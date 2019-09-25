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Все про:аукцион (157) вымогательство (283) Кировоградщина (303) СБУ (13855)

 Организаторы аукциона задержаны за вымогательство 100 тыс. грн на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО

В Кировоградской области организаторы аукциона по продаже коммунальной недвижимости требовали от местного предпринимателя 100 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Распорядители аукциона "потребовали" от местного предпринимателя сто тысяч гривен за обеспечение победы в конкурсе на приобретение целостного имущественного комплекса в одном из районных центров области. Согласно условиям коммерсант обязывался восстановить котельные, производственную базу и несколько зданий коммунальной собственности. В случае отказа дельцы угрожали сорвать аукцион в интересах других участников. Для проведения сделки злоумышленники гарантировали уменьшение на аукционе цены коммунального имущества с 4,2 миллиона гривен до 630 000", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников, один из которых является частным адвокатом, сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды за "обеспеченный" результат аукциона.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 (принятие предложения, обещание или получение аудитором, нотариусом, экспертом, оценщиком, третейским судьей или другим лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг) Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению и задержанию проводилась совместно со следователями полиции Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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Организаторы аукциона задержаны за вымогательство 100 тыс. грн на Кировоградщине, - СБУ 01
Организаторы аукциона задержаны за вымогательство 100 тыс. грн на Кировоградщине, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3150303
 
 
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аукціон прозорий? сподіваюсь його проводили у смартфоні?
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