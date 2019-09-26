 Мужчина угрожал оружием сотрудникам ГБР на Херсонщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

"Представители Государственного бюро расследований сообщили в полицию, что во время проведения ими следственных действий местный житель, который подозревается в совершении военного преступления, стал угрожать правоохранителям применением оружия", - говорится в сообщении.

По приказу нацальника полиции Херсонской области на территории города была введена в действие полицейская операция "Гром". На место происшествия выехали руководство полиции области, районного отдела и бойцы КОРД и других спецподразделений.

"В ходе проведения согласованных и профессиональных действий полицейских злоумышленник был обезврежен. Сейчас он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Никто из граждан не пострадал", - отметили в полиции.

По факту угроз сотрудникам правоохранительного органа открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



