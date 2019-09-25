 Данилюк проверил ход строительства моста в Станице Луганской. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Данилюк посетил пгт Станица Луганская, где ознакомился с ходом строительства нового моста и работой КПВВ "Станица Луганская". С председателем райгосадминистрации Юрием Золкиным обсудили условия пересечения и работу служб, задействованных в контроле перехода линии разграничения", - говорится в сообщении.
"Ежедневно более 10 тысяч человек переходят этот мост, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки", - подчеркнул Александр Данилюк.
Отмечается, что Данилюк также посетил пгт Золотое.
Напомним, вчера Данилюк посетил строительство пункта пропуска в Станице Луганской.
Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы. Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.
Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября - открыть основной мост, рассказали в Офисе президента.
принизили українську державу.
мерзота.
Ну если на американцев или совков в Афганистане нападают ополченцы, поддерживаемые деревнями, то ясно шо "жгли".
Немцы можид отмашку дали и вот "братья" ваши постарались. Чего ты ноешь тут то? Мне например побоку - каждый кто поддерживает красножопых - достоин смерти.
Ясно шо и простые люди под замес попали. Но там и мужики были - бери винтовку, бей красную грязь и никаких проблем с твоей хатой не будет.
А рабы.... ну да, попы тоже жгли. Рабов то
взагалі капець.
Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки Данилюк: https://censor.net.ua/p3150264
ПВО Рашки - говно, Израиль доказывал не раз.
Перевалится этот батальон и тут же унавозит чернозем
По данным Народной милиции, в 06:50 мск военнослужащие 28-й бригады ВСУ "открыли огонь из 152-миллиметровой и 122-миллиметровой артиллерии по жилому району населенного пункта Лозовое на западных окраинах Донецка".
"Выпущено более 50 снарядов. Население было вынуждено укрыться в подвалах", - отмечается в сообщении
2.Если мы считаем себя нормальными цивилизованными людьми,то должны строить и показать всему миру,что между нами и ..мышебратьями.. есть разница в подходах и решениях проблем и что мы действительно хотим мира и добра на своей земле.А ..мышебратья.. лишний раз показывают кто они есть на самом деле,что это не их земля ,на людей они ложили и война для них просто заработок денег.