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 Политика Украины
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Все про:евреи (250) Зеленский (2956) США (15390)

 Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с представителями еврейских организаций США. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с представителями еврейских организаций США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Мы стремимся изменить Украину, чтобы она стала мировым брендом в сего инновационного. Для этого мы хотим привлечь опыт США и Израиля", - сказал Глава государства.

Он попросил представителей еврейских организаций способствовать привлечению в Украину американских и израильских инвесторов.

Еврейская община отметила значительный прогресс в борьбе с преступлениями, совершенными на почве ксенофобии, антисемитизма и ненависти.

"Раскрутка темы антисемитизма в Украине - это провокация. Мы настроены не допустить преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Представители еврейских организаций выразили заинтересованность в проведении реформ в Украине, направленных на экономический рост и борьбу с коррупцией.

Президент поблагодарил еврейской общине за укрепление стратегических отношений Украины и США, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Со своей стороны главный раввин Федерации еврейских общин Украины Каминецкий приветсвовал постоянную поддержку, которую предоставляет еврейская община США евреям в Украине.

Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с представителями еврейских организаций США 01
Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с представителями еврейских организаций США 02

Источник: https://censor.net.ua/p3150471
 
   
 Топ комментарии
 
Так ось чому воно туди поїхало. Це все пояснює🤔
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Це єдина зустріч, яка вдалася без скандалів та яка мала справжню мету.
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Как в том анекдоте:
Если вам от меня ничего не нужно - то мне для вас ничего не жалко.
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Так ось чому воно туди поїхало. Це все пояснює🤔
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Я не єврей, мені там робити нічого. Я так розумію що вам досить прикро що залишились у свому Мухосранську. Працюйте більше, ще 10000 ЗеКоментарів та вас можливо помітять та візьмуть на подібну зустріч😄
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Ты что-то имеешь против евреев?
Знакомая песня.
4.3. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Пропаганда спрямована на руйнування територіальної цілісності та суверінітету України. (Санкції: бан IP та ніку від 3 діб до деактиву ).
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А де я щось написав погане про євреїв? А яка там стаття за брехню, напам'ятайте🤔😂🤣😂🤣
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усе будет только хуже
Я не єврей, мені там робити нічого. Я так розумію що вам досить прикро що залишились у свому Мухосранську. Працюйте більше, ще 10000 ЗеКоментарів та вас можливо помітять та візьмуть на подібну зустріч😄
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Пити треба менше. Зовсім ви, ЗеБені, з глузду з'їхали. Навідь читати розучились
😂🤣😂🤣😂🤣👍
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А ти напиши на Йорум, бо рішення про санкції приймає Адмін, а не ти. Я теж не вбачаю порушень п. 4.3.
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Вот и славно. На одного антисимита в Украине меньше.
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Це єдина зустріч, яка вдалася без скандалів та яка мала справжню мету.
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Как в том анекдоте:
Если вам от меня ничего не нужно - то мне для вас ничего не жалко.
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и тут гдето в подсобке на винницком базаре взгуснул потужный мыролюбный реформатор без высшего образования ося.
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Чув про приготування Кримського каналу до дніпровської води, яка поки йде на Херсонщину? Вперед Штейн?
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каким образом его приготавливают? Я два дня назад там был и ничего не видел.
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Вже писали, що там чистять його від рослин. Не говори, що не читав про це. Весною вони готуються до подачі води.
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может со стороны крысма и чистят я там не бул. Но с нашей стороны все как раньше уровень где то 2.5-3 метра.
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Я і кажу, що у Криму його чистять. Нашу частину почнуть чистити після команди з ОП.
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Почему бред, инфа широко гуляет по инету. Кацапня в Крыму активно чистит и готовит водоканал. И месные в соц сетях пишу тот же самое..
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поконкретнее пожалуйста. Какой кусок где восстанавливают? Иначе это выглядит как обычный мыролюбный бред.
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ХЗ может слухи. КОнкретно не скажу но кипишь пошёл если не ошибаюсь с того шо месные в соц сетях начали выкладывать фотки и сообщения будто кацапня развернула работы по восстановлению и чистке канала..Может фейк.
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брешут небось как кацапы. С нашей стороны там глухая задвижка , ее по моему и отрыть невозможно , только демонтировать.
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Про це і мова, що можуть демонтувати. Саме такі зараз політичні обставини і це ти добре розумієш.
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даже если снимут заслонку то за 20 км под мостом на ст. Мирное есть старая переливная плотина которая закрывается в течении одного дня.
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Якщо буде політичне рішення, то там будуть стояти війська і зроблять все згідно команд.
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Запитай у Клода, він вчора писав про це.
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Вже писали, що там чистять його від рослин.

