 Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с представителями еврейских организаций США. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Мы стремимся изменить Украину, чтобы она стала мировым брендом в сего инновационного. Для этого мы хотим привлечь опыт США и Израиля", - сказал Глава государства.

Он попросил представителей еврейских организаций способствовать привлечению в Украину американских и израильских инвесторов.

Еврейская община отметила значительный прогресс в борьбе с преступлениями, совершенными на почве ксенофобии, антисемитизма и ненависти.

"Раскрутка темы антисемитизма в Украине - это провокация. Мы настроены не допустить преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Представители еврейских организаций выразили заинтересованность в проведении реформ в Украине, направленных на экономический рост и борьбу с коррупцией.

Президент поблагодарил еврейской общине за укрепление стратегических отношений Украины и США, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Со своей стороны главный раввин Федерации еврейских общин Украины Каминецкий приветсвовал постоянную поддержку, которую предоставляет еврейская община США евреям в Украине.



