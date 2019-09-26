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 Происшествия
  2019  10
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Все про:взятка (4718) Киевская область (1754) прокуратура (3668)

 Двое оперативных сотрудников полиции Киевщины погорели на взятке в 20 тыс. ФОТО

На Киевщине задержали двух сотрудников полиции при получении 20 тыс грн неправомерной выгоды

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Прокуратурой Киевской области совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении СБУ задержаны двое оперативных сотрудников Броварского отдела полиции, которые искусственно создавали доказательства виновности лица в совершении преступления в сфере оборота наркотических средств, а также требовали и получили от него 20 тыс. грн неправомерной выгоды чтобы оставить этот факт "без фиксации".

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В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия. Полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, готовится сообщение им о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрание меры пресечения.

Проверяется информция о причастности задержанных к совершению других аналогичных уголовных правонарушений.

Двое оперативных сотрудников полиции Киевщины погорели на взятке в 20 тыс 01
Двое оперативных сотрудников полиции Киевщины погорели на взятке в 20 тыс 02

Источник: https://censor.net.ua/p3150508
 
   
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От вже підари!!!! Рубати руки привселюдно. Казав, кажу і буду казати іншого виходу не має!
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Тихіше, тихіше, це ж кінець епохи бідності, чи ще ні?
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Еще нет. Это одна из 144 успешных реформ.
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Хорошо что новые лица оставили Авакяна суперреформатора
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Лише двадцять тисяч гривень на двох за наркоту ?!!! Ну це вже якесь неподобство 😕
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Авакян этих пидоров на поруки тоже берет, как и того подрывника моста метро?
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