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Все про:Зеленский (2956) США (15390) Трамп (2411) Елена Зеленская (22)

 Зеленский с супругой побывали на официальном приеме у Трампа. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской побывали на официальном приеме у Президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Зеленского.

Сообщается, что Зеленский пообщался с Дональдом и Меланией Трамп.

Зеленский с супругой побывали на официальном приеме у Трампа 01

"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме", - написал Президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "На меня давить может только мой сын", - Зеленский ответил российским пропагандистам об отношениях с Трампом. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3150367
 
   
 Топ комментарии
 
В Трампа. Звучит загадочно
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Порохатых сейчас разорвет от злобы. Заместо него должен быть Хряк!
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а нефик было публичными персонами становится.
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и это правильно - просто лично для меня это не приемлемо - индеец
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будешь вождём и твою покахонтас обсудим. Правила устанавливал не я.
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А де отець нації , хряк парашенко ?
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Всё равно, при Порошенке и мова была мовее и вера верее!
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Вам,лишнехромосомным,вера и мова украинцев спать не даёт.
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Чому обіцяли прозорі конкурси на посади відповідно до «розуму, освіти, таланту і совісті», а при владі знову куми, бізнес-партнери, дружбани та родичі? Бо вони, безперечно, талановитіші й розумніші за інших?Чому обіцяли безкомпромісно боротися з олігархами - натомість, бородатий чудило спокійно курить цигарки в кабінеті президента, отримує знижки на електроенергію для своїх феросплавних заводиків і перебуває за крок від «компромісу» щодо «ПриватБанку»? А, точно, він же просто звичайнісінький бізнесмен, а не якийсь там підлий олігарх, чи не так?Чому обіцяли, що «простий вчитель має жити, як президент», а бюджет на Міністерство освіти чомусь значно зменшено, плюс скасовано заплановане ще попередньою злочинною владою підвищення освітянам зарплат? Чи це була просто красива фраза для вірусного промо-ролика серіалу?Чому обіцяли доступну ******* медицину, а новий міністр охорони здоров'я вже оголошує про згортання найуспішнішої на сьогодні реформи в Україні? Бо фармацевтична мафія не зможе заробляти на схемах закупівлі ліків?Чому обіцяли доступну комуналку, але соціалку і субсидії раптом урізано на 7 (!!!) мільярдів гривень? Це через те, що не буде грошей для «компенсації» бородатому бізнесмену? До речі, скоро ми вже побачимо його фото в кабінеті президента в халаті й із «тьолками» в обнімку?Чому обіцяли зниження податкового тиску, а натомість введено нові податки для IT-сектору, заплановано тотальне впровадження касових апаратів для ВСІХ підприємців і проголошено повну фіскалізацію? Це для того, щоб люди не шукали «роботу в Польщі»?Чому обіцяли відстоювання територіальної цілісності та суверенітету, а починається мутна реалізація нікому незрозумілих «формул Штайнмаєра», в бюджеті на наступний рік значне скорочення витрат на армію, а на передовій уже перебої з боєкомплектом? Ми вже перемогли? Чи «проста дагаварілісь пасрєдінє»? А ось ця «пасрєдіна» нікому не злипнеться?І, врешті-решт, чому витрати на «народного» президента та його велосипед значно перевищують витрати на бариг і їхні кортежі? Адже ще буквально півроку тому «крали так, як ще ніколи не крали»?
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Сказавши це, ти підписався, що ти ....
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сойевий мінстецевий порохобот що працює за чоколядки?
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Зеля тоже как уйло комплексует через свой рост что сделал шаг вперед?
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Тебе твой коллега выше фоточку с Петром запостил. Через(с) что Петя комплексует? Что ноги иксом?
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а твои коллеги уже несколько раз написали, что Петя с Трампом не встречался и мол все порохоботы обзавидовались. так чьим коллегам верить?
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Странно, почему национал-мародёры не разрабатывают свежую тему "Зеленский и его каблуки"? Ведь методички с "клованом", "наркоманом" и прочим дерьмом как-то поисчерпались. Не?
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я чё-то не пойму. статья про Трампа и зебуина, а зелекодло хором поёт "а вот Порошенко...".
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Чего это наше шимпанЗЕ на целый корпус вперед вышел?
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на фотке с пэтюньчиком посмотри😀😀😀
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Плевать мне на пэтюнчика. Смотрел, пока он президентом был. Теперь за шимпанЗЕ наблюдаю. А у вас зебилоидов чуть, что сразу про Чоколяда. Когда методичку вам заменят? Надоело. С мая одно и тоже: а вот Шоколад, а вот Свиня и т.д. Да срать, что было полгода назад. Меня настоящее и будущее волнует, а не ваш тупой перевод "стрелок" в прошлое.
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підлога, тобі цього ніколи не зрозуміти.
Давно хотів побачити, як ти виглядаеш.
Чесно, я не здивований. Зеленський з дружиною побували на офіційному прийомі у Трампа - Цензор.НЕТ 8650
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Зелебаны возбудились. Сами придумывают истории,типа кто-то предрекал,что с зелей не будут встречаться. Сами опровергают. Дурацкий сарказм..насмешки непонятно над чем. Короче,праздничная новость для зеидиотов. Ведь подобных новостей для них так мало.😊
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Каблуки ему надо, не спасло даже то что он перед камерой выперся. Видать пуйло по телефону подсказал))
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Придивіться - на фото Зеленський попереду стоїть на крок. Що за дешевий фотожоп?
