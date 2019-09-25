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Все про:Луганщина (4184) СБУ (13855) терроризм (18115) Донбасс (19453)

 Контрразведка СБУ задержала объявленного в розыск террориста "ЛНР". ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины провели на Луганщине специальную операцию, в результате которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали активного участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным спецслужбы, террорист был объявлен в розыск по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Задержанный житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой "ЛНР" на протяжении 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку Дебальцево. Впоследствии он совершал боевые дежурства на блокпостах НВФ "ЛНР" неподалеку оккупированного Сорокиного. По состоянию на сентябрь 2019 он проходил военную службу в так называемом "Таможенном комитете ЛНР", - говорится в сообщении.

Сейчас осуществляются неотложные следственные действия и решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по задержанию боевика проводились во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан террорист "ЛНР", который подорвал мост на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ задержала объявленного в розыск террориста ЛНР 01

Источник: https://censor.net.ua/p3150360
 
   
 Топ комментарии
 
Лица разглядеть не удалось , не знаю может это жопы .
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Если бы , скорее всего просто так выпустят Контрразведка СБУ задержала объявленного в розыск террориста "ЛНР" - Цензор.НЕТ 5520
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Если бы , скорее всего просто так выпустят Контрразведка СБУ задержала объявленного в розыск террориста "ЛНР" - Цензор.НЕТ 5520
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из текста не понятна его "ценность" и стоило ради такого "ценного кадра" проводить целую специальную операцию.
с таким послужным списком там.....
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як що морду закрасили то так і буде.....
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Через сколько дней его выпустит Зеленский ? Контрразведка СБУ задержала объявленного в розыск террориста "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6685
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Может сразу в фонд трансплантации ?
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Лица разглядеть не удалось , не знаю может это жопы .
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Пора в Счастье, на мост, там любители рашу разгуливают свободно, пора пополнять обменный материал.
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напечатали для того, шоб слух пошёл, дошёл до цемаха и тот знал и очковал остаток жисти?
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Почему ретушируются рыла? Чтобы,когда выйдут по амнистии не пришили где-то в переулке?
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самое сложное в операции было опознать по фотографии
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На опізнання по фото, знадобилось декілька років !😆
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Чому такими операціями займається контррозвідка, а не СБУ ? - СБУ погано працює чи контррозвідці немає чим займатись ?
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что-то между, у сбу тепер забот полон рот
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А хто конттабанду кришувати буде, якщо СБУ почне ловити зрадників?
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Фото кстати - в тему.
могли бы из вконтактика уже найти эти кислые рожи и не заморачиваться с "блюром"(замыливанием портретов)
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Респект нашим контрразведчикам. Ценный опыт уже есть!
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