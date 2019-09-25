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 16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: "Мы на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, - это деньги". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23 сентября на саммите ООН по вопросам климата в Нью-Йорке с эмоциональной речью выступила Грета Тунберг, 16-летняя активистка из Швеции, получившая известность своей борьбой с изменениями климата.

Грета Тунберг стала известной благодаря одиночному пикету под зданием шведского парламента в 2018 году. В августе 2018 г. Тунберг, которая тогда училась в девятом классе, решила не посещать школу до всеобщих выборов в Швеции, состоявшихся 9 сентября, после жары и лесных пожаров в Швеции. Ее требование заключалось в том, чтобы шведское правительство уменьшило выбросы углерода в соответствии с Парижским соглашением, и она протестовала, сидя на улице под парламентом ежедневно во время учебных часов с плакатом "Школьная забастовка ради климата". После всеобщих выборов она продолжала бастовать только по пятницам. Она вдохновила школьников по всему миру принять участие в школьных забастовках, так зародилось движение "Fridays For Future". По состоянию на декабрь 2018 года более 20 тыс. учащихся провели забастовки по меньшей мере в 270 городах, сообщает Цензор.НЕТ.

Тем временем Тунберг  уже успела выступить со своими призывами начать немедленную борьбу за сохранение климата на многих международных форумах. Активистка несколько раз встречалась с генсеком ООН Антониу Гуттеррешем, с Бараком Обамой, выступала на форуме в Давосе и перед представителями Европарламента в Страсбурге. Также она оказалась на обложке журнала Time.

16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: Мы на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, - это деньги 01
16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: Мы на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, - это деньги 02

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Тунберг, которая отказалась от перелетов из-за своих убеждений, прибыла в Америку на саммит ООН вместе с отцом на яхте, оснащенной солнечными батареями.

Далее приводим текст эмоционального выступления Греты Тунберг на саммите ООн: 

"Вот мое послание — мы будем за вами следить.

Это всё неправильно, я не должна быть тут, я должна быть в школе на другой стороне океана. Но вы обращаетесь к нам, к молодежи, за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями.

Однако я одна из тех, кому повезло. Люди страдают, люди умирают, наши экосистемы разрушаются. Мы на пороге массового вымирания и все, о чем вы можете говорить — это деньги и сказки о вечном росте экономики. Как вы смеете?

Уже более 30 лет наука дает предельно ясные прогнозы. Как вы смеете продолжать отворачиваться, говоря, что вы делаете достаточно, когда стратегий и необходимых решений все еще не видно. Вы говорите, что видите нас и понимаете срочность вопроса, но несмотря на то, как это печалит и злит меня — я в это не верю. Если бы вы по-настоящему понимали ситуацию и все равно ничего не делали — вы были бы просто злыми людьми, а в это я верить отказываюсь.

Популярная идея — сократить выбросы наполовину в течение следующих 10 лет — дает нам лишь 50% шансов сохранить температуру ниже 1,5 градусов и не запустить череду необратимых изменений, которые не в силах контролировать человек.

Как вы смеете? Вы украли мои мечты и мое детство.

50% могут казаться вам приемлемыми, но это значение не включает в себя все переломные моменты, дополнительное потепление из-за токсичного загрязнения воздуха и все аспекты равенства и климатического правосудия. Зато говорит о том, что мое поколение впитает сотни миллиардов тонн вашего углекислого газа из воздуха с помощью технологий, которые даже пока почти не существуют. 50% риск — это просто неприемлемо для нас, для тех, кто будет вынужден жить с последствиями. 6−7% шанс остаться со средней глобальной температурой всего на 1,5 градуса ниже критической — это самый оптимистичный прогноз, рассчитанный Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC). Первого января 2018 года миру оставалось выделить 420 гигатонн углекислого газа. Сегодня это число снизилось до менее 350 гигатонн. Как вы смеете притворятся, что это может быть решено, если вы просто продолжите вести бизнес как обычно и примените несколько технических решений? Учитывая сегодняшний уровень выбросов, остающийся "запас" CO2 будет полностью израсходован менее чем за восемь с половиной лет.

