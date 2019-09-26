 Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции. ФОТОрепортаж

Такие данные социологического исследования сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и на должности Председателя Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена на Закарпатье и Ривненщине. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это личная заслуга Сергея Князева и команды", - отметил Арсен Аваков.

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Министр отметил, что решение об отставке Сергея Князева - это плановый шаг, не обусловленный негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции. Арсен Аваков добавил, что Сергей Князев продолжит работу в должности советника министра на общественных началах, вне штата, и члена коллегии МВД.

Арсен Аваков также сообщил, что по представлению председателя Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя мининстра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ.

"У нас новые назначения. И я считаю, что эти молодые люди будут эффективно работать в пользу государства Украина. Мы страна, которая еще перезагружается, появились новые подходы, имеем полицию вне политики и перед нами стоят новые вызовы. Поэтому мы должны вовремя и адекватно реагировать", - подчеркнул министр.

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Напомним , Правительство назначило шестерых заместителей министра внутренних дел. Кроме того, Арсен Аваков назначил первым заместителем председателя Национальной полиции - начальником криминальной полиции Евгения Коваля и заместителем председателя Национальной полиции - начальником Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе.







