - это одно, а говорить что новый генпрокурор полностью подконтролен и исполняет любые указания президента - это совсем другое.
Фактически Зеленский откатил всю реформу прокуратуры за посление 5 лет, главной идеей которой была невозможность использования Генпрокураторы как карательного органа - каковой она была во времена Януковича. Теперь всё вернули назад, и главное - объявили об этом на весь мир. А до этого было "позвоню Баканову насчёт этого чёрта", полностью подконтрольный парламент и другие признаки узурпации власти.

- Почему Коломойский не сидит?
- А это не прерогатива президента!
- Да ладно?

Отныне Зеленский официально коррупционер, строящий мафиозное государство в спайке с силовыми структурами и олигархами. Это человек, который пообещал Трампу вмешаться в выборный процесс в США, а такое там очень не любят.

Теперь для Трампа он токсичен - неважно, о чём они будут говорить в будущем, это всегда будет вызывать вопросы и пристальное внимание прессы, поэтому лучше держаться от Зеленского подальше. И от Украины тоже. Уже сейчас в США активно формируется негативный образ Украины среди избирателей как демократов, так и республиканцев. А их политики слушают избирателей и слышат.

В случае победы Трампа нас просто будут держать на расстоянии. В случае победы Байдена нам ******. Отлично получилось.

4. Заявление Зеленского о том, что Европа мало помогает Украине - во-впервых ложь, во-вторых скандал. Да, размер санкций и военной помощи уступает американским, но зато ЕС дал больше денег, подписал ассоциацию, открыл рынки (товарооборот за 2018 год млрд $: ЕС ~50, США ~3), дал безвиз - США в этой области сделали намного меньше. Это огромная помощь для нашей экономики, потерявшей российский рынок. И за это Макрон и Меркель получают такой плевок от Зеленского.

Да, они политики. Политики могли бы сделать вид, что ничего не слышали, они могут улыбаться и жать руку тому, кто им нужен. Беда в том, что Зеленский им не нужен, а Украина для них скорее обуза и проблема. Теперь еще и возглавляемая непредсказуемым *********-коррупционером, от которого одни неприятности. Поэтому Евросоюз решил не миндальничать и отреагировал жестко.
Скорее всего нас ждёт охлаждение отношений с ЕС. И размер его зависит не сколько от ЕС, сколько от России. Вы же помните, что именно Россия через подконтрольных политиков инспирировала референдум в Нидерландах о евроассоциации с Украиной? Вы же слышали, что недавно эстонский министр из мутной партии призвал отменить безвиз для Украины? Таких агентов влияния в Европе у Путина много, и всё зависит только от его желания создать проблемы Зеленскому, чтобы он был более сговорчивым. Тем более что реформа прокуратуры и независимость Генпрокурора была одним из требований предоставления безвиза Украины, а теперь оказывается, что реформа похерена.

Так что пользуйтесь безвизом, пока он есть.

И это меньшая из проблем, которые нас ждут. В своей речи в ООН Зеленский называл Россию агрессором, требовал усиления санкций и так далее - ну прям какой-то Порошенко бандеровец ты посмотри на него. И теперь, во время встречи с Путиным в Нормандском формате он не может рассчитывать на помощь Меркель, Макрона и других европейских политиков. Трамп тоже прямым текстом заявил, чтобы мы разбирались с Путиным сами.

И зеля разбереться- даешь капитуляцию! А що, вы же сами 73% хотели мира?
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В случае победы Трампа нас просто будут держать на расстоянии. В случае победы Байдена нам ******. Отлично получилось.- 100500
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Больше дыму, чем участников акции. "Ні капітуляції": возле Тернопольской ОГА прошла акция против особого статуса Донбасса и разведения войск - Цензор.НЕТ 9494
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Ублюдкам все ще хочеться стріляти?!
Фу! Апорт!........... собаки скажені..........
Вже і ваші кукловоди сказали що пора припиняти цю безглузду кроваву і нині нікому не потрібну бійню.
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Надо хлопцам дать палнамочия- няхай с Макроном Меркель договариваются.Они сумеют дойти до Сахалина.Ведь резвые такие.Всё знают,всё умеют.
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При чем тут Тернопольская администрация?
Зебильную слабоду оттуда давно погнали ссаными тряпками.
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Так это Тернопильска адмиристрация собралась отводить войска??? Вот запроданци, а я думал это замутила ЗЭкоманда
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"Они протестовали против капитуляции перед российскими оккупантами.
Активисты заявляли, что "не нужно сдавать Украину московским террористам". Соответствующее заявление было передано депутатам Тернопольской ОГА.

Активисты просят ОГА рассмотреть это заявление и передать решение президенту Украины и Верховной Раде."

Источник: https://censor.net.ua/p3150599
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А почему "возле Тернопольской ОГА" ?
Если нужно то чего добиваются, то надо начинать наступление на рф или взорвать что то в рф, тогда точно никакого разведения не будет, а это бутафория а не акция.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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