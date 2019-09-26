 Террориста "ДНР" Индыка готовят к обмену. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.
"Индюка из Одессы готовят на обмен", - написал он, обнородовав заявление террориста о добровольном согласии на обмен.
По данным блогера, в настоящее время террорист находится в СИЗО Одессы, однако как он туда попал - неизвестно.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Жарят?
- Какая рыба самая большая?
Встает Вовочка и изрекает:
- Самая большая рыба это Б...дь!
- Что ты такое говоришь, Вовочка? Кто тебе такое сказал!?
- Папа. Я слышал как папа дяде Коле рассказывал, что когда он был на море, то поймал там Б...дь. Он ее целый месяц жарил-жарил, а потом еще и партнеру по преферансу жарить оставил!
такие долго не живут..
Ты же не лахтинский тролль и правда живешь в Германии?
Некро мансеру надо быть аккуратнее с такими бумажками, присланными от анонимных источников - Бутусов и "журналистка" Бердинских могут подтвердить!