 Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для гнойной хирургии и реанимации, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, которая ранее просила о помощи в сборе средств для приобретения упомянутых аппаратов в Житомирский военный госпиталь. Соответствующий призыв о помощи публиковал также Цензор.НЕТ.
"Несколько дней назад я выставила пост о сборе средств на два медицинских аппарата для Житомирского госпиталя. За пять дней деньги собрали, даже больше, чем нужно было. В итоге, я купила два аппарата для гнойной хирургии и реанимации, это со скидкой вышло 26 тыс., получилось ещё купить хирургический инструмент для операций - 6,500 грн, одежду для раненых - 11,500 и отослать воину на карту на лекарство 5 тыс. Всего потрачено 49 тыс.," - написала Юсупова, выразив благодарность всем, кто помогал в распространении информации и сборе средств.
Напомним, Наталья Юсупова является волонтёром киевского госпиталя (ул. Госпитальная, 18). Ежедневные потребности для раненых бойцов: кофе, чай, соки, вода, мясные изделия, сыр, йогурты, печенье, фрукты и сладкое. Из одежды спортивные костюмы, футболки и куртки (раненых привозят без гражданки), из лекарств обезболивающее дексалгин и кетанов в ампулах.
Карта приват 4627 0551 5008 4795 Ветвицкая Наталья. Карта Монобанк 4441 1144 4022 0109.
Mikhail Golub
@golub
·1 ч
Сделали себя вместе. Бесплатной медицины больше не будет.
Леся Литвинова з Оксаною Сухоруковою.
21 год ·
Я пошла туда из голого любопытства. До вчерашнего дня я так и не успела толком познакомиться ни с кем из нового руководства МОЗ. Семиволоса знаю поверхностно. На уровне « Мы тут такую клинику сделали! Обязательно зайди посмотреть». Сорри. Не дошла. С новым министром пересекалась на рабочих группах. Условно понимаю уровень коммуникаций и претензий, но не более. Из советников близко знаю только Гука и искренне не понимаю что он там делает. А вот Загрийчук стал для меня отдельным открытием.
Вчера в комитетах проходила встреча по вопросам онкологии и общенациональной стратегии, на которую меня с какого-то перепугу пригласили. Я всегда говорила, что меня нельзя звать на такие мероприятия. Нет, я не понимаю почему стратегию мы примем когда-нибудь потом, а бюджет надо подать через две недели. Нет, мне непонятно как можно закладывать что-то в бюджет и при этом не иметь четкой позиции по автономизации больниц, а соответственно - об источниках финансирования. Нет, я не понимаю почему кого звать, а кого не звать из НИРа - это вопрос первоочередной важности, а кого пригласить с уровня первички и паллиатива - даже не стоит на повестке дня. Нет, я не вижу где в этой истории пациент, зато опять слышу про зарплаты врачей в 4 000. Нет, я не считаю, что создать группу в фейсбуке - это именно то, с чего надо начать. И нет, я не верю в то, что кроме академиков никто не может стратегию разработать.
Короче, зам министра меня не впечатлил. Но и наезжать особо при первой встрече было как-то неловко. Мало ли. Озадачили человека задачей. А он не вник, но побежал исполнять. Потому что сроки-то горят. Результат надо красивый и быстрый. Иначе будешь как «папередники» - никому ж не объяснишь, что с кандачка да на коленке такое не делается. Народу-то надо в красивой обертке и прямо сегодня. Ура, там. Мы их сделали. И все такое.
Но когда после встречи узнала, что в Министерстве сегодня еще одно внутреннее событие - не смогла удержаться и не поехать посмотреть на него в других декорациях.
Собственно, началось все еще утром. Совершенно прогнозировано Оксане Сухоруковой предложили уволиться. Новая метла - это понятно. Она всегда сначала метет, а потом думает кем заменить-то. Но не менее прогнозировано практически весь директорат медуслуги решил, что им тоже теперь тут делать нечего. Что тоже вполне понятно - люди шли работать. На вполне понятные участки работы и доверяя друг другу. Смысла оставаться там, где правила игры не озвучены - мало. Хотя, можно хотя бы попытаться понять эти новые правила. Именно этому и должна была быть посвящена встреча зама с коллективом. Объяснить что происходит и попросить не расходиться.
Встреча была веселой. В прямом смысле слова. Михаил Степанович несколько раз срывал бурные овации вперемешку с искренним смехом. Потому что диалог на двух разных языках - это беспроигрышный вариант для любого скетча.
