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Все про:СНБО (3272) Данилюк (216) Донбасс (19453) Станица Луганская (72)

 Данилюк проверил ход строительства моста в Станице Луганской. ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк посетил пгт Станица Луганская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Данилюк посетил пгт Станица Луганская, где ознакомился с ходом строительства нового моста и работой КПВВ "Станица Луганская". С председателем райгосадминистрации Юрием Золкиным обсудили условия пересечения и работу служб, задействованных в контроле перехода линии разграничения", - говорится в сообщении.

"Ежедневно более 10 тысяч человек переходят этот мост, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки", - подчеркнул Александр Данилюк.

Отмечается, что Данилюк также посетил пгт Золотое.

Напомним, вчера Данилюк посетил строительство пункта пропуска в Станице Луганской.

Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы. Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября - открыть основной мост, рассказали в Офисе президента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ваш украинский флаг убивал моих земляков. А этот флаг защищал. Это территория "лэнээр", - террорист Павленко на подконтрольном Украине мосту в Станице Луганской. ВИДЕО

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Данилюк проверил ход строительства моста в Станице Луганской 05

Источник: https://censor.net.ua/p3150264
 
 
 Топ комментарии
 
Пастор часто выкладывал видео, где он на испытаниях военной техники и т.п., а этот мосты с мышебратьями строит. Малорос конченный.
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круто . наши с одного берега строят мост а абизяны с другого блиндажи и окопы Данилюк проверил ход строительства моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 6545
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Почему на секциях моста с той стороны болтаются власовские тряпки? Где украинские флаги,Данилюк? Нєправаціруєм?
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Кривавий Пастор перевіряв виробництво і доведення до бойового стану ракетного озброєння, виготовлення продукції оборонного призначення, будівництво укріплень. Данилюк перевіряє будівництво моста, який у будь-якому випадку слугуватиме сепаратистам, мирним і не дуже для полегшення вояжів в Україну. Можливо, і з військовою чи диверсійною метою. Відчуйте різницю у пріоритетах.
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Пусть детки его и его 💩🤢🤡под пулями строят
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Пастор часто выкладывал видео, где он на испытаниях военной техники и т.п., а этот мосты с мышебратьями строит. Малорос конченный.
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круто . наши с одного берега строят мост а абизяны с другого блиндажи и окопы Данилюк проверил ход строительства моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 6545
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без пистолета но в очках - "ремба:третья кровь"
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Почему на секциях моста с той стороны болтаются власовские тряпки? Где украинские флаги,Данилюк? Нєправаціруєм?
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вони навмисне прибрали, щоб сепарню не дратувати.
принизили українську державу.
мерзота.
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Лишнехромосомные все герои, особенно те, которые жгли деревни с людьми в Беларуси, они, а не немцы, единственное, что "немецкое" это было СС в названии, а состав этого СС был исключительно лишнехромосомным.
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ты уже заколебал шо типо жгли и т.д.
Ну если на американцев или совков в Афганистане нападают ополченцы, поддерживаемые деревнями, то ясно шо "жгли".
Немцы можид отмашку дали и вот "братья" ваши постарались. Чего ты ноешь тут то? Мне например побоку - каждый кто поддерживает красножопых - достоин смерти.
Ясно шо и простые люди под замес попали. Но там и мужики были - бери винтовку, бей красную грязь и никаких проблем с твоей хатой не будет.
А рабы.... ну да, попы тоже жгли. Рабов то Данилюк перевірив перебіг будівництва моста в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 2185
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Зеб, это только для твоих впопахчленцев мамонты в шахтах винтовки и боеприпасы закопали.
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ну кто-кто, но я не считаю ся салоедом-геем(как в клипе высрал Зеля), тут ты неправ, "браток"
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Эта сторона украинская, линия разграничения посредине реки. Вот такие донбасские правоохранители , которым оккупанты не враги.
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днирівцям моста будуємо..
взагалі капець.
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"Состоялось первое испытание украинской крылатой ракеты, - Турчинов" https://censor.net.ua/photo_news/3047439/sostoyalos_pervoe_ispytanie_ukrainskoyi_krylatoyi_rakety_turchinov_fotoreportajvideo
Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки Данилюк: https://censor.net.ua/p3150264
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Ну и как?Понравились зебобику флаги днр?
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И кому нужен этот мост? Московитам с ДАУНбаситами для СВОБОДНОГО и БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО броска танкового батальона и бронетехники с целью захвата плацдарма?Лучше бы оно проверило ход строительства нового моста в Киеве, или новой окружной в Киеве.
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Да у нас ракеты есть - пусть "бросаются", меньше джавеинщикам работы будет.
ПВО Рашки - говно, Израиль доказывал не раз.
Перевалится этот батальон и тут же унавозит чернозем
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Лучше бы в Киеве проверил мосты. Антиколорадос чуть не обосрался когда пол-города встало из-за дурацкого цирка с "минированием".
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Правильно делают, вот ПЭТРУХА вернется и по этому мосту как двинет на агрессора, за 3 дня и ПОБЕДА.
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мог би і форму днр пріодєть Данилюк перевірив перебіг будівництва моста в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 7204 ну так на всякій случай
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что за буквы на жилетке "сцк"? у меня есть версия, но не может жеж быть!
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Почему на кацапских сайтах пишут что сегодня Украина обстреляла людей? И почему на наших сайтах нет? Кто врет? И много гневных комментов что украинцы(они пренебрижительно обзывают хохлами) убивают своих граждан,делая из нас теранов-Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в среду обстреляли из тяжелых артиллерийских орудий окраину Донецка. Об этом в среду сообщило управление Народной милиции (УНМ) Донецкой народной республики (ДНР).
По данным Народной милиции, в 06:50 мск военнослужащие 28-й бригады ВСУ "открыли огонь из 152-миллиметровой и 122-миллиметровой артиллерии по жилому району населенного пункта Лозовое на западных окраинах Донецка".
"Выпущено более 50 снарядов. Население было вынуждено укрыться в подвалах", - отмечается в сообщении
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1.Это его непосредственная работа и обязанность.
2.Если мы считаем себя нормальными цивилизованными людьми,то должны строить и показать всему миру,что между нами и ..мышебратьями.. есть разница в подходах и решениях проблем и что мы действительно хотим мира и добра на своей земле.А ..мышебратья.. лишний раз показывают кто они есть на самом деле,что это не их земля ,на людей они ложили и война для них просто заработок денег.
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На другую сторону моста перешел и рассказал оккупантам о победе украинского флага. Бесстрашный секретарь.
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Данилюк приехал и флаги на мосту с лугандонских поменяли на украинский, данилюк сдрыснет и флаги снова повесят лугандонские, а СБУ снова будет лепетать, что они боятся сорвать перемирие.
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Данилюк, "Кровавый пастор", в отличие от тебя, контролировал испытания ракет, танков, и другого оружия, способствующего укреплению обороне страны... А ты контролируешь облегчение прохода врага на территорию Украины... В чём логика, уважаемый глава СНБО?...
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Данилюк, "Кровавый пастор", в отличие от тебя, контролировал испытания ракет, танков, и другого оружия, способствующего укреплению обороне страны... А ты контролируешь облегчение прохода врага на территорию Украины... В чём логика, уважаемый глава СНБО?...
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да пастор достойный был штемп шо ни говорите . уважал и уважаю пастора очень.
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