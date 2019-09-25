 Ученые приступили к поиску усыпальницы Богдана Хмельницкого. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на инициативу "Великий льох".



Отмечается, что наличие подземной аномалии подтверждена исследованиями ученых Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (руководитель темы Ксения Бондарь).



Предварительные данные георадарного исследования стен показали, что вход может находиться в юго-западной стене здания.





28-31 августа группа ученых во главе с заведующим кафедрой архитектуры и реставрации Национального университета "Львовская Политехника" Николаем Бевзом были проведены зондажные сверления в юго-западной стене церкви. В теле стены обнаружены полости, что было зафиксировано с помощью инспекционной видеокамеры.



В результате исследований ученые пришли к выводу, что обнаруженные полости внутри стены образованы не в результате небрежности при строительстве церкви. Большой размер этих полостей и фото, которые были сделаны испекционнной камерой, свидетельствуют о том, что они были образованы в процессе заделки камер или проходов.

Если предположения ученых подтвердятся, это будет вторая из известных могил украинских гетманов и первая такая на территории Украины (могила Петра Дорошенко расположена в Московской области, где он умер после отречения от власти).

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Согласно летописям, гетмана Богдана Хмельницкого похоронили в родовой усыпальнице под Ильинской церковью. Но через семь лет, в 1664 году, поместье Хмельницкого и сам Суботов уничтожили войска Речи Посполитой. По легенде, прах гетмана зарядили в пушку и развеяли в степи. Однако факт вандализма не зафиксирован ни в одном письменном источнике.

По другой версии, польская армия действительно разграбила склеп, но бутафорский, который должен был отвлекать внимание от настоящей могилы гетмана.

По третьей версии, поляки все же разграбили склеп гетмана, но жители Суботова собрали основную массу разбросанных визитерами гетманских костей. После чего останки похоронили во дворе Ильинского храма.

Михаил Грушевский и вовсе считал, что в Ильинской церкви похоронили совершенно постороннего человека, а гетман упокоился в семейном склепе в Михайловской церкви. Последняя не сохранилась.

Ранее самые масштабные раскопки проводились в 1970 году. Тогда археоолги нашли несколько захоронений под зданием, однако до педполагаемой крипты не дошли.