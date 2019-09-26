 "Ні капітуляції": возле Тернопольской ОГА прошла акция против особого статуса Донбасса и разведения войск. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили участники акции.

Они протестовали против капитуляции перед российскими оккупантами. Активисты заявляли, что "не нужно сдавать Украину московским террористам". Соответствующее заявление было передано депутатам Тернопольской ОГА. Активисты просят ОГА рассмотреть это заявление и передать решение президенту Украины и Верховной Раде.

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Местным властям был передан ультиматум, если она не сделает этого, то следующие действия будут жестче.

В знак реальности своих действий и необходимости идти до конца, протестующие подожгли шины.