Сегодня не будут представлены планы или решения, строящиеся на этих данных. Эти данные — некомфортны, а вы все еще недостаточно созрели для того, чтобы говорить о них правду. Вы подводите нас, но молодежь замечает ваше предательство. На вас смотрят все будущие поколения и, если вы примете решение подвести нас, мы никогда вас за это не простим".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чиновники "Укргаздобычи" обогащались на утилизации опасных отходов, - СБУ. ФОТО

Данная речь вызвала огромный резонанс в СМИ, среди мировых и украинских политиков.

"Она кажется очень счастливой молодой девочкой со светлым и прекрасным будущим. Так приятно это видеть!" - написал Дональд Трамп в "Твиттере".

"Осознавая, что на ее поколение выпадут испытания, связанные с глобальным потеплением, она не боится требовать реальных действий", - написал Барак Обама.

"Мы не можем просто смотреть, как наша молодежь протестует по пятницам из-за изменений климата и отвечать: "Все в порядке, мы все правильно делаем". Нам еще далеко до цели", - написал Эммануэль Макрон.

"Очень крутая речь. И очень релевантная для Украины", - написал глава НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев.

16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: Мы на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, - это деньги 03
16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: Мы на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, - это деньги 04
16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: Мы на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, - это деньги 05
16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: Мы на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, - это деньги 06

Источник: https://censor.net.ua/p3150273
 
 
 Топ комментарии
 
фрау Гретта.. маленькое, искаженное злобой личико!..
пипец, блин!.. как буд-то из амеровских страшилок про дефочьку-маньячку..
ЗЫ.. а ведь она еще могла покусать "мировых лидеров"..
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16 лет а такая больная на головку.... 16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: "Мы на пороге массового вымирания и все, о чем вы можете говорить - это деньги" - Цензор.НЕТ 4303 Швеция славиться крайностями вопросы экологии у них пунктик..да да я не против но кто эта шавка ага без денег сегодня ничего не делатеся даже климатические прогарммы....
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Victor Tregubov
22 год ·

История Греты Тунберг скучна и наивна с точки зрения экологии.

Но с точки зрения психологии масс, психологии медиаполя и даже религиоведения - это кладезь.

Примерно поэтому мне всегда смешно, когда люди свысока смотрят на "средневековое мракобесие".

Ребята, наше время 16-летнюю прогульщицу с аутизмом на наибольшую в мире трибуну банальности орать пригласило. И миллионы слушали, рот разинув.

Посмейтесь мне еще над крестовыми походами.
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16 лет а такая больная на головку.... 16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: "Мы на пороге массового вымирания и все, о чем вы можете говорить - это деньги" - Цензор.НЕТ 4303 Швеция славиться крайностями вопросы экологии у них пунктик..да да я не против но кто эта шавка ага без денег сегодня ничего не делатеся даже климатические прогарммы....
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в неї нема головки - тому там на всю голову
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ну, ізвєсная часть рождайєца с дєфєктамі
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Это она еще в Кривом Рогу не была. А вот, если бы побывала, то я даже не знаю, что бы было 16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: "Мы на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, - это деньги" - Цензор.НЕТ 3017
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вкину свои 5 копеек - все её вопли бестолку и больше всего углекислого газа в атмосферу дают коровки 16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: "Мы на пороге массового вымирания и все, о чем вы можете говорить - это деньги" - Цензор.НЕТ 3382
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не- обычные а точнее их дерьмо 16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: "Мы на пороге массового вымирания и все, о чем вы можете говорить - это деньги" - Цензор.НЕТ 2712У Греты синдром Аспергера 16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: "Мы на пороге массового вымирания и все, о чем вы можете говорить - это деньги" - Цензор.НЕТ 783
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ээээ, ну как сказать... я вот в себе с возрастом открыл неистощимые запасы метана...
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Вообще-то они и метан дают. Он гораздо хуже, чем СО2. А больше всех СО2 выбрасывают вулканы, цементные заводы и ТЭС.
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фрау Гретта.. маленькое, искаженное злобой личико!..
пипец, блин!.. как буд-то из амеровских страшилок про дефочьку-маньячку..
ЗЫ.. а ведь она еще могла покусать "мировых лидеров"..
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ага, для школоти прогуляти уроки в кайф під любим прєдлогом
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Тунберг, которая отказалась от перелетов из-за своих убеждений, прибыла в Америку на саммит ООН вместе с отцом на яхте, оснащенной солнечными батареями.

