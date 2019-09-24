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 На границе с Румынией в Одесской области начал работу новый пункт пропуска с паромной переправой. ФОТОрепортаж

В Одесской области на украинско-румынской границе 23 сентября в тестовом режиме начал работу пункт пропуска "Орловка" для паромного сообщения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На границе с Румынией в Одесской области начал работу новый пункт пропуска с паромной переправой 01

"Первые 20 пассажиров и 3 транспортных средства пропустили через государственную границу вчера пограничники Измаильского отряда во время тестового испытания работы паромного комплекса "Орловка", - говорится в сообщении.

На границе с Румынией в Одесской области начал работу новый пункт пропуска с паромной переправой 02
На границе с Румынией в Одесской области начал работу новый пункт пропуска с паромной переправой 03

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На границе с Румынией в Одесской области начал работу новый пункт пропуска с паромной переправой 04

Оформление лиц и транспортных средств прошло в ранее заявленные временные показатели и без технических задержек. При осуществлении контрольных мероприятий пограничники еще раз протестировали работу технических средств, а также проверили организацию взаимодействия с сотрудниками контролирующих служб и паромного комплекса.

На границе с Румынией в Одесской области начал работу новый пункт пропуска с паромной переправой 05

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На границе с Румынией в Одесской области начал работу новый пункт пропуска с паромной переправой 06

Источник: https://censor.net.ua/p3150229
 
 
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