- А что касается децентрализации - МОЗ должен нести полную ответственность за все, что происходит в стране. ( зам)
- Вы пытаетесь возложить на Министерство не свойственные ему функции ( коллектив)
- Несвойственные функции - это понятие субъективное. В этом и есть разница наших взглядов. Вы считаете, что это объективно, а я - что субъективно. ( зам )
- Это не мы считаем. А закон Украины. ( коллектив )
- Я вас собрал не для этого. ( зам )
Да понятно, что не для этого. Что б на равных говорить о законодательстве, надо для начала в него вчитаться. И тогда станет понятно, что не каждая хотелка возможна. И должность - не индульгенция. А подчиненные - не крепостные. Ну да ладно…
Добрую половину времени Михаил Степанович пытался убедить директорат медуслуг и заглянувший на огонек директорат стратегического планирования, что они ценят каждого и слышат каждого. И не хотели бы терять никого. Особенно трогательны при этом были попытки вспомнить кого как зовут, кто чем занимается, а с некоторыми и знакомиться по дороге. Ну и робкие вкрапленя решения рабочих моментов, раз уж тут собрались, были тоже чудесными.
Например, о том, что Волыни заблокировали закупку скорых, зам министра «узнал» прямо на встрече. И был очень удивлен. Хотя с представителями Волыни встречался. Запяматовал просто.
Или о ситуации с орфанниками, которым на треть урезали финансирование. Тут хоть хватило мужества сказать что - да, тут дали маху. И что-то придется решать. Но все равно - лечение 50-ти людей за огромные деньги с сомнительным результатом - это не то, чего ему бы хотелось. И скорее всего гемофилию они оставят. А другие - ну… будем персматривать. А тут еще, оказывается, есть орфанная онкология. А он и не знал. И боится, что их «впарят» в количестве 13 нозологий.
А тут еще автономизация. И вот тут - надо очень осторожно. Нет. Реформу никто не отменяет. Но с вторичкой надо подождать. Вон несколько крупных Институтов не готовы к автономизации. Институт, Сердца, например. НИР, например. Они считали стоимость медуслуги и боятся, что не смогут выжить.
Ну, тут-то тоже понятно. Разве заложишь в расчеты то, что валит черным налом через карманы и благотворительные взносы. Так и до разорения недалеко. А открыто показать доходы - это ж совсем идиотом надо быть. Вот и непонятно что делать - писать реальные цифры стоимости, или то, что хочется. Если то, что хочется - тогда возникнет еще и вопрос конкуренции. Одна моя знакомая недавно искала где прооперировать грыжу на позвоночнике. И я с большим удивлением узнала, что стоимость операции копейка в копейку одинаковы в НИИ Нейрохирургии и в «Добробуте». Разница только в комфорте, отношении к пациенту и количестве дополнительных плюшек. Думаю, не надо говорить что было выбрано в итоге. Смогут ли уважаемые институты выдержать конкуренцию в таких условиях? Нет. Ну, и что б два раза не вставать - я в этой истории так и не поняла, почему при одинаковой цене у «Добробута» нет криков про то, что государство их недофинансирует. Но это - отдельная история.
Единственное, чего так и не смог объяснить зам министра коллективу - за что ж он хочет уволить руководителя директората. Рассказ о непреодолимых противоречиях никого не убедил. Потому что примера противоречий он так привести и не смог. Сторговались на том, что «мне не надо, что б кто-то имел собственное мнение». Впрочем, в итоге он сообщил, что это вообще не его уровень компетенции. Вот министр вернется - она решит. Нет, она не в курсе. Это его личная инициатива. А что - он художник, он так видит…
По итогам всего этого разговора у меня осталось только одно впечатление - не знаю как вся новая команда, но Загрийчук точно меньше озабочен результатом. Чем выстраиванием вертикали власти. Личная это позиция, или генеральная линия правящей партии - история умалчивает.
И еще - я не стала бы все это вываливать. Мне показалось, что Михаил Степанович изо всех сил старался убедить людей остаться. Вот прямо сильно старался. И сильно убеждал насколько они важны министерству. Может я и правда слегка пристрастна. Но спустя несколько часов после встречи, начали выходить статьи в интернет-изданиях с громкими заголовками: «Сотрудники задумали демарш, поскольку они планировали уволиться в качестве "репрессии нового министра", а не уйти из-за неэффективности, однако их планы сорвали.» , «У МОЗ починають масштабний аудит. Керівники підрозділів мають намір звільнитися, щоб уникнути перевірок» и далее по тексту.
Я ненавижу ложь. На уровне органики. И новая команда может сколько угодно ваять ошибок - их не делает только тот, кто не делает ничего. По своим счетам все расплатятся рано или поздно. Но начинать работу с вранья - это не лучшее, что можно придумать. Проводите зачистки и парализуете работу - имейте смелость сказать об этом вслух. Впрочем, для этого надо иметь железные яйца. У Сухоруковой они есть. Догадываюсь, что это и есть « непреодолимые противоречия».
Є в нас справжні люди.
На них і тримається держава.