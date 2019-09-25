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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украина купила в Индии 10 болгарских МТ-ЛБ. ФОТО

Через украинского спецэкспортера Государственное предприятие СВТФ "Прогресс" была осуществлена ​​закупка десяти б/у МТ-ЛБ для дальнейшего производства бронированных медицинских машин.

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages со ссылкой на данные открытой базы импорта / экспорта Great Export Import, передает Цензор.НЕТ.

Указанные МТ-ЛБ были приобретены в Индии, а изготовлены в Болгарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украина приобрела у чешской компании 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика". ФОТОрепортаж

Украина купила в Индии 10 болгарских МТ-ЛБ 01
Украина купила в Индии 10 болгарских МТ-ЛБ 02

Стоимость за единицу составила чуть больше чем $13 000:

Украина купила в Индии 10 болгарских МТ-ЛБ 03

Закупка МТ-ЛБ для дальнейшего производства медицинских машин

Производство медицинских МТ-ЛБ-С в рамках государственного оборонного заказа в 2015-2019 годах осуществляется частной Научно-производственная компанией "ВК Система" .

Напомним, что в июле через другого спецэкспортера также были закуплены 16 применяемых САУ 2С1 "Гвоздика" примерно по 98 000 долларов за единицу.

Кроме поставок самоходных артиллерийских установок, из Европейского Союза в Украине поступают боевые машины пехоты БМП-1.

Источник: https://censor.net.ua/p3150257
 
   
 Топ комментарии
 
Вместо того, чтобы купить втридорога у Свинарчука богданы с дырявым кузовом и нарисовать красные кресты
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ЗекоМанда была очень занята, подписывала с Колумбией безвиз - что дали, то и купила!.... Украина купила в Индии 10 болгарских МТ-ЛБ - Цензор.НЕТ 1463
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Им ещё нужно восстановить производство МТЛБ. Вот прям сейчас они не спроможни.
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Треба розуміти, що техніка виготовляється із врахуванням кліматичних умов, а ремонт та відновлення коштують дорожче за новий бронетранспортер.
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Не может быть. Цену БТР-3, БТР-4 знаешь?
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А ціну ремонта, після якого це не буде працювати знаєш?
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Треба розуміти, що дурний пороховатний як завжди несе маячню, та розганяє зраду. А чим принципово відрізняється ця машина для нашого та спекотного клімату? Чи для Індії менша товщина броні виготовляється? Якраз для спекотного клімату потрібні доробки - кондиціонер поставити, чи щось подібне.
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ви в Україні літом в тій коробці сиділи? Особливо для санітарної техніки кондиціонер не є роскішшю.
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Так я і не заперечую. Я тільки зазначив, що якщо для Індії машина підійшла, то для України вона точно підійде.
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таки- так. На сьогодні Індія є, третьою економікою світу.
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в итоге окажется, шо купили у рашки, как металлолом
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Да, как бы вам, пороховатникам, этого хотелось бы. Вот тогда бы вы сказали!!!...
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13000-это вообще даром! Порошенко свои сраные Богданы толкал втридорога по блату как для своих. Так ещё и контракты долгосрочные, несмотря на постоянные жалобы на эти машины.
А тут даже ничего не приписали - что очевидно!
Конечно, соевая банда считает зе команду идиотами- это ж можно было умножить на три!
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Просто эта сраная Танюха не в курсе, что Порошенок уже лет 10 к Богданам отношения не имеет!
А Танюха по привычке всё срёт и срёт.....
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Та да, только оборонные многомиллионные контракты подкидывал своим 'бывшим' по доброте душевной))
Вот позавчера поймали одну 'бывшую' с 650 тысячами.
Проданные якобы, переписанные на своих партнеров с секретными доп соглашением, предприятия,- разведённые богатые жёны, - все это схемы. А , на самом деле, это позор какой-то, что пользователей этих схем ещё и защищает амфаш
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Ну да. А ты под столом сидела и записывала, сколько и кто кому подкидывает?
Или ты в фейсбуке прочитала очередное разаблачение Адского Порошенко?
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Блін, при Кучмі ці МТЛБ демілітаризували і продавали всім, хто захоче... Їх навіть в карпатах можна було зустріти - народ в гори на них їздив. Правда, жруть вони як не в себе...
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Цена хорошая. Старый неликвид с советских складов стоит в разы дороже.


