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Все про:Закарпатье (1647) обыск (1362) спецназ (519)

 Масштабная спецоперация полиции в Закарпатье - 600 спецназовцев прибыли на самолете и проводят многочисленные обыски, в том числе в органах власти. ФОТО

На Закарпатье спецназовцы проводят масштабные обыски. В мероприятиях принимают участие около 600 спецназовцев, которых самолетом специально доставили в регион самолетом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный правозащитник Роман Келемен в Фейсбуке

Также эту информацию подтвердил "Украинской правде" источник в Национальной полиции.

По словам правозащитника, многочисленные обыски проходят в Ужгороде и Мукачево "у разных людей", а в Хусте правоохранители оцепили городской совет и пропускают в здание по удостоверениях.

Он добавил, что согласно слухам, обыски проводят в рамках расследования дела о покушении на жизнь начальника Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива.

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"В Закарпатье прилетели спецназовцы самолетом и вертолетом. В операции задействованы 600 спецназовцев", — отметил правозащитник.

Келемен в комментарии "УП" пояснил, что данные сведения получил от своих коллег, которые присутствуют на следственных мероприятиях.

Между тем, экс-нардеп Виктор Балога подтвердил журналистам, что к его брату должны были прийти с обысками, но по состоянию 15.30 их еще не было.

"Все в порядке. Якобы собирались (проводить обыски — ред). Утром звонил брат, собирались. Но не было обысков никаких. Предупреждали, но обысков не произошло. Обыски (в области, — ред.) проходят. Но к нему не дошли", — сказал Балога.

Глава пресс-службы Закарпатской ОГА заверил, что ничего чрезвычайного не происходит, но об спецоперации они сами узнали из СМИ. Никаких официальных сообщений в облгосадминистрацию не поступало.

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Тем временем пресс-служба Нацполции сообщает в Facebook, что на Закарпатье силовики задержали организатора и исполнителя покушения на начальника УЗЭ Иванкива.

"Совместными действиями ДВБ, бойцов корда и полиции особого назначения, оперативников ДЗЭ, следственных ГСУ задержаны главные фигуранты преступления", — говорится в сообщении.

По данным полиции, оперативно-розыскные мероприятия проводились на Закарпатье с целью установить заказчика преступления, организаторов и исполнителей, а также их коррумпированную связь "с чиновниками разных ветвей власти и криминальным элементом региона".

Напомним, 11 июля в Ужгороде преступники обстреляли легковой автомобиль, в котором ехал начальник Управления защиты экономики в Закарпатской области Андрей Иванкив. Он чудом остался жив.

Масштабная спецоперация полиции в Закарпатье - 600 спецназовцев прибыли на самолете и проводят многочисленные обыски, в том числе в органах власти 01

Масштабная спецоперация полиции в Закарпатье - 600 спецназовцев прибыли на самолете и проводят многочисленные обыски, в том числе в органах власти 02
Масштабная спецоперация полиции в Закарпатье - 600 спецназовцев прибыли на самолете и проводят многочисленные обыски, в том числе в органах власти 03

Источник: https://censor.net.ua/p3150454
 
   
 Топ комментарии
 
а в какой самолет влазит 600 человек с амуницией и техникой?
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Зачистка о порошенковских мародёров-недобитков
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импичмент мародёру Порошенко уже состоялся от украинского народа... далее нары
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а в какой самолет влазит 600 человек с амуницией и техникой?
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Самольот "твоя мамка".
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Чому всі шоколадні холуї свинособачомовні?
Мабуть тому що кацапи і порохоскот є ідейними та ментальними братами? Га, тваринко?)
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Самольот "твоя мамка"

зебіл, ти сам вперед українську мову вивчи Масштабная спецоперация полиции в Закарпатье - 600 спецназовцев прибыли на самолете и проводят многочисленные обыски, в том числе в органах власти - Цензор.НЕТ 94
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Наконец -то хоть новая власть взялась за Закарпатье, в котором украинской власти почти нет. Слава Богу.
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Хто такі "порохоботи" та "інфоволонери", звідки взялися, - Северин Підгірний.
ervinartem.patrioty.org.ua/blogs/khto-taki-porokhoboty-ta-infovolonery-zvidky-vzialysia--severyn-pidhirnyi-295831.html
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У Авакяна своя собственная авиация, флот и даже ядерное оружие.
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Єто надо спросить Холодного , он в ШМАСе учился , в авиации спец .
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Прілєтіт вдруг валшебнік в галубом вертальотє і бєсплатна пакажет кіно...)))
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Зачистка о порошенковских мародёров-недобитков
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Ну да зебил , клоун уже сказал Трампу , когда прокурор будет его человек . В нормальный стране это импичмент .
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импичмент мародёру Порошенко уже состоялся от украинского народа... далее нары
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А попередній гарант 🐷 , призначив незалежного кума юуу ! Ще й закон під нього підправив ! Дайош хряка в зад !😆
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жуй мацу, когда что-то пытаешься тявкнуть ПЕСик.. может и за умного сойдешь Масштабная спецоперация полиции в Закарпатье - 600 спецназовцев прибыли на самолете и проводят многочисленные обыски, в том числе в органах власти - Цензор.НЕТ 5253
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Клоун платив 400 000 за те, щоб у трампа під столом посидіти, губами поплямкати)
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Безграмотність журналістів Цензора всім відома, не надавай значення.
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да Вы правы, кого надо предупредили как сказал сам Балога "Утром звонил брат, собирались. Но не было обысков никаких. Предупреждали, но обысков не произошло"
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Шо там обыскивать? Увидел чиновника - пристрелил. Ни один невиновный при этом не пострадает!
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Да, балоги, ваше время истекло. Хотя они приспособленцы, типичные конформисты: были в доле и с Янеком, и с Порохом, и с Зелей наверняка порозуміються.
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"Вспоминаю, как утречком раненько Брату крикнуть успел: "Пособи!" И меня два красивых охранника Повезли из Сибири в Сибирь."
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А телевидение приглашали? А почему не в ВР? Слабаки! У По лучше получалось, красивее, эффективнее...
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600 тел на самолетах ради дел о покушении, ой лапшу похоже вешают.
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Вспомнилось "эпическое задержание" от Авакова на заседании Кабмина...Тут тоже решили устроить показательные задержания?
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По другому потоки на свой карман не перенаправиш.
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Це щоб мадяри не борзіли, за такого шухеру всі рєзко ує№№уть до своїх сцярто і уйобіків, нехай там роблять собі республіку. Насправді закарпатський контрабас вже цілій європі в печінках сидить - це і наркотрафік, і цигарки і нелегали, і сірий імпорт і ліс
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ну? написали ж...спецоперація..щоб ніхо не догадався
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