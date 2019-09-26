 Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с представителями еврейских организаций США. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Мы стремимся изменить Украину, чтобы она стала мировым брендом в сего инновационного. Для этого мы хотим привлечь опыт США и Израиля", - сказал Глава государства.
Он попросил представителей еврейских организаций способствовать привлечению в Украину американских и израильских инвесторов.
Еврейская община отметила значительный прогресс в борьбе с преступлениями, совершенными на почве ксенофобии, антисемитизма и ненависти.
"Раскрутка темы антисемитизма в Украине - это провокация. Мы настроены не допустить преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Представители еврейских организаций выразили заинтересованность в проведении реформ в Украине, направленных на экономический рост и борьбу с коррупцией.
Президент поблагодарил еврейской общине за укрепление стратегических отношений Украины и США, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны.
Со своей стороны главный раввин Федерации еврейских общин Украины Каминецкий приветсвовал постоянную поддержку, которую предоставляет еврейская община США евреям в Украине.
Знакомая песня.
4.3. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Пропаганда спрямована на руйнування територіальної цілісності та суверінітету України. (Санкції: бан IP та ніку від 3 діб до деактиву ).
Я не єврей, мені там робити нічого. Я так розумію що вам досить прикро що залишились у свому Мухосранську. Працюйте більше, ще 10000 ЗеКоментарів та вас можливо помітять та візьмуть на подібну зустріч😄
😂🤣😂🤣😂🤣👍
😂🤣😂🤣😂🤣
Если вам от меня ничего не нужно - то мне для вас ничего не жалко.
Тоді як?
такую хрень даже комментить как-то неловко
ето во мне сейчас днепровский браконьер просыпается
чуть позже вода сходит но низины еще запоплены - и вот когда нужен кум и бредень
были и сомы и приличные, но брали тока пару, а больше щук - на уху, не на продажу....
остальную животину отпускали, но она видимо все равно не доживает до следующего сезона.
в конце июня от тех затопленых деснянских низин сахара остается...
Нужно писать об элементах прически лиц щироукраинской реформаторской национальности.
Или это смотря кто будет "судить"?
Вони що знущаються? Саме такими заявами,вони викликають у людей злість і не приязнь до себе.
Самі щасливі та товсті коти знаєте у кого? У стареньких бабусь склєрозниць.
даже подумал заседание Кнессета - ну все персонажи всисуемы и в теме.