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Все про:аукцион (158) взятка (4718) Кировоградщина (304) СБУ (13860)

 За вымогательство взятки в 100 тысяч на Кировоградщине задержаны адвокат и лицитатор торгов, - СБУ. ФОТО

На Кировоградщине арбитражный управляющий и служащий торгов аукциона по продаже коммунальной недвижимости требовали деньги от предпринимателей и были задержаны Службой безопасности Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает пресс-служба СБУ.

"Распорядители аукциона "потребовали от местного предпринимателя сто тысяч гривен за обеспечение победы в конкурсе на приобретение целостного имущественного комплекса в одном из районных центров области. Согласно условиям коммерсант обязывался восстановить котельню, производственную базу и несколько зданий коммунальной собственности. В случае отказа дельцы угрожали сорвать аукцион в интересах других участников. Для проведения сделки злоумышленники гарантировали уменьшение на аукционе цены муниципального имущества с 4,2 миллиона гривен до 630 тысяч", - говорится в сообщении.

За вымогательство взятки в 100 тысяч на Кировоградщине задержаны адвокат и лицитатор торгов, - СБУ 01

Правоохранители задержали злоумышленников, один из которых является частным адвокатом, сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды за "обеспеченный" результат аукциона.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 (принятие предложения, обещания или получение аудитором, нотариусом, экспертом, оценщиком, третейским судьей или другим лицом, которое осуществляет профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг) Уголовного кодекса Украины.

За вымогательство взятки в 100 тысяч на Кировоградщине задержаны адвокат и лицитатор торгов, - СБУ 02

Операция по разоблачению и задержанию проводилась совместно со следователями полиции Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/p3150468
 
 
 Топ комментарии
 
Справжня ганьба була, коли сивий кнур башляв адвокатам трампа, щоб у рудого під столом посидіти, губами поплямкати)
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За 1 грн Вітя Овощ розтанцьовував За вымогательство взятки в 100 тысяч в Тернополе задержаны адвокат и лицитатор торгов, - СБУ - Цензор.НЕТ 5444
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ернопільські збанкрутілі комунальні підприємства заборгували енергетикам понад 1,5 млн. грн.
Протягом минулого року в Тернопільській області було порушено п'ять справ про банкрутство комунальних підприємств, водоканалів та інших підприємств подібного профілю, які заборгували близько 1 млн. грн. за спожиту електроенергію. Враховуючи раніше порушені справи про банкрутство комунальних підприємств, боржники повинні сплатити ВАТ «Тернопільобленерго» 1550957,69 гривень за продану їм електроенергію, - повідомила 24 травня Західну інформаційну корпорацію помічник генерального директора ВАТ «Тернопільобленерго» Ліана Гаврилюк.
Зокрема, Кременецький міський водоканал заборгував 279433,28 грн., Заліщицький ККП - 484465,22 грн., ДКП «Монастирський ККП» - 127969,48 грн., ДП «Комунальник» (м. Бережани) - 415956,75 грн., Чортківський ЖЕК - 53803,54 грн., ККП м. Ланівці - 181048,05 грн.
Масово визнаватися банкрутами житлово-комунальні підприємства, комбінати та водоканали області стали у минулому році. Причиною боргів є не тільки несплата за послуги, значна енергомісткість комунального господарства, а й неправильна організація та регулювання їх діяльності з боку органів місцевого самоврядування, стверджують у ВАТ «Тернопільобленерго».
На місці банкрутуючих підприємств органами місцевого самоврядування створюються нові комунальні підприємства з такими ж функціями, що й банкрути. Або ж майно, яке належало банкрутам, передається у користування приватним підприємствам (товариствам з обмеженою відповідальністю), які беруть на себе відповідні функції з комунально-побутового забезпечення населення відповідними послугами. Одночасно новостворені підприємства (ТОВ, ПП, КП) збирають заборгованість населення за раніше надані банкрутами послуги. Таким чином до новостворених підприємств переходять всі активи комунальних підприємств-банкрутів: майно, права на отримання плати із заборгованості за раніше надані комунальні послуги і залишаються ті ж самі керівники.
Тому на часі втрутитися органам державної влади в ситуацію, що склалася в сфері комунальних підприємств, кажуть у ВАТ «Тернопільобленерго».

