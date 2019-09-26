 Строительный кран упал на супермаркет во Львове. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Отмечается, что кран упал с территории строительства, которое осуществляет компания "Авалон". По словам очевидцев, строительный кран упал с тыльной стороны супермаркета, где находится рампа для отгрузки грузов. На месте происшествия присутствует карета скорой помощи.

По данным председателя Сиховской райадминистрации Галины Гладяк, которая находится на месте происшествия, в результате падения крана повреждены хозяйственные помещения и склады супермаркета.

Известно, что пострадала работница, которая обслуживала кран. На место происшествия приехали спасатели.

"Пострадавшая жива. Ее зажало, поэтому вызвали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и провести высвобождение пострадавшей. Кран упал на складские помещения "Арсена", то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", - сообщил заместитель председателя Сихивской администрации Владимир Ивасюк.

Пострадавшую вытащили из кабины крана спасатели, ее забрала скорая. Данных о ее состоянии нет.

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