 Зеленский с супругой побывали на официальном приеме у Трампа. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Зеленского.
Сообщается, что Зеленский пообщался с Дональдом и Меланией Трамп.
"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме", - написал Президент.
Давно хотів побачити, як ти виглядаеш.
Чесно, я не здивований.
Мелания - как богиня, а рядом дуська криворожка.
У Маринкі зовсім інший вигляд та і сукня інша.
Смотрите внимательно на фото. Подошел вперед относительно всех остальных чтобы казаться повыше.
Но, блин, почему - чтобы она не надела и где бы не была - выглядит как бабища.
WTF?
Убогий жирный опущенец.
не встигли нарадуватись за вчителів і їх зарплатню 4 тис євро, а тут нова радість...
Слуги прийняли законопроект, що дозволяє звільняти жінок у декретній відпустці і вагітних
Как же так, там должен был стоять Свыночолый гетьман Петро! А на деле он нахрен никому не нужен, ни в Украине, ни в Америке.))))
Зеленский косвенно послужил причиной начала процедуры импичмента Трампа. Здесь совсем нет места юмору. Потому что мир циничен.
И когда к власти приходят дилетанты, всегда начинают происходить очень плохие вещи.
Ведь очевидно, что Трамп увидел возможность оказать давление именно на этого президента и никакого другого.
И теперь Трампу придётся нести ответственность за то, что он доверился дилетанту в таком щекотливом вопросе.
А Украина в любом случае будет расплачиваться за эту ошибку. Это капкан, выйти без потерь из которого уже не получится. И цена может может оказаться крайне высокой. Как и новые сюрпризы от команды дилетантов. Которые обязательно случатся. Потому что
такова природа дилетантов - притягивать неприятности
Т.Березовец