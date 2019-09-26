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Все про:взятка (4718) СБУ (13860) таможня (1481)

 Таможенники на Волыни наладили сбор "дани" за беспрепятственный провоз товаров через границу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили в международном пункте пропуска "Устилуг" незаконный механизм получения таможенниками взяток за беспрепятственный пропуск через государственную границу товаров народного потребления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Так, за сумму от тысячи до полутора тысяч гривен неправомерной выгоды с каждого автомобиля таможенники обещали гражданам не создавать искусственные препятствия при перевозке продукции широкого потребления.

Зафиксировано, что за одну рабочую двенадцатичасовую смену через пункт пропуска проезжает от пятидесяти до ста пятидесяти автомобилей, транспортирующих соответствующие товары. По предварительным выводам экспертов, общий размер "дани", которой таможенники обложили украинских граждан, достигал от шестидесяти до ста пятидесяти тысяч гривен за смену.

Сотрудники СБУ задокументировали девять фактов получения взяток должностными лицами. Правоохранители задержали одного из фигурантов производства - инспектора таможни во время получения очередной неправомерной выгоды.

Таможенники на Волыни наладили сбор дани за беспрепятственный провоз товаров через границу, - СБУ 01
Таможенники на Волыни наладили сбор дани за беспрепятственный провоз товаров через границу, - СБУ 02
Таможенники на Волыни наладили сбор дани за беспрепятственный провоз товаров через границу, - СБУ 03
Таможенники на Волыни наладили сбор дани за беспрепятственный провоз товаров через границу, - СБУ 04

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Операция проводилась совместно с ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/p3150567
 
 
 Топ комментарии
 
не наладили, а продолжили как и раньше на всех таможнях.
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НЕ ПРОСТО УВОЛИТЬ_ В СУДИТЬ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ЧТОБ ДРУГИМ НЕПОВАДНО БЫЛО
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Ой да ладно, а мы и не знали. Это так мелочевка - детишкам на шоколадку
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не наладили, а продолжили как и раньше на всех таможнях.
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А накрыли их потому, что не захотели делиться с Авакяном?
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Больше для создания картинки - план понимаете ли
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Ой да ладно, а мы и не знали. Это так мелочевка - детишкам на шоколадку
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НЕ ПРОСТО УВОЛИТЬ_ В СУДИТЬ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ЧТОБ ДРУГИМ НЕПОВАДНО БЫЛО
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Та вже багато років успішно діє і не тільки на Волині , і далі буде , і ніхто це не перекриє ,така є реалія ,бо якого біса вони йдуть працювати на ту мітницю ? Мрія з дитинства ? Окуєнна зарплатня ? Бесплатні квартири?
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Дети писали сочинение на тему: "Если бы я был министром финансов" Написали про разное, но концовка у всех была одинаковая:..."и х..й бы вы меня потом нашли."
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Лучше б Зеля на Волынь слётал -- в зале небыло б свободных мест! ...не ООН, чай...
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это не таможня а ОПГ !!! растрелять, чтоб другим не повадно было !!!
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Дід Микола

@malitskiy_

·1 ч

На шо, панове українці!
Прокуратура - на 100% преЗЕдента.
СБУ - на 100% преЗЕдента.
ДБР - на 100% преЗЕдента.
МВС - на 100% преЗЕдеета.
КМУ - на 100% преЗЕдента.
ВРУ - конституційною більшістю преЗЕдента...

Одне питання: ДЕ УСПІХИ?!!!
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какая в пень борьба с коррупцией, если каждый не второй, а каждый первый взяткодатель и никто не жужжит, все мовчки отстегуют
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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении
Вот каждый раз читаю подобное и становится смешно, реально. Взяли с поличнымы на преступлении, и только думают о подозрении.
Источник: https://censor.net.ua/p3150567
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Как это ?
не может быть!!!
там же навёл уже порядок наш солнцезелёновеликий слуга)))
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сдай таможенника в набу получи кэшбек!
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Вы прикалываетесь. Там на фотке тысячи 2 грн.))) Им не то что подозрение вручать никто не будет, даже выговора не сделают. В лучшем случае профилактическая беседа. Не, ну орлы бакановские молодцы конечно, на пару пачек семак разоблачили этих прислужников гидры коррупции. А по сути это делается так, нач. обл. СБУ просто договаривается с нач. обл. таможни, мол нужны показатели и дабы я с кишками твое ЗАО "Волиньтаможня" не выворачивал подкинь пару мелкого лохо-офисного планктона. В итоге все довольны. Нач. обл. ЗАТ "Волиньтаможня" продолжает стрич бабло и делится с кем нужно. Нач. обл. СБУ рапортует об мега успешной антикорупционной операции позвонив баканову. Ну и решала по звонку баканов вручает медальку с грамотой нач. обл. СБУ и на внеочередном брифинге с журналюгами рассказывает о успехах его руководства. Вот и все товарищи, граница на замке.
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Зеленский и клоун, говорят, бездарный, а уж президент - вообще нулевой. И сажать весной обещал. и поувольнял лесников, и таможенников. Поназначал своих людей, а в итоге- провал за провалом. Не говоря уже о международных провалах...Лузер №1 в мире.
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Ой, та якщо дозволити митникам приватизувати той шматочок землі то, не стане і злочинних схем. Все буде чисто і красиво, я вас прошу- знайшли проблему.
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ПРОСТО НЕТ ПОВНОВАЖЕНЬ! ЕЩЕ НЕМНОГО ПОТЕРПЕТЬ!
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Цап Нєфьодій мав бути звільнений одразу після вилучення поляками у шльондри Князева 650 000 Є + кримінальна справа на Нефодія, Князева і Авакова.

ЗЄЛЕНСЬКИЙ, АГОВ !
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