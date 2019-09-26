EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  429  10
Все про:Нацполиция (10133) угрозы (629) Херсонщина (816) ГБР (588)

 Мужчина угрожал оружием сотрудникам ГБР на Херсонщине, - Нацполиция. ФОТО

Мужчина, подозреваемый в военном преступлении, угрожал оружием сотрудникам Государственного бюро расследований в Каховке (Херсонская область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

"Представители Государственного бюро расследований сообщили в полицию, что во время проведения ими следственных действий местный житель, который подозревается в совершении военного преступления, стал угрожать правоохранителям применением оружия", - говорится в сообщении.

По приказу нацальника полиции Херсонской области на территории города была введена в действие полицейская операция "Гром". На место происшествия выехали руководство полиции области, районного отдела и бойцы КОРД и других спецподразделений.

"В ходе проведения согласованных и профессиональных действий полицейских злоумышленник был обезврежен. Сейчас он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Никто из граждан не пострадал", - отметили в полиции.

По факту угроз сотрудникам правоохранительного органа открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина угрожал оружием сотрудникам ГБР на Херсонщине, - Нацполиция 01
Мужчина угрожал оружием сотрудникам ГБР на Херсонщине, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3150501
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Военного преступления?? А по-конкретнее можно, что за военное преступление инкриминируют мужчине на Херсонщине? Или это сепарня в погонах добровольцам дела шьет?
 показать весь комментарий
 
 
При этих дело Матиоса, прокурва-миллионера (долларового), будет жить и процветать. 8200 добровольцев первой волны 2014 года за решеткой им явно мало. Мужчина угрожал оружием сотрудникам ГБР на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4348
 показать весь комментарий
 
От жеж придурок ,обещать не значит жениться ... Мужчина угрожал оружием сотрудникам ГБР на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2435
 показать весь комментарий
 
Це які такі "воєнні злочини" - що вже ветеранів почали мести.
 показать весь комментарий
 
Почали вже років із 4 тому...ви що - спали? Проблема у тому, що не припинили...
 показать весь комментарий
 
Було, але поодинокі випадки. У нас в районній спілці (300 осіб) - нікого не закрили.
 показать весь комментарий
 
Щось портновська ДБР труба розпоясалась
 показать весь комментарий
 
Операция "Гром" ?
А на государственном языке как?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх