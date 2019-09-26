 За вымогательство взятки в 100 тысяч на Кировоградщине задержаны адвокат и лицитатор торгов, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает пресс-служба СБУ.

"Распорядители аукциона "потребовали от местного предпринимателя сто тысяч гривен за обеспечение победы в конкурсе на приобретение целостного имущественного комплекса в одном из районных центров области. Согласно условиям коммерсант обязывался восстановить котельню, производственную базу и несколько зданий коммунальной собственности. В случае отказа дельцы угрожали сорвать аукцион в интересах других участников. Для проведения сделки злоумышленники гарантировали уменьшение на аукционе цены муниципального имущества с 4,2 миллиона гривен до 630 тысяч", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников, один из которых является частным адвокатом, сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды за "обеспеченный" результат аукциона.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 (принятие предложения, обещания или получение аудитором, нотариусом, экспертом, оценщиком, третейским судьей или другим лицом, которое осуществляет профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг) Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению и задержанию проводилась совместно со следователями полиции Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.