Ну неплохо так
А маленькая девочка поинтересовалась как производятся\утилизируются солнечные панели\аккумуляторы .....
Источник: https://censor.net.ua/p3150273
Ну неплохо
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на яхте, оснащенной солнечными батареями... Нам бы ихние проблемы!
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давайте зупинимо економіку і переселимось на пальми.
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вони вийшли з собачками та котиками проти вбивства тварин раді мняса - а чим ту скотину кормлять?
а ше вони проти ШУБ - побивав би гадів!!!
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Victor Tregubov
22 год ·

История Греты Тунберг скучна и наивна с точки зрения экологии.

Но с точки зрения психологии масс, психологии медиаполя и даже религиоведения - это кладезь.

Примерно поэтому мне всегда смешно, когда люди свысока смотрят на "средневековое мракобесие".

Ребята, наше время 16-летнюю прогульщицу с аутизмом на наибольшую в мире трибуну банальности орать пригласило. И миллионы слушали, рот разинув.

Посмейтесь мне еще над крестовыми походами.
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ця історія повтрює леніна, зеленського і т.д.
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Тунберг, которая тогда училась в девятом классе, решила не посещать школу до всеобщих выборов в Швеции Источник: https://censor.net.ua/p3150273
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Тобто вона не хотіла вчитися 16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: "Мы на пороге массового вымирания и все, о чем вы можете говорить - это деньги" - Цензор.НЕТ 4376 А саме вимирання пов'язано також із жінками Швеції, яких чоловіки там все більше ігнорують.
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Пожалуй, поставлю под этим постом "вподобайку".
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Че-то она смахивает на Крупскую до знакомства с ********** Бланком.
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На заході не все добре.Якщо в залі після її слів,були оплески.
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глобальноє правітєльство: Зємля - прєкрасная планєта, только зємлянє всьо портят
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Не хочется умничать особо- чистейший пример "сунь пальчик, тебе ничего не будет"... Да, красиво, мощно и интересно подано, но- та же фигня. Малолетку пользуют, на ней кто то поднимет дивидендов и- конец фильма.
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Господи. Вот не могу понять этих так называемых активистов с напрочь отбитой головой. Климат на Земле менялся сотни если не тысячи раз. Были периоды потепления, были периоды похолодания. Человек на эти процессы может влиять не более чем блоха на спине собаки влияет на траекторию ее движения. Да просто достаточно сравнить сколько пепла, углекислоты и тепла выбрасывает только один вулкан. Достаточно просто осмыслить сколько "лишней" энергии выбрасывается Солнцем во время вспышки. А потом сравнить это с деятельностью человека. Я соглашусь с загрязнением окружающей среды человеком. Это действительно проблема. Но влияние человека на глобальное потепление климата ничтожно мало.
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я - дилетант...но я часто путешествую и вижу пластик в морях. Его объемы превосходят все мыслимые границы. Я также по-дилетантски убежден, что вся экосистема имеет прочные связи...и воздействие на одно из звеньев этой цепи оказывает влияние на систему в целом. The Butterfly Effectб знаешь ли...
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Ребята, с такими мыслями, вам точно в Европу надо???
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Рэперша Alyona Alyona оставила углеродный след 16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: "Мы на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, - это деньги" - Цензор.НЕТ 8145
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Девочка явно тяжело больна. Зачем её пиарят ?
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