 На Волыни произошло тройное ДТП: двое погибших и шестеро пострадавших. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

Отмечается, что авария произошла 24 сентября. Полицейские предварительно установили, что грузовик на скорости столкнулся с попутным микроавтобусом. Перед тем, микроавтобус допустил столкновение с попутным автомобилем "Volvo", который приостановился из-за плохой видимости на дороге от задымления в результате сжигания неизвестными на поле стерни.

В результате аварии погибли двое пассажиров маршрутки, еще шесть человек пострадали, пятерых из них госпитализировали.

Водителя грузовика задержали. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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