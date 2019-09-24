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 Политика Украины
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 Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН провел встречу с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Во время встречи были обсуждены дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия Украины и НАТО.

Владимир Зеленский подтвердил готовность нашей страны продолжить активное взаимодействие с Альянсом в рамках реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Президент отметил важность визита Североатлантического совета НАТО в Украину, который состоится в конце октября этого года. Он выразил надежду, что этот визит будет способствовать активизации практического сотрудничества с Альянсом в развитии Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил, а также широкому привлечению НАТО к поддержанию безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Также во время встречи речь шла о повышении уровня сотрудничества в модернизации Военно-морских сил Украины.

Приоритетным направлением работы Президент Украины назвал и повышение уровня совместимости ВСУ с силами государств-членов НАТО, в частности путем участия в совместных учениях и тренировках, программах военного сотрудничества.

Кроме того, Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг обсудили инициативы украинской власти для преодоления коррупции.

"Мы устали слышать слово "коррупция". Мы серьезно настроены ее преодолеть. Верховная Рада уже принимает законопроекты по реформированию правоохранительных органов, скоро запустим службу финансовых расследований. 5 сентября у нас начал работать Высший антикоррупционный суд, и мы ожидаем приговоры", - отметил Владимир Зеленский.

Также смотрите: Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского: "Такой уже есть, договор НАТО, присоединяйтесь". ВИДЕО

Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН 01

Источник: https://censor.net.ua/p3150209
 
   
 Топ комментарии
 
О кабинет
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Не фойе возле сортира
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Петя это ты сам себя спрашиваешь, все эти вопросы именно к тебе.
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Кто-то с зебилов может ответить ? Как так получилось, что Украина самое бедное государство при том что на президента тратят больше всех в Европе?Как вы спите по ночам?Почему те, кто должны были сидеть за Иловайск и Дебальцево , не только не сидят , а и работают в вашей команде ?Почему спустя почти 6 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить за 1,5 тысяч гривен пенсии хотя бы месяц?Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета Украины, чтобы наесться?Куда поделись наши карпатские леса?Почему вы набрали соратников Януковича в свою команду ?Сколько лично вам занес Коломойский ?
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Последний вопрос глупый. Беня лохам не платит.
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Зеленского принимают на полях?? Что там растет? Если кукуруза, то как его там принимают? В кукурузе в это время года тяжело ходить!
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Петя это ты сам себя спрашиваешь, все эти вопросы именно к тебе.
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Потому что последние 5 лет рулил Петро,с него и спрашивай!!!
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Пусть к параше пермещается, может Трампа словит
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Хочу узнать твое мнение в 2014 году в Украине был Майдан законный или госпереворот?
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сейчас у нас на 112 канале говорят про януковича ....червоненко намекнул про переворот....вру без процедуры импичмента объявили выборы президента в 2014
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а что слушать у меня 112 один из основных. Я не зажопер я РЕПОЖАЗ
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Ухтышка. А это шо? Новое подразделение порохоботов?
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Так он и спрашивает, бо тогда еще репу джазил
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По моему мнению это был захват власти в лице ВРУ которая без закона украины об импичменте отстранила от должности януковича и назначила новые выборы. Ноза к сожалению что в статье 80 Конституции Украины установлено что народные депутаты Украины не несут юридическую ответственность за результаты голосования.
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:Если по Конституции Украины народовластие в Украине реализуется через референдум и выборы и точка.
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госпереворот был еще когда вырвали победу у Юльки силой,- путем неконтролируемых "честных в дупль" выборов
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если ЭТО и есть результат, то я спешу выразить мое разочарование.
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Оно ж по-аглицки не говорящее. На языке жестов шоле общались.
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Думаю, шо эту пантомиму с тайным смыслом, только ******* и понимает.