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Петро Олексійович 5 років вибудовував цю олігархічно-кримінальну феодальну піраміду, а тут таке горе)
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Після того позориська в зеленського тільки один вихід - відставка.
Це якщо він хоч трохи любить Україну.
Хоча кого я обманюю?..
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Справжня ганьба була, коли сивий кнур башляв адвокатам трампа, щоб у рудого під столом посидіти, губами поплямкати)
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Яким боком кнур до місцевих рагулів, що хотіли нарубати грошенят на рівному місці ? Вони при ЗЕ розводили людей на гроші
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КАК! так дорого? С 4,2мил. и не за одну гривню? Ещё и с барского плеча 630 тысячь в казну! Не по Порошенковски, не по феншую. Но не чего , за 10% от суммы откупятся! Не кого не арестуют , и не чего не конфискуют, так 10ток лет , получал такие откаты и всё проходило на ура, и вот случайно прокололся на новых. Вопрос: За какую сумму откупится и сможет опять закатав рукава, вернуться на рабочее место продолжать "Своё Дело"? У нас ведь так, чиновники всех рангов живут?
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За 1 грн Вітя Овощ розтанцьовував За вымогательство взятки в 100 тысяч в Тернополе задержаны адвокат и лицитатор торгов, - СБУ - Цензор.НЕТ 5444
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А що таке, що Тернополю це підприємство не потрібне?
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ернопільські збанкрутілі комунальні підприємства заборгували енергетикам понад 1,5 млн. грн.
Протягом минулого року в Тернопільській області було порушено п'ять справ про банкрутство комунальних підприємств, водоканалів та інших підприємств подібного профілю, які заборгували близько 1 млн. грн. за спожиту електроенергію. Враховуючи раніше порушені справи про банкрутство комунальних підприємств, боржники повинні сплатити ВАТ «Тернопільобленерго» 1550957,69 гривень за продану їм електроенергію, - повідомила 24 травня Західну інформаційну корпорацію помічник генерального директора ВАТ «Тернопільобленерго» Ліана Гаврилюк.
Зокрема, Кременецький міський водоканал заборгував 279433,28 грн., Заліщицький ККП - 484465,22 грн., ДКП «Монастирський ККП» - 127969,48 грн., ДП «Комунальник» (м. Бережани) - 415956,75 грн., Чортківський ЖЕК - 53803,54 грн., ККП м. Ланівці - 181048,05 грн.
Масово визнаватися банкрутами житлово-комунальні підприємства, комбінати та водоканали області стали у минулому році. Причиною боргів є не тільки несплата за послуги, значна енергомісткість комунального господарства, а й неправильна організація та регулювання їх діяльності з боку органів місцевого самоврядування, стверджують у ВАТ «Тернопільобленерго».
На місці банкрутуючих підприємств органами місцевого самоврядування створюються нові комунальні підприємства з такими ж функціями, що й банкрути. Або ж майно, яке належало банкрутам, передається у користування приватним підприємствам (товариствам з обмеженою відповідальністю), які беруть на себе відповідні функції з комунально-побутового забезпечення населення відповідними послугами. Одночасно новостворені підприємства (ТОВ, ПП, КП) збирають заборгованість населення за раніше надані банкрутами послуги. Таким чином до новостворених підприємств переходять всі активи комунальних підприємств-банкрутів: майно, права на отримання плати із заборгованості за раніше надані комунальні послуги і залишаються ті ж самі керівники.
Тому на часі втрутитися органам державної влади в ситуацію, що склалася в сфері комунальних підприємств, кажуть у ВАТ «Тернопільобленерго».

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Це вони у Бабломойского навчились - наробити боргів, в т.ч. по зарплаті, все нормальне покрасти і продати, після йти на банкрутство. Ще й шантажують всіх - не спишете борги, не дасте зарплату, не дасте електроенергію - все зупиниться, всі замерзнуть
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