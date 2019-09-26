 Двое оперативных сотрудников полиции Киевщины погорели на взятке в 20 тыс. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Прокуратурой Киевской области совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении СБУ задержаны двое оперативных сотрудников Броварского отдела полиции, которые искусственно создавали доказательства виновности лица в совершении преступления в сфере оборота наркотических средств, а также требовали и получили от него 20 тыс. грн неправомерной выгоды чтобы оставить этот факт "без фиксации".

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В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия. Полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, готовится сообщение им о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрание меры пресечения.

Проверяется информция о причастности задержанных к совершению других аналогичных уголовных правонарушений.



