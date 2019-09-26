 За вымогательство взятки в 100 тысяч на Кировоградщине задержаны адвокат и лицитатор торгов, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает пресс-служба СБУ.
"Распорядители аукциона "потребовали от местного предпринимателя сто тысяч гривен за обеспечение победы в конкурсе на приобретение целостного имущественного комплекса в одном из районных центров области. Согласно условиям коммерсант обязывался восстановить котельню, производственную базу и несколько зданий коммунальной собственности. В случае отказа дельцы угрожали сорвать аукцион в интересах других участников. Для проведения сделки злоумышленники гарантировали уменьшение на аукционе цены муниципального имущества с 4,2 миллиона гривен до 630 тысяч", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленников, один из которых является частным адвокатом, сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды за "обеспеченный" результат аукциона.
Сейчас в рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 (принятие предложения, обещания или получение аудитором, нотариусом, экспертом, оценщиком, третейским судьей или другим лицом, которое осуществляет профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг) Уголовного кодекса Украины.
Операция по разоблачению и задержанию проводилась совместно со следователями полиции Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Це якщо він хоч трохи любить Україну.
Хоча кого я обманюю?..
Протягом минулого року в Тернопільській області було порушено п'ять справ про банкрутство комунальних підприємств, водоканалів та інших підприємств подібного профілю, які заборгували близько 1 млн. грн. за спожиту електроенергію. Враховуючи раніше порушені справи про банкрутство комунальних підприємств, боржники повинні сплатити ВАТ «Тернопільобленерго» 1550957,69 гривень за продану їм електроенергію, - повідомила 24 травня Західну інформаційну корпорацію помічник генерального директора ВАТ «Тернопільобленерго» Ліана Гаврилюк.
Зокрема, Кременецький міський водоканал заборгував 279433,28 грн., Заліщицький ККП - 484465,22 грн., ДКП «Монастирський ККП» - 127969,48 грн., ДП «Комунальник» (м. Бережани) - 415956,75 грн., Чортківський ЖЕК - 53803,54 грн., ККП м. Ланівці - 181048,05 грн.
Масово визнаватися банкрутами житлово-комунальні підприємства, комбінати та водоканали області стали у минулому році. Причиною боргів є не тільки несплата за послуги, значна енергомісткість комунального господарства, а й неправильна організація та регулювання їх діяльності з боку органів місцевого самоврядування, стверджують у ВАТ «Тернопільобленерго».
На місці банкрутуючих підприємств органами місцевого самоврядування створюються нові комунальні підприємства з такими ж функціями, що й банкрути. Або ж майно, яке належало банкрутам, передається у користування приватним підприємствам (товариствам з обмеженою відповідальністю), які беруть на себе відповідні функції з комунально-побутового забезпечення населення відповідними послугами. Одночасно новостворені підприємства (ТОВ, ПП, КП) збирають заборгованість населення за раніше надані банкрутами послуги. Таким чином до новостворених підприємств переходять всі активи комунальних підприємств-банкрутів: майно, права на отримання плати із заборгованості за раніше надані комунальні послуги і залишаються ті ж самі керівники.
Тому на часі втрутитися органам державної влади в ситуацію, що склалася в сфері комунальних підприємств, кажуть у ВАТ «Тернопільобленерго».
ВЖЕ ВТРУТИЛИСЬ