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Доречі, придивилась, таки так. Стоїть на крок попереду. Куди це він так поспішає, на паті?
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Эх, Пэтрухе бы такой фотожоп. НЭ МАЕ. А имел, цены ему не было бы. Теперь приеб....сь .к чему хотите. Но факт, есть факт. Очки оденьте и разглядывайте. Особенно ИРЕНКА, может еще и х...... у Трампа увидишь, через штаны.
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Та це фотожоп. Скажи ще, що клоун навмисне вийшов вперед, щоб на фото не виглядати розміром з підставку для прапора. Боявся, щоб не виглядати Трампу по коліна? Покажіть реальне фото, якщо воно є.
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Фииии 🤢 какая гадость. Леха, мну стало трошки плохо от твоего желания увидеть у Трампа х.....
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Нє пойняв, чому Лєнка не в босоніжках?
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Она и в туфлях опять умудрилась дусей нарядиться
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Парадокс! Кто её стилист?
Мелания - как богиня, а рядом дуська криворожка.
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Экономят ЗЕ на толковом стилисте для леди №1.
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Вы на себя с Лерой посмотрите в зеркало, а потом думайте, почему вас не е....... т. Выставте фото. Сомневаюсь. шо вы бабы.
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Правильно сомневаешься, мы с Лерой - дамы! А баба твоя быкам хвосты крутит в хлеву. 😝
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Теперь точно не сомневаюсь и не баба, и не мужик. ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ ПЬЯНОГО СЕКСА. Простите, что долго не доходило. А ДАМ не ДАМ - это ваше право, но кто таких захочет? Прости меня Господи.
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Кацапа, ти мабуть з бадуна. Хряпни стопку, закосеешь та життя одразу налагодиться.
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Дрескод. Подивіться на фото з Порошенками. Такий самий фасон.
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До чого тут дрес-код ? Це відсутність смаку у Єленкі та її стиліста.
У Маринкі зовсім інший вигляд та і сукня інша.
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Ты бы понял, если бы у тебя понималка выросла..
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теперь у нас есть свой карлик.
Смотрите внимательно на фото. Подошел вперед относительно всех остальных чтобы казаться повыше. Зеленський з дружиною побували на офіційному прийомі у Трампа - Цензор.НЕТ 9966
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вот ничего не имею личного против жены Зели. Глупостей особо не говорила, фигура неплохая симпатичная..
Но, блин, почему - чтобы она не надела и где бы не была - выглядит как бабища.
WTF?
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Покажи фото своей жены, во что ты ее одеваешь? Чужих легче обсуждать, она не на конкурсе красы и не участвует в конкурсе БАБА 4 тысячелетия. Далеко ей до королевы 3 летия.
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Говорили,балакали- сіли та й заплакали...
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О! Ленка улыбается! Понравилось, наверное. Зеленський з дружиною побували на офіційному прийомі у Трампа - Цензор.НЕТ 4102
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Наконец-то хоть с мужем побыла. А то он всё с Богданом да с Богданом Зеленський з дружиною побували на офіційному прийомі у Трампа - Цензор.НЕТ 185
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Холуи порошенковские запустили очередную брехню о Зе.Типа он ,выступая в Штатах,не упомчнул рашку,как агрессора! Я специально нашла его выступления -как всегда,брешут,твари.Он и про Крым говорил тоже,не говоря уже о войне и ,что это именно рашка воюют с нами
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ну покажи нам, как он называет россию агрессором. Может действительно был не прав?
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Дайте почитать! Поделитесь ссылочкой! Трудно, что ли?
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У тебя мания преследования,кто что запустил? или нечем похвастаться, только тем, что зеля хоть какую то свою обязанность наконец то высрал...
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Непубликация ссылки на упомянутое выступление преЗЕдента будет рассматриваться как пи.....ж. Зеленський з дружиною побували на офіційному прийомі у Трампа - Цензор.НЕТ 8189
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Но говорил он как второкласник по слогам. Неужели речь не могут ему поставить.
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коли нарешті все це ЗЕ вивче українську мову та відмовиться від гугл-перекладача, що це за "Офіційне прийняття"? в твіттері.
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слева направо: наркоман, миллиардер, модель и ватная бабаяга
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Стоял рядом с президентом США, а теперь бегает по допросам ГБР.
Убогий жирный опущенец. Зеленський з дружиною побували на офіційному прийомі у Трампа - Цензор.НЕТ 7587
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оті перли у декілька рядів - так лише 90-річні носять, щоб приховати зморшки на шиї
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ЗЕ со своей благоверной как два шута-карлика по бокам стоят, зато довольные как слоны Зеленський з дружиною побували на офіційному прийомі у Трампа - Цензор.НЕТ 7220
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В общем... писец, ко всему случившемуся лайну, зебоба и на фотках идиот идиотом, а ленка -вроде ж симпатичная женщина, но это надо так одеваться -настоящая жена клоуна, но никак не президента
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Да, если бы ты была жена президента, то в стрингах вышивала бы, ДА? А так, хоть позавидуй. Ну не баба ты, но похож.
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А в это время:
не встигли нарадуватись за вчителів і їх зарплатню 4 тис євро, а тут нова радість...

