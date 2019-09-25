 Масштабная спецоперация полиции в Закарпатье - 600 спецназовцев прибыли на самолете и проводят многочисленные обыски, в том числе в органах власти. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный правозащитник Роман Келемен в Фейсбуке
Также эту информацию подтвердил "Украинской правде" источник в Национальной полиции.
По словам правозащитника, многочисленные обыски проходят в Ужгороде и Мукачево "у разных людей", а в Хусте правоохранители оцепили городской совет и пропускают в здание по удостоверениях.
Он добавил, что согласно слухам, обыски проводят в рамках расследования дела о покушении на жизнь начальника Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива.
"В Закарпатье прилетели спецназовцы самолетом и вертолетом. В операции задействованы 600 спецназовцев", — отметил правозащитник.
Келемен в комментарии "УП" пояснил, что данные сведения получил от своих коллег, которые присутствуют на следственных мероприятиях.
Между тем, экс-нардеп Виктор Балога подтвердил журналистам, что к его брату должны были прийти с обысками, но по состоянию 15.30 их еще не было.
"Все в порядке. Якобы собирались (проводить обыски — ред). Утром звонил брат, собирались. Но не было обысков никаких. Предупреждали, но обысков не произошло. Обыски (в области, — ред.) проходят. Но к нему не дошли", — сказал Балога.
Глава пресс-службы Закарпатской ОГА заверил, что ничего чрезвычайного не происходит, но об спецоперации они сами узнали из СМИ. Никаких официальных сообщений в облгосадминистрацию не поступало.
Тем временем пресс-служба Нацполции сообщает в Facebook, что на Закарпатье силовики задержали организатора и исполнителя покушения на начальника УЗЭ Иванкива.
"Совместными действиями ДВБ, бойцов корда и полиции особого назначения, оперативников ДЗЭ, следственных ГСУ задержаны главные фигуранты преступления", — говорится в сообщении.
По данным полиции, оперативно-розыскные мероприятия проводились на Закарпатье с целью установить заказчика преступления, организаторов и исполнителей, а также их коррумпированную связь "с чиновниками разных ветвей власти и криминальным элементом региона".
Напомним, 11 июля в Ужгороде преступники обстреляли легковой автомобиль, в котором ехал начальник Управления защиты экономики в Закарпатской области Андрей Иванкив. Он чудом остался жив.
Мабуть тому що кацапи і порохоскот є ідейними та ментальними братами? Га, тваринко?)
зебіл, ти сам вперед українську мову вивчи
ervinartem.patrioty.org.ua/blogs/khto-taki-porokhoboty-ta-infovolonery-zvidky-vzialysia--severyn-pidhirnyi-295831.html
штук 10.