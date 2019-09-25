EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  996  10
Все про:порт (373) Южный (54) Мининфраструктуры (628) ГБР (587)

 ГБР расследует злоупотребления чиновников Мининфраструктуры на закупках списанных тепловозов для порта "Южный". ФОТО

Государственное бюро расследований выявило незаконное присвоение средств государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" при приобретении некачественного оборудования по завышенным ценам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.

"К схеме присвоения средств причастны должностные лица Министерства инфраструктуры Украины и ГП "Морской торговый порт "Южный". Злоупотребляя служебным положением, они совершили противоправные коррупционные действия во время организации и проведения государственных закупок тягового подвижного состава для ГП "Морской торговый порт "Южный". Продукция была приобретена по завышенным ценам и не соответствует техническим требованиям. Более того, некоторые единицы приобретенного товара находятся в аварийном состоянии", - сообщает ГБР.

ГБР расследует злоупотребления чиновников Мининфраструктуры на закупках списанных тепловозов для порта Южный 01

Отмечается, что в 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн грн и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. По заключению экспертов, реальная стоимость этих тепловозов составляет менее 3 млн грн, а перед поставкой в Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

ГБР расследует злоупотребления чиновников Мининфраструктуры на закупках списанных тепловозов для порта Южный 02

Действия злоумышленников квалифицированы как злоупотреблением властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины). К настоящему моменту уже проведены санкционированные обыски в Киеве и Одессе в офисных помещениях, порта и по адресам проживания участников уголовного производства. Также следователями изъята документация, которая подтверждает противоправные действия.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что СБУ раскрыла схемы присвоения средств руководством морского порта "Южный" в Одесской области при поставках тепловозов для нужд предприятия. По данным СБУ, тепловозы, за которые была внесена предоплата, должны были быть переданы порту в октябре 2018 года, однако этого не произошло. Средства предприятия, переданные в качестве аванса, также не были возвращены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Против таможенников, пропустивших в Польшу 650 тыс. евро наличными, открыто уголовное производство, - ГБР

Источник: https://censor.net.ua/p3150266
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да не надо преувеличивать, какой он аварийный, на фото. САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ. Потому и дорогой.
 показать весь комментарий
 
 
они их закупали чтобы путин не напал? ДА ПЕТРОГНОЙНЫЕ?
 показать весь комментарий
 
 
Покрасить и будет еще и как новенький, только с конвеера.
 показать весь комментарий
 
какую же гниль в стране развела это сивочолая свинья **********.
 показать весь комментарий
 
 
А до порха был рай ?!! Напомнить про кучмо , кравчукчу когда зарплаты были по 8-10 долларов , рекет и тотальная прихватизация появились все олигархи или при яныке когда в Киеве прокурор золотом крышу покрыл ( лично видел на Оболоне). Лучше пиши оно вой власти : например сводку сколько убили воинов Украины и сепаров за время перемирия или сожгли дом Гонтаревой и выпустили ефремова , или компенсация коломойскому за приват банк , покупка гвоздик (бу) или фееричное задержание жены бывшего начальника полиции, короче устал писать.
 показать весь комментарий
 
Вы оправдываете "гниль в стране развела это сивочолая свинья" тем, что "кучмо , кравчукчу... яныке" еще хуже? Я правильно понял Ваш посыл? Вы сравниваете сорта говна?
 показать весь комментарий
 
Ти так не хвилюйся. Зараз десь там друзі Бєні купують якийсь інший непотріб за бюджетні кошти...
 показать весь комментарий
 
Наш паравоз в перед летит,в порту Одессы остановка.
 показать весь комментарий
 
При Порохе покупали новенькие американские GE.

ДБР розслідує зловживання чиновників Мінінфраструктури на закупівлі списаних тепловозів для порту "Южний" - Цензор.НЕТ 2442
 показать весь комментарий
 
 
да да да мы их видим на фото выше)))) хоть бы уже сам себе в рот не срал
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх