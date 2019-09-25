 Зеленский с супругой побывали на официальном приеме у Трампа. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Зеленского.

Сообщается, что Зеленский пообщался с Дональдом и Меланией Трамп.

"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме", - написал Президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "На меня давить может только мой сын", - Зеленский ответил российским пропагандистам об отношениях с Трампом. ВИДЕО