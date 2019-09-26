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 Фоторепортаж
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Все про:Аваков (2884) Троян (172) Князев (380)

 Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции. ФОТОрепортаж

По последним социологическим исследованиям Центра Разумкова, уровень доверия к национальной полиции составляет 51% - это заслуга работы Сергея Князева, новый глава НПУ Игорь Клименко должен продолжить этот путь реформ.

Такие данные социологического исследования сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и на должности Председателя Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена на Закарпатье и Ривненщине. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это личная заслуга Сергея Князева и команды", - отметил Арсен Аваков.

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Министр отметил, что решение об отставке Сергея Князева - это плановый шаг, не обусловленный негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции. Арсен Аваков добавил, что Сергей Князев продолжит работу в должности советника министра на общественных началах, вне штата, и члена коллегии МВД.

Арсен Аваков также сообщил, что по представлению председателя Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя мининстра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ.

"У нас новые назначения. И я считаю, что эти молодые люди будут эффективно работать в пользу государства Украина. Мы страна, которая еще перезагружается, появились новые подходы, имеем полицию вне политики и перед нами стоят новые вызовы. Поэтому мы должны вовремя и адекватно реагировать", - подчеркнул министр.

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Напомним , Правительство назначило шестерых заместителей министра внутренних дел. Кроме того, Арсен Аваков назначил первым заместителем председателя Национальной полиции - начальником криминальной полиции Евгения Коваля и заместителем председателя Национальной полиции - начальником Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе.

Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции 01
Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции 02
Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции 03
Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции 04

Источник: https://censor.net.ua/p3150531
 
 
 Топ комментарии
 
Наверно сынок Рюкзака в карты крупно проигрался этим двум
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Потужно.
Реформатор Аваков продолжает реформу полиции.
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зебіли, новые лица, не новейшие лица, не вірно - найновейшие лица Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции - Цензор.НЕТ 6117 Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции - Цензор.НЕТ 1722 Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции - Цензор.НЕТ 8570Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции - Цензор.НЕТ 785
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51% это заслуга? Акуеть. А в начале реформ с полицейскими селфи делали... Всё развалили твари мусорские.
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Та да, огрррабили Князя...
Теперя по новой капитал сабирать...
🤗
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Потужно.
Реформатор Аваков продолжает реформу полиции.
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Наверно сынок Рюкзака в карты крупно проигрался этим двум
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Министр отметил, что решение об отставке Сергея Князева - это плановый шаг, не обусловленный негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции.

После этих слов рюкзаков должен быть выгнан ссаными тряпками, и посажен за развал полиции.
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Хи-хи..... Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции - Цензор.НЕТ 215
Я уже начинаю думать что не Беня президент Украины, а Аваков....
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Это НОВЫЕ ЛИЦЫ от ЗЕНЕЛЕЙССКОГО,,
,
И дажэ без кумовства и КАРРУПЦЫИ.
.
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Князев получал от всех этих лото забав игральных закладив только 10% всё остальное заносилось Авакову.. конечно же он будет ему благодарен.. это пздц какой то
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А я что говорил.Хрен Аваков своих отдаст. Так же ,как и свой игровой и янтарный бизнесы. Клал он на Зе и на все73%.
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Кумовства не будет - Зеленский о ключевых постах в государстве
5 апреля 2019
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Ага.Будут сваты, друзья детства, друзья друзей, юзики, мандели, дубинско-бужанские ...
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Мне всегда непонятна была роль советников - кто они и какие у них функции?! Если есть заместители, для чего нужны советники? Или это просто почетная ссылка для пенсионеров?
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тре авакова оставіть, а то Петя нападьот! Аваков призначив Князєва своїм радником, а Трояна - заступником голови Нацполіції - Цензор.НЕТ 4318
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Какие могут быть изменения в прогнившем рюкзаковском болоте? Только пересаживание старых задниц из кресла в кресло под вопли о "реформе".
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Коли ще раз князєва жінка попадеться він стане міністром мвс. Тобто відставка по українськи це окозамилювання для лохів.
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Iнсайд:
"Кабмин утвердил предложенный Аваковым список замов. Геращенко в нем. Первый зам тот же - Яровой."
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А фули, Чеботарев там и парфенюк на месте.
Потоки нельзя ограничивать, бо порох нападет!
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