такую хрень даже комментить как-то неловко
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форум для того что бы комментить - тут не надо для этого упрашивать. А кто не хочет комментов пусть приватный диалог начинает в других местах.
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Від тебе лише бруд. Тому нагадую, що діалог з тобою закритий.
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Где ты увидел бруд? Не, ну Абу, признай что со стороны глупо выглядит - якобы от растений чистят чего то там - и ты сразу раскрываешь геополитический договорняк с Путиным Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с представителями еврейских организаций США - Цензор.НЕТ 8900
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нормально для пескарей, а больше вроде и не надо никому...
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кстати - 2.5/3.0 метра, там бы с кумом с бреднем походить...
ето во мне сейчас днепровский браконьер просыпается
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там зимой уровень падает до полуметра и вода покрывается льдом. там в ямах собирается рыба рыбаки рубят проруби и тягают рыбу руками.
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Так как на Десне - весной разлив, низины затопляет,
чуть позже вода сходит но низины еще запоплены - и вот когда нужен кум и бредень
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ты живого пескаря когда последний раз видел ?
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Мені теж цікаво, бо у цьому році я всю відпустку ловив рибу.
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честно? - ну лет 30 назад, а шо с ними шо то не так, изменились?
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и да, шановный, в деснянских низинах и на бредень - далеко не пескари были - щуки в основном.
были и сомы и приличные, но брали тока пару, а больше щук - на уху, не на продажу....
остальную животину отпускали, но она видимо все равно не доживает до следующего сезона.
в конце июня от тех затопленых деснянских низин сахара остается...
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Ну понятно, не с украинской же диаспорой...со своими с пейсиками..
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нельзя писать о пейсах. на цензоре сионистский заговор давно.
Нужно писать об элементах прически лиц щироукраинской реформаторской национальности.
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На світлині на задньому плані Богдан причаївся - слідкує аби американські євреї не перевербували британського єврея. Такий собі Лаврентій Павлович.)
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ЗЕбилики ну давайте ЗЕЛЬЦМАН и т. д. , вы же любилиуричать ВАЛЬЦМАН ?
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вальцман это в смысле мыролюбный свиновальц?
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Вопрос: а если фамилии морд, по которым будут бить, по "стечению обстоятельств" заканчиваются на -кий - это будет расцениваться, как антисемитизм или сойдёт за простую ненависть?
Или это смотря кто будет "судить"?
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Еврейская община отметила значительный прогресс в борьбе с преступлениями, совершенными на почве ксенофобии, антисемитизма и ненависти.Источник: https://censor.net.ua/p3150471

Вони що знущаються? Саме такими заявами,вони викликають у людей злість і не приязнь до себе.
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Саме так, знущаються, бо знають, що антисемітизму та ксенофобії в Україні нема. Це факт! Україна не раіся, вони добре це знають.
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irenka ko Якби їм було тут недобре і небезпечно,то сюди би вони не приїжджали і не жили тут.
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Звичайно, що їм у нас добре, навіть Бєня приїхав та почувається наче товстий кіт у бабці на кухні.
Самі щасливі та товсті коти знаєте у кого? У стареньких бабусь склєрозниць.
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Саме на це я натякала. Бабуся, яка забула, що годину тому годувала свого наглючого кота, бо він сидить та дивиться на неї голодними очима. Так і ми будемо Бєню годувати, бо вже забули, що він нажерся від пуза та може луснути.
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не вижу в этом ничего крамольного. евреи мочат кацапню в Сирии .
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Андрей Бондаренко 8c357f28 Не кацапню,а сирійців.Кацапню,тільки США мочили.Ізраїль добре співпрацює з московитами,у військовій сфері.
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На жаль, але сирійців дійсно вбивають з усіх боків. Тепер там зруйновано громадянське суспільство і відновлення швидко не відбудеться.
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али а кто еще убивает сирийцев ? давай поподробней.
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Практично усі, хто бере участь у війні в Сирії. В першу чергу це роблять росіяни.
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Ali Hasan Я мав наувазі провладну армію Сирії.Там взагалі вже держави немає і не буде.Щось в ООН,не надто цим занепокоєні,стільки людей там вбили.
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Я теж так думаю, бо ця Сирія була штучно створена. Нею керували алавіти, які є релігійною меншістю, хоча встигли відзначитися створенням тоталітарного суспільства і відповідно жорстоко вбивали опонентів.
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странно а вот мнение кацапчиков .Сирия военное обозрение "свободная пресса" ....Израиль снова бомбит Сирию целясь по российским позициям......во как.
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Андрей Бондаренко 8c357f28 Однак немає ніякого підтвердження цим словам,як тоді,коли США розромили московитів у лютому.
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І головне - я не почув саме кого там бомбили ізраїльтяни.
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российские сми пишут но у парня опять - это не правда нет подтверждений. ну тогда зачем россия завезла в Сирию комплексы с-300. и главное кто на этих комплексах работает? ну а про США только ленивый не знает.
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какaя сногшибательная фотка в теме,
даже подумал заседание Кнессета - ну все персонажи всисуемы и в теме.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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