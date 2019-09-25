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 На Волыни произошло тройное ДТП: двое погибших и шестеро пострадавших. ФОТО

На Волыни вблизи села Годовичи Турийского района произошло ДТП с участием грузовика, легковушки и автобуса с пассажирами. В результате аварии двое людей погибли и шестеро пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

Отмечается, что авария произошла 24 сентября. Полицейские предварительно установили, что грузовик на скорости столкнулся с попутным микроавтобусом. Перед тем, микроавтобус допустил столкновение с попутным автомобилем "Volvo", который приостановился из-за плохой видимости на дороге от задымления в результате сжигания неизвестными на поле стерни.

На Волыни произошло тройное ДТП: двое погибших и шестеро пострадавших 01

В результате аварии погибли двое пассажиров маршрутки, еще шесть человек пострадали, пятерых из них госпитализировали.

На Волыни произошло тройное ДТП: двое погибших и шестеро пострадавших 02

Водителя грузовика задержали. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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Источник: https://censor.net.ua/p3150373
 
 
 Топ комментарии
 
вести по погибшим в ДТП в Украине покруче фронтовых сводок будут...((((
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"На Волыни произошло тройное ДТП: двое погибших и шестеро пострадавших" - каждый день на украинских дорогах погибает гораздо больше, чем на войне, и власть не телится, а происходит это потому, что за время независимости все покупали права, фактически никто не сдавал экзамен на права, значит надо во-первых, в экстренном порядке все, кто имеет права должны сдать экзамен, и в случае сдачи, оплату не требовать, а те кто не сдаст, пусть сдаёт до тех пор пока не сдаст, но уже за оплату, во-вторых, категорически запретить за рулём пользоваться мобилой, в плоть до того, что отбирать права, кроме безопасности вождения, бюджет получит хорошую подпитку в бабках, эти элементарные вещи надо уже давно применить, уже бы сотни, или тысячи жизней были бы спасены.
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Дураков много, у немцев скидка на автостраховку для людей определенных профессий, например инженерных, программистов и т.д. Скидка для тех у кто заработал на свое жилье, а не снимает. Умные ездят спокойнее и осторожнее. А в Украине спокойно может быть на лысой резине 140 на маршрутке, а водила фуры с перегрузом и тоже на лысой резине и сутки не спамши, потому что на 15 минут Маньку хотел раньше потискать.
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вести по погибшим в ДТП в Украине покруче фронтовых сводок будут...((((
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машин багато на Хрущовські дороги . розширяти треба
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Дураков много, у немцев скидка на автостраховку для людей определенных профессий, например инженерных, программистов и т.д. Скидка для тех у кто заработал на свое жилье, а не снимает. Умные ездят спокойнее и осторожнее. А в Украине спокойно может быть на лысой резине 140 на маршрутке, а водила фуры с перегрузом и тоже на лысой резине и сутки не спамши, потому что на 15 минут Маньку хотел раньше потискать.
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плохие дороги - ездить невозможно,куча разбитых машин.хорошие дороги - ездить можно,кучи трупов.
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стерню жгут арендаторы земель, какие ещё неизвестные?
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С этим Великим человеком всё в Украине наладится, но, увы, пока не у власти:

.На Волыни произошло тройное ДТП: двое погибших и шестеро пострадавших - Цензор.НЕТ 3351
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угу, почитай Антиколорадоса. Мише только петли не хватает. реформун соросовский.
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"На Волыни произошло тройное ДТП: двое погибших и шестеро пострадавших" - каждый день на украинских дорогах погибает гораздо больше, чем на войне, и власть не телится, а происходит это потому, что за время независимости все покупали права, фактически никто не сдавал экзамен на права, значит надо во-первых, в экстренном порядке все, кто имеет права должны сдать экзамен, и в случае сдачи, оплату не требовать, а те кто не сдаст, пусть сдаёт до тех пор пока не сдаст, но уже за оплату, во-вторых, категорически запретить за рулём пользоваться мобилой, в плоть до того, что отбирать права, кроме безопасности вождения, бюджет получит хорошую подпитку в бабках, эти элементарные вещи надо уже давно применить, уже бы сотни, или тысячи жизней были бы спасены.
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На воре и шапка горит - вот ты как раз свои права и купил.
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жгунам стерни - пофиг: а это не мы, а это не сегодня, а это оно само, а где подписать что ДТП случилось из-за гололеда?(даже летом вполне мона - ищи-свищи потом лед этот))
наверное не ошибусь, назвав жгунов - быдлом....(смотрит вна зеркало).... На Волині сталася потрійна ДТП: двоє загиблих і шестеро постраждалих - Цензор.НЕТ 5367
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фуроводу там похоже тоже было пофиг, видит перед собой стену дыма с 0 видимостью, но продолжает валить сотку даже не притормозив.
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