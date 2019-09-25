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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:история (1632) Черкасщина (618) Хмельницкий Богдан (1)

 Ученые приступили к поиску усыпальницы Богдана Хмельницкого. ФОТО

В Суботове на Черкасщине ученые приступили к поиску входа в крипту в Ильинской церкви - семейной усыпальницы Богдана Хмельницкого, запорожского гетмана, основателя и главы украинского казацкого государства Войско Запорожское (Гетманщина), лидера козацкой революции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на инициативу "Великий льох".

Отмечается, что наличие подземной аномалии подтверждена исследованиями ученых Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (руководитель темы Ксения Бондарь).

Предварительные данные георадарного исследования стен показали, что вход может находиться в юго-западной стене здания.

Ученые приступили к поиску усыпальницы Богдана Хмельницкого 01

28-31 августа группа ученых во главе с заведующим кафедрой архитектуры и реставрации Национального университета "Львовская Политехника" Николаем Бевзом были проведены зондажные сверления в юго-западной стене церкви. В теле стены обнаружены полости, что было зафиксировано с помощью инспекционной видеокамеры.

В результате исследований ученые пришли к выводу, что обнаруженные полости внутри стены образованы не в результате небрежности при строительстве церкви. Большой размер этих полостей и фото, которые были сделаны испекционнной камерой, свидетельствуют о том, что они были образованы в процессе заделки камер или проходов.

Ученые приступили к поиску усыпальницы Богдана Хмельницкого 02

Если предположения ученых подтвердятся, это будет вторая из известных могил украинских гетманов и первая такая на территории Украины (могила Петра Дорошенко расположена в Московской области, где он умер после отречения от власти).

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Согласно летописям, гетмана Богдана Хмельницкого похоронили в родовой усыпальнице под Ильинской церковью. Но через семь лет, в 1664 году, поместье Хмельницкого и сам Суботов уничтожили  войска Речи Посполитой. По легенде, прах гетмана зарядили в пушку и развеяли в степи. Однако факт вандализма не зафиксирован ни в одном письменном источнике.

По другой версии, польская армия действительно разграбила склеп, но бутафорский, который должен был отвлекать внимание от настоящей могилы гетмана.

По третьей версии, поляки все же разграбили склеп гетмана, но жители Суботова собрали основную массу разбросанных визитерами гетманских костей. После чего останки похоронили во дворе Ильинского храма.

Михаил Грушевский и вовсе считал, что в Ильинской церкви похоронили совершенно постороннего человека, а гетман упокоился в семейном склепе в Михайловской церкви. Последняя не сохранилась.

Ранее самые масштабные раскопки проводились в 1970 году. Тогда археоолги нашли несколько захоронений под зданием, однако до педполагаемой крипты не дошли.

Источник: https://censor.net.ua/p3150437
 
   
 Топ комментарии
 
А золото Полуботка будете шукати ?
До того ж, чому в ермітажі клейноди наших гетьманів ?
Піднімайте питання про повернення історичних цінностей.
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Стоїть в селі Суботові
На горі високій
Домовина України,
Широка, глибока.
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Таки хотят найти и наказать за союз с московиею?
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Совет форумчанПравила форума
 
А золото Полуботка будете шукати ?
До того ж, чому в ермітажі клейноди наших гетьманів ?
Піднімайте питання про повернення історичних цінностей.
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Уже все решено. Не психуй, пэтюньчик за прошлые пять лет все порешал
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Стоїть в селі Суботові
На горі високій
Домовина України,
Широка, глибока.
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Дебилы! От Хмельницкого маленькая горстка костяного пепла напополам с землей осталась, настолько враги его ненавидели. И турки, и поляки... Гробокопатели херовы. Дух Защитника Украины тревожат...
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Поговаривают, шо у него друзяки были, которые его дуже *********...
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Таки хотят найти и наказать за союз с московиею?
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Вы там охрану выставьте, шоб никто туда не наложил, в подяку за рабство.
полячок-хмелек тихо сопел в две дырки, но когда ляхи отжали хуторок с рабами - обосрался и обставил как : "за веру, за Яхве и против злых"
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кто о чем, кацап о геях Ученые приступили к поиску усыпальницы Богдана Хмельницкого - Цензор.НЕТ 6936
мне даже отвечать впадлу, шоб не прослыть дураком
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Не хвилюйся.
З твоїх текстів видно твій інтелект..
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Ти, козле кацапсинський за свого члєніна переживай
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А чому ви таки читаєте, раз "нецікава"?
Скільки вартує такий дурнуватий постик як оце у вас?
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поэтому я за крематорий...
Пройдут года, но обязательно какие нибудь потомки-варвары выкопают твои кости для исследования, а с черепа сделают пепельницу или выставят его в музее... Ученые приступили к поиску усыпальницы Богдана Хмельницкого - Цензор.НЕТ 9299
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Так любили вороги гетьмана, що навіть його кісток і думки про нього бояться... Да ляхи та кацабики?
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Перед второй мировой совки раскопали могилу Тамерлана. Тьфу-тьфу-тьфу....
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бред.
ты читал какие полчища красножёппых нависли над границей Рейха?
ой, могилку раскопали, а то шо там было столько техники, сколько в остальном мире, скопом - похрен шоле?
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главное опубликуйте бюджет раскопок, чтобы потом не оказалось, что за эти деньги можно было 5 египетских пирамид из песков откопать
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а финансировать раскопки поляки будут
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а почему не евреи или саудиты? Ученые приступили к поиску усыпальницы Богдана Хмельницкого - Цензор.НЕТ 3151 На поляков вексель археологи выписали? Ученые приступили к поиску усыпальницы Богдана Хмельницкого - Цензор.НЕТ 4495
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Це приклад для всіх нинішніх правителів України, панків та олігархів. Дивіться в минуле, немає ні маєтків, ні дітей, ні могил тих хто замість того, щоб розбудовувати та зміцнювати власну державу, тільки те і робив, що жив власною короткочасною вигодою та грабував свій народ ослаблюючи його на угоду зовнішнім ворогам. Ні маєтків, ні нащадків, ні могил..............
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мазепка - взірець.
хтось тут висрав копіпасту шо типу мазепка - дуже добра, купувала у селян продукцію в 8 разів дешевше аніж в Європі і .... правильно - гнала це все в ту ж Європу.
це типу - добрий госп*дар виставлено... ідіоти, причому повні. так і Ахмєтку каконізувати мона.
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Євреї вважають Хмельницького "Гітлером середньовіччя".
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Та вони і нас всіх гоями вважають. Це типу як домашня худоба для "людей" бобообраних Ученые приступили к поиску усыпальницы Богдана Хмельницкого - Цензор.НЕТ 6382
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Человек, который засунул Украину в лоно росиськой империи. Вдохновитель нашего президента.
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Иудам кости Хмельницкого дай, они каббалисткие обряды с ними проводить будут.
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чем младше порохобот тем хуже ему жилось при Хмельницком
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У жидів,Хмель по списку ворогів-третій,після гітлера та гімлера,а до цього був на першому,хто пише про нього маячню-жидяра яка ненавидить все українське.
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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