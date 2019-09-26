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 Террориста "ДНР" Индыка готовят к обмену. ФОТО

Террориста из так называемой народной милиции"ДНР" Индыка Назара Владимировича готовят к обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.

"Индюка из Одессы готовят на обмен", - написал он, обнородовав заявление террориста о добровольном согласии на обмен.

Террориста ДНР Индыка готовят к обмену 01

По данным блогера, в настоящее время террорист находится в СИЗО Одессы, однако как он туда попал - неизвестно.

Террориста ДНР Индыка готовят к обмену 02
Фото: соцсети

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Террориста ДНР Индыка готовят к обмену 03
Фото: Twitter/Necro Mancer

Террориста ДНР Индыка готовят к обмену 04
Террориста ДНР Индыка готовят к обмену 05

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/p3150512
 
   
 Топ комментарии
 
"Террориста "ДНР" Индыка готовят к обмену."
Жарят?
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По зовнішності більше схожий на півника.
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у малолетки, характерные признаки гормональной интоксикации организма и слабоумия..
такие долго не живут..
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Вешать нужно только отъявленных. Но отъявленных нужно вешать.
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"Террориста "ДНР" Индыка готовят к обмену."
Жарят?
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Учительница спрашивает детей:
- Какая рыба самая большая?
Встает Вовочка и изрекает:
- Самая большая рыба это Б...дь!
- Что ты такое говоришь, Вовочка? Кто тебе такое сказал!?
- Папа. Я слышал как папа дяде Коле рассказывал, что когда он был на море, то поймал там Б...дь. Он ее целый месяц жарил-жарил, а потом еще и партнеру по преферансу жарить оставил!
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Вот вторая фотка чистая илюстрация "рюськава мира", долба...б-обрыган с валыной на фоне срача и говна.
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По зовнішності більше схожий на півника.
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у малолетки, характерные признаки гормональной интоксикации организма и слабоумия..
такие долго не живут..
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Помните в каком состоянии Северная Корея вернула в США студента Отто Уормбира?
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о, з Одеси. Тут на ЦН справжнісіньке ватне кодло порохоботів з Одеси.
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Зато с Германнии здесь пишут все переселенцы с Донецка и все Супер-Патриоты. Некоторые даже волонтерили и имеют грамоты от руководства ;республик;.
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тут є також волонтери мінстеця з лоханська, які думають, що форум все забув. Якось підозріло ці волонтери стають на захист одеської мусарні.
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Я тебе повторяю- покажи пример. Ссылки, скрины. Ибо у меня есть подозрение что лахтинский тролль под прокси тупо врет.
Ты же не лахтинский тролль и правда живешь в Германии?
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Андруша Бєляев, кого цікавить те, що ти сам собі повторюєш? тебе деактували за антиукраїнські висери - так ти виліз знову на форум, сидів би собі тихо, так ні, шукає собі пригод. У мене дуже багато скринів про тебе та твоїх друзів, не хвилюйся.
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Это хто его готовит на бумагах на русском языке? Некро Мансер из Рая? Терориста "ДНР" Індика готують до обміну - Цензор.НЕТ 4839
Некро мансеру надо быть аккуратнее с такими бумажками, присланными от анонимных источников - Бутусов и "журналистка" Бердинских могут подтвердить! Терориста "ДНР" Індика готують до обміну - Цензор.НЕТ 4839 Терориста "ДНР" Індика готують до обміну - Цензор.НЕТ 4839 Терориста "ДНР" Індика готують до обміну - Цензор.НЕТ 4839
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Сделайте ему перед отправкой прививку от всего. И пусть живет в лугандоне... недолго.
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