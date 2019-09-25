 Украина купила в Индии 10 болгарских МТ-ЛБ. ФОТО

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages со ссылкой на данные открытой базы импорта / экспорта Great Export Import, передает Цензор.НЕТ.
Указанные МТ-ЛБ были приобретены в Индии, а изготовлены в Болгарии.
Стоимость за единицу составила чуть больше чем $13 000:
Закупка МТ-ЛБ для дальнейшего производства медицинских машин
Производство медицинских МТ-ЛБ-С в рамках государственного оборонного заказа в 2015-2019 годах осуществляется частной Научно-производственная компанией "ВК Система" .
Напомним, что в июле через другого спецэкспортера также были закуплены 16 применяемых САУ 2С1 "Гвоздика" примерно по 98 000 долларов за единицу.
Кроме поставок самоходных артиллерийских установок, из Европейского Союза в Украине поступают боевые машины пехоты БМП-1.
А тут даже ничего не приписали - что очевидно!
Конечно, соевая банда считает зе команду идиотами- это ж можно было умножить на три!
А Танюха по привычке всё срёт и срёт.....
Вот позавчера поймали одну 'бывшую' с 650 тысячами.
Проданные якобы, переписанные на своих партнеров с секретными доп соглашением, предприятия,- разведённые богатые жёны, - все это схемы. А , на самом деле, это позор какой-то, что пользователей этих схем ещё и защищает амфаш
Или ты в фейсбуке прочитала очередное разаблачение Адского Порошенко?
А про компанию рошен. Которая ужэ больше чем на милрд гривен снабдила армию. Из личного кармана, да. А де ваш зеля че помогал, кроме как майбахи себе покупал за контракты с росгосфильмом? Или каламыга который снял с привата 5$ млрд обвалили курс гривны и сипался в Израиль.
Не знаю комплектации по переданному (начинка), пробег, по моторесурсу. Но по такой цене однозначно ++
1. Мы имеем технику.
2. Мы имеем базу для ремонта и модернизации ( Помнишь выезд из Нежина?)
3. мы имеем, худо-бедно, поставщика комплектующих из НАТО - болгар...
Что ещё нужно?
(А в МТЛБ, при таком раскладе, главное - надёжная ходовая и движок... "Кишки" можно нацеплять, какие-угодно...)
переплата в ШЕСТЬ раз.
Или там тонкости есть, кто знает? Спс
По ходу только тушку купили