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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1824) СБУ (13855) ядохимикаты (8)

 СБУ изъяла контрабандную ядовитую агрохимию на почти 25 млн грн. ФОТОрепортаж

В столице коммерческая структура наладила контрабанду ядовитых сильнодействующих веществ под видом поставок строительных смесей. Противоправную деятельность блокировал спецназ Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы транзитом через Европу импортировали из одной из стран Восточной Азии контрафактную продукцию для нужд украинских аграриев. Полученный "товар" на арендованных складских помещениях в Киеве злоумышленники паковали под видом известных мировых брендов. Готовую продукцию они отправляли заказчикам по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

По заключению профильных экспертов, использование контрафактных химикатов могло нанести вред экологии и дискредитировать украинских и мировых агропроизводителей на внешних рынках.

Во время санкционированных следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли 48 тонн сильнодействующих и ядовитых веществ общей стоимостью почти 25 миллионов гривен и документацию, подтверждающую проведение противоправных сделок.

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Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении двум фигурантам уголовного производства в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к указанной противоправной деятельности.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры г. Киев.

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СБУ изъяла контрабандную ядовитую агрохимию на почти 25 млн грн 01
СБУ изъяла контрабандную ядовитую агрохимию на почти 25 млн грн 02
СБУ изъяла контрабандную ядовитую агрохимию на почти 25 млн грн 03

Источник: https://censor.net.ua/p3150404
 
 
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Ну це ж конечно были не украинцы. Разве наши люди на таке підуть?
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седня был в парке.... откуда только столько неукраинцев взялось, которые так засрали, не понимаю СБУ изъяла контрабандную ядовитую агрохимию на почти 25 млн грн - Цензор.НЕТ 5086
с Марса их завозят что-ли? СБУ изъяла контрабандную ядовитую агрохимию на почти 25 млн грн - Цензор.НЕТ 9080
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Сейчас у нас главный поставщик "зелених человечков" земля обетованная...
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Сейчас у нас главный поставщик "зелених человечков" земля обетованная...
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это да. как увидел ролик где Куницкий на замечание - "в Украине, а не на" - высрал: ой-ой-ой, чуть не обосрался от "любви" к этим товарищам.
но они правильно делают. если посмотреть на "ветхий завет" - то они еще очень ласковые, не вырезают гоев под корень(пока шо)
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сепарские Тви пишут, что контразведка СБУ опять выкрала с Лугандона какого-то ценного сепара..
Респект конторе!
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Накормить всех фигурантов преступления до смерти этой отравой. Твари...
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"Страна восточной Азии"
Писали бы прямо, Китай подосрал, пользуясь тем что все украинские режимы вместо защиты национальных интересов в международной сфере политики и экономики, снимают штаны, становятся раком и зазывают - подходи кто пожелает!..

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Контрабанда.Только и всего.Иначе завезти -только через взятки.Через Европу пропустили,значит всё - окей.Просто бомбанули бизнес.
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