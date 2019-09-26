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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Львов (3519) падение (181) строительство (1639)

 Строительный кран упал на супермаркет во Львове. ФОТОрепортаж

На здание супермаркета на проспекте Красной Калины во Львове упал строительный кран. Пострадала работница, которая обслуживала кран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Отмечается, что кран упал с территории строительства, которое осуществляет компания "Авалон". По словам очевидцев, строительный кран упал с тыльной стороны супермаркета, где находится рампа для отгрузки грузов. На месте происшествия присутствует карета скорой помощи.

Строительный кран упал на супермаркет во Львове 01

По данным председателя Сиховской райадминистрации Галины Гладяк, которая находится на месте происшествия, в результате падения крана повреждены хозяйственные помещения и склады супермаркета.

Строительный кран упал на супермаркет во Львове 02

Известно, что пострадала работница, которая обслуживала кран. На место происшествия приехали спасатели.

Строительный кран упал на супермаркет во Львове 03

"Пострадавшая жива. Ее зажало, поэтому вызвали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и провести высвобождение пострадавшей. Кран упал на складские помещения "Арсена", то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", - сообщил заместитель председателя Сихивской администрации Владимир Ивасюк.

Строительный кран упал на супермаркет во Львове 04

Пострадавшую вытащили из кабины крана спасатели, ее забрала скорая. Данных о ее состоянии нет.

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Источник: https://censor.net.ua/p3150510
 
 
 Топ комментарии
 
символично.. напоминает закат политической карьеры Садового и его политической секты "Сцувамвпомощь"
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Если садовой переметнется в команду Зе! , то он опять будет у руля Строительный кран упал на супермаркет во Львове - Цензор.НЕТ 6656
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Бизнес на чудесах и свечках процветает - строят новые и новые доходные места.
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Совет форумчанПравила форума
 
символично.. напоминает закат политической карьеры Садового и его политической секты "Сцувамвпомощь"
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Если садовой переметнется в команду Зе! , то он опять будет у руля
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Та вже все з Андрюшою. Мерство йому вже не світить
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ха ха придурки палиспасты и проитивовесы разные поставили не уровняли противовесы..и устойчиость крана....и вот от перегруза самой конструкции и впав...пьяные что ли монтаж делали аль как...
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😃....

Можна вважати, що така ж історія трапилася і з Андрюшою, як і з краном
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І таке з кранами буває , якщо порушити правила експлуатації... А жінці повезло, що живою залишилася. Можна вважати, що вона народилася в сорочці
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Жидовская мафия коломойши беспределу хотят распродать украину с молотка.
Под сопровождением самого террористического государства в мире израель.
Это государство после войны убило больше всех людей в мире. Чекисты вторые.
Если жидовская мафия имитатора к-ши распродаст украину с молотка вместе с украинцами,то у других государст появляется право распродать израиль с молоткс вместе с евреями.
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*****, зебилоиды, вас хоть иногда попускает?
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То анті-зебілоїд, кацапче, отже не пересмикуй як гєбєнь. Зебілоїди - вони здебільшого синагожні маріонетки українського головжида Бєні! Таким чином можеш притушити палахкотіння твоєї вати...
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а может Китай более всего убил? или северокорейцы? или совок? там вообще не считают, как и в совке - миллион туда-сюда, ваще пофиг.
и да, Израиль "распродашь" вместе с его ядерными ракетами? Или "распродавалка" сломается?

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Владельцы израиля США, с целью продать их фашистам как лут-боксы. Разбиваешь череп и там золотые украшение там. Вот зелень купил коломойшу у цыган, прикинь сколько ему заплатят чтобы купить коломойского и распять за деньги?
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каким фашистам то? итальянцы вроде вышвырнули Муссолини.
заколебали умники - высрут, а ты догадывайся что же они имели ввиду.
мне кажется что ты пьян. какие владельцы, если они делали эмбарго когда на тех напали арабы? только потом начали помогать и даже проглотили потопление кошерными своего корабл*.
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Я обобщил. Хошь не фашисты для пересичного, а национал. социалисты.
Вот ****** какой нить Бжербж Бржовшки с бабками разеян в израиль. А тут хопа, и Сибирь пошла под протекторат. Захотели предьявить, а где деньги наши?

США говорит, вот за коммисию в 10% можете получить Бжербж Бржовшки прям в подарочной упаковке. Хоп. И Израиль распродан, миллионы арабов от радости принимают долллар 2 нац.валютой, в губы целуют, предлагают выпить, породнится.
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Мойша Кала много что может утверждать)) Наприме что без меня солнце не восходит. Любую случайность выдавай за свой успех, неудачу за многоходовочку.
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Фигасе какой притон попы отгрохали.... Пусть помолятся лучше шоб и на их капище ниче не упало Будівельний кран упав на супермаркет у Львові - Цензор.НЕТ 8291
толку - ровно никакого из этих беснований, более того - убытки и одебиливание древними страшилками, одновременный рост кол-ва бабла на счетах у толстых бородатых плутов в платьях.
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Бизнес на чудесах и свечках процветает - строят новые и новые доходные места.
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Щось тут козлорожим козлячим духом засмерділо ...
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то вийди з хліва, навіщо скавулиш шо тобі щось смердить?
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А тобі боря не здається , що тут козлов розвелося забагато? 😕
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Будівництво веде львівський сигаретний мафіозі з партії БПП Козловський !
Водійку крана госпіталізовано.
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Взагалі то - крановщиця! Або як у Львові часто кажуть "крановчиця". На баштових кранах немає водіїв, а є крановщики!
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Анекдот згадався:

На стройку собирается приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих:
- Кароч, мля, мужики... Какая бы зуйня ни случилась, делайте вид, что так и должно быть.
Комиссия приехала, осматривает... Вдруг кран ка-а-ак ёпнется! И вместе с ним вся новостройка рухнула нахрен.
Немая сцена. Один рабочий, посмотрев на часы:
- Оп-па... Десять тридцать пять. Точно по графику!
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