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"Мотольіги", "кашалотьі" - так в Советской армии назьівали єту удачную харьковскую легкобронированную универсальную машину. Стоит восстановить ее производство в модернизированном варианте на том же заводе Мальішева в Харькове. Имхо
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Вот эти все спецы, которы считают, что нужно щелкнуть пальцами и производство востановленно, еще щелчек пальцев и маталыга модернизирована.
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Лет 20 назад бьіл по делам в КБ" Морозова" , наработок и проектов там море , бьіло бьі финансирование. А за пять лет у Порошенко не нашлось возможности , зато фирменньіми "Рошенами" всю Украину украсил...
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Первое что сделал ваш зеленский это отобрал финансирование у Харьковского КБ. Есть бюджет и он шел на разработку точного вооружения крылатых ракет, боеприпасов. Бо танков у нас дожопы, а стрелять с них нечем. Есть бюджет и он не резиновый..

А про компанию рошен. Которая ужэ больше чем на милрд гривен снабдила армию. Из личного кармана, да. А де ваш зеля че помогал, кроме как майбахи себе покупал за контракты с росгосфильмом? Или каламыга который снял с привата 5$ млрд обвалили курс гривны и сипался в Израиль.
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чим "рошенки" гірші за прокацапські серіали для депілів?
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Чел пишет о том, что петя потратил свои през усилия на размножение своего рошена, а не на улучшения тех обеспечения ВСУ. Напиши еще, что Зе должен был этим заниматься в петину пятилетку, безмозглый.
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Мені нас.рати що пише цей чел. По перше це може бути зелений троль, по друге, не виключено, що він просто ідіот тупий, а по третє, я ОСОБИСТО бачив нашу армію до Пеці і після Пеці. Якщо ця Зелена шмаркля, зробить для нашої держави і армії половину того, що зробив Рошен, я особисто буду вимагати поставити йому пам'ятник.
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Чел пишет полную муйню, потому как если взглянуть на армию образца 14-го и 19-го года то становится ясно, что это пишет либо умственно неполноценный либо враг.
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Вранці, 25 вересня, в окупованому Донецьку загорівся склад *********** незаконних збройних формувань "ДНР", розташований у районі селищ Гірник і Грабарі. Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах
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В 81-83 в армии на таких катался,тут,правда,дизайн чуть другой.
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Дело "МАРАДЁРА" живёт и процветает!!! МТЛБ-ха, по словам "пехтуры" - "надёжная железяка", намного лучше, по ходовой и движку, чем БМП-1, что подтвердил Афган.
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Яр, там "Мотолыги" ЛИБО "СМ", "СЭ", "ЭИ" (медицинские, модификации для индусов не знаю, много вариантов).
Не знаю комплектации по переданному (начинка), пробег, по моторесурсу. Но по такой цене однозначно ++
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Знаешь, после Первой Мировой Великобритания продала США больше десяти эсминцев. Когда грохнула Вторая Мировая, американцы передали эти эсминцы по "ленд-лизу", Великобритании... "Гордые бритты" даже не подумали "нос воротить"... А теперь, "раскладка":
1. Мы имеем технику.
2. Мы имеем базу для ремонта и модернизации ( Помнишь выезд из Нежина?)
3. мы имеем, худо-бедно, поставщика комплектующих из НАТО - болгар...
Что ещё нужно?
(А в МТЛБ, при таком раскладе, главное - надёжная ходовая и движок... "Кишки" можно нацеплять, какие-угодно...)
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Вчора в Польщі, сьогодні в Індії....збираєм техніку з усіх усюд..Мабуть очікується дещо більше аніж є...
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Розумна людина аналізує і завжди передбачає трохи більше. Краще перебдєть, особливо з ерефією.
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Неприхотливая машина,проходимая,заводится с толкача.
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по текущему курсу 2366700 грн. а вот тут по 400000 грн. можно купить.

переплата в ШЕСТЬ раз.
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Пороховатник считать не умеет? ))) По текущему курсу стоимость одной купленной машины 312 000 грн., а ты предлагаешь покупать по 400 000 грн.
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Если это б\у из Индии, могу представить что это за металолом!
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в економіці нам до Індії +-47 позицій у світовому рейтингу. Індійська армія позицій на 25-27 дає фору ЗСУ, тай досвід бойових дій років на 65 більший (перманентний конфлікт з Пакистаном та спорадичні з Китаєм). Ви занадто недооцінюєте Індію.
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Старое доброе совковое говнище. С другой стороны стоит копейки, да и нормального наша армия еще оччень долго не увидит.
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Это говнище легче модернизировать, техническая база осталась.
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Это говнище не для боевых действий, а для того что бы вывозить тушки после бд.
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А почему нельзя у болгар купить, надо прямо по схеме Роттердам+
Или там тонкости есть, кто знает? Спс
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Вероятно, болгары продают только новые, или возможно уже такие машины не производят. Или продают, но за дорого. Вот там один пороховатник ссылку дал, что такая машина 1989 года выпуска у нас продается по 17 000 $.
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покупают сссровское старье, что бы модернизировать до стандарта нато...ворье!!!!!!....а купить у нато готовый продукт, генералы с тризубом на шапке и лениным в мозгах не хотят...
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