Слуги прийняли законопроект, що дозволяє звільняти жінок у декретній відпустці і вагітних
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так понял фота сдєлано цєль достігнута можна і дамой
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У поросятников истерика)))
Как же так, там должен был стоять Свыночолый гетьман Петро! А на деле он нахрен никому не нужен, ни в Украине, ни в Америке.))))
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Росія - агресор, ольгінські тролі - нелюди.
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Такова природа дилетантов - притягивать неприятности

Зеленский косвенно послужил причиной начала процедуры импичмента Трампа. Здесь совсем нет места юмору. Потому что мир циничен.
И когда к власти приходят дилетанты, всегда начинают происходить очень плохие вещи.
Ведь очевидно, что Трамп увидел возможность оказать давление именно на этого президента и никакого другого.
И теперь Трампу придётся нести ответственность за то, что он доверился дилетанту в таком щекотливом вопросе.
А Украина в любом случае будет расплачиваться за эту ошибку. Это капкан, выйти без потерь из которого уже не получится. И цена может может оказаться крайне высокой. Как и новые сюрпризы от команды дилетантов. Которые обязательно случатся. Потому что
такова природа дилетантов - притягивать неприятности
Т.Березовец
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Мародер Порошенко і тут нагнав свою мерзотну і дебільну ботоферму. Коли цього Порошенка вже посадять(на довічне з конфіскацією)?
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Ага, взяв лома та давай гнати свою ботоферму. Всі боти перелякані посідали за компи та строчать. Мені компа невистачило, тому притулилася у кутку з відкушеним яблуком, сидю, плачу. 😢
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Та просто платить вам з десятків мільярдів накрадених в Україні доларів, та і все. А ви совістю торгуєте
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Навіщо жирна мерзота Порошенко все це робить? Та просто людина все життя всім навколо гадила і продовжує гадити. От і весь його мотив. Дегенерат він.
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ОЙ! Ленка для Инстаргама клачнулась! Вже отослала фотку мамке, Таньке, Светке и Людке!
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На каблуках, без обуви доставал бы только до плеча Трампа.
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До фізичних "вад" прискіпуються тільки дегенерати, такі, як ти, мерзотний і продажний чмирь олександр
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Зеленського виставили вперед щоб вищим здавався Зеленський з дружиною побували на офіційному прийомі у Трампа - Цензор.НЕТ 6376 Зеленський з дружиною побували на офіційному прийомі у Трампа - Цензор.НЕТ 7471
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