 Строительный кран упал на супермаркет во Львове. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.
Отмечается, что кран упал с территории строительства, которое осуществляет компания "Авалон". По словам очевидцев, строительный кран упал с тыльной стороны супермаркета, где находится рампа для отгрузки грузов. На месте происшествия присутствует карета скорой помощи.
По данным председателя Сиховской райадминистрации Галины Гладяк, которая находится на месте происшествия, в результате падения крана повреждены хозяйственные помещения и склады супермаркета.
Известно, что пострадала работница, которая обслуживала кран. На место происшествия приехали спасатели.
"Пострадавшая жива. Ее зажало, поэтому вызвали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и провести высвобождение пострадавшей. Кран упал на складские помещения "Арсена", то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", - сообщил заместитель председателя Сихивской администрации Владимир Ивасюк.
Пострадавшую вытащили из кабины крана спасатели, ее забрала скорая. Данных о ее состоянии нет.
Можна вважати, що така ж історія трапилася і з Андрюшою, як і з краном
Под сопровождением самого террористического государства в мире израель.
Это государство после войны убило больше всех людей в мире. Чекисты вторые.
Если жидовская мафия имитатора к-ши распродаст украину с молотка вместе с украинцами,то у других государст появляется право распродать израиль с молоткс вместе с евреями.
а может Китай более всего убил? или северокорейцы? или совок? там вообще не считают, как и в совке - миллион туда-сюда, ваще пофиг.
и да, Израиль "распродашь" вместе с его ядерными ракетами? Или "распродавалка" сломается?
заколебали умники - высрут, а ты догадывайся что же они имели ввиду.
мне кажется что ты пьян. какие владельцы, если они делали эмбарго когда на тех напали арабы? только потом начали помогать и даже проглотили потопление кошерными своего корабл*.
Вот ****** какой нить Бжербж Бржовшки с бабками разеян в израиль. А тут хопа, и Сибирь пошла под протекторат. Захотели предьявить, а где деньги наши?
США говорит, вот за коммисию в 10% можете получить Бжербж Бржовшки прям в подарочной упаковке. Хоп. И Израиль распродан, миллионы арабов от радости принимают долллар 2 нац.валютой, в губы целуют, предлагают выпить, породнится.
толку - ровно никакого из этих беснований, более того - убытки и одебиливание древними страшилками, одновременный рост кол-ва бабла на счетах у толстых бородатых плутов в платьях.
Водійку крана госпіталізовано.
На стройку собирается приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих:
- Кароч, мля, мужики... Какая бы зуйня ни случилась, делайте вид, что так и должно быть.
Комиссия приехала, осматривает... Вдруг кран ка-а-ак ёпнется! И вместе с ним вся новостройка рухнула нахрен.
Немая сцена. Один рабочий, посмотрев на часы:
- Оп-па... Десять тридцать пять. Точно по графику!