Наверное все-таки через переводчика, как Ялынкович.
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Петру обычно возле параши назначали встречи.
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Зебилы , а почему в самой бедной стране Европы на президента в следующем году потратят МИЛЛИАРД гривен ? Куда лучше миллиард потратить на вашего зебобика , чем например на квартиры атошникам , правильно зебилы ? Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 2380
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поросенке почему эти вопросы не задавал?
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хм, сравниваешь лучшего в мире президента с барыгой-мародером? похвально, похвально... Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 9002
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Толи петя,дежурный возле туалетов.Со всеми встречается,только,что то никто этого не офиширует Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 2321
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Вова - тримайся якнайдалі від цих "друзів".
А то буде те що і баризі.
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- Пацан, ты кто???!!!
- Хихихи... Я это... Президент... Хихихи
- Ну давай руку и я покажу тебе, где тут выход.

Событие епта!!!
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Самое главное при встрече с нашим президентом сделать серьезное лицо и не ЗАРЖАТЬ...
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это - невозможно. он такие уморительные рожи корчит на фото его встреч с политиками. отсутствием мимики не страдает...
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Идет такой Столтенберг по корридору, тут какой-то коротышка подбегает и говорит ему: "мистер, можно пожать вам руку?". фотограф из зесвиты сфоткал, и теперь зедебилам подают эту встречу как невиданную ранее победу презедента. Одним словом- епаный стыд.
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Вова, зачем тебе нато эта НАТО ?

Мы уже туда не идем. Отпусти человека и пудри ему мозги......
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нового президента Зеленськього , на заході , сприймають значно краще , а ніж "попередніка" соєвого !
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Нда))))ежедневная земоча тебе уже и мозг рассосала
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Думаю, що Столтенберг зрозумів про наміри Зе не приєднуватися до НАТО.
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Шоб ты и не сомневался, что они в курсе того, что изрыгают в СМИ Коломойский и ************ из Слуги Урода.
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При всём при этом Зеленский ни сейчас, ни когда-либо ранее, не заявлял, что Украине необходимо членство в НАТО, что Украине нужно ПДЧ и что Украина сделает всё возможное и невозможное для вступления в НАТО. Постоянно слышим словоблудие о сотрудничестве, о том, о сём, мы, типа, за всё хорошее против всего плохого, но, получается, членства в НАТО добиваться не будем. И вся зе-команда к этому клонит. Понятно, зебилы?
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5 лет петя орал,про ес,про нато и где это?Ейбогу,как маленькие дети.У запада дилема,отдать Украину и косить бабло с торговли с кацапами,или какие то там "ценности",будапештские бумажки.Ответ и выбор очевиден,доказано историей.
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Слова не мальчика но мужа - практическое сотрудничество куда весомее самых высокопарных деклараций.
И судя по припадкам и конвульсиям свинофермы - даже они это прочувствовали.
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Дело не в декларациях, дело в четком определении целей, постановке задач для их достижения и в практической реализации этих задач.
Целей от зе-команды мы не видим (они тщательно скрываются), чётких поставленных задач тоже, результаты только инерционные.
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Это вы про курс, закрепленный в конституции?
Так у Пети с ним - как с незаконным обогащением...
Более того - Петя ранее заявлял об "агрессивной политике НАТО и недопустимости расширения на восток. Когда он врет?!
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Ранее все мы, кто постарше, были пионерами и комсомольцами, и что? Многое изменилось с тех пор, так что Порошенко ставил правильные цели, да и не переводи стрелки на Петю, теперь у нас Вова, про него расскажи, про его цели, задачи и т.п.
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Порошенко ставил правильные цели

в перекладі на людську мову - соєвий Хряк , прикриваючись патріотичними гаслами , допомагав знищувати Україну !
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Он не совок и не вата. Далеко не беден и не глуп,
уверен в себе, амбициозен, не замаран в воровстве бюджета - все эти качества позволяют предположить, что у него есть свое видение вывода страны из кризиса. За этим и пошел в политику. Только глупец думает, что Зеленский хочет в СССР или лечь под путина. Зеленский чистой воды западник - другое дело получится ли? Да и что бы по дороге не скурвился...
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Всегда.За то и выгнан был Украинцами сцанными тряпками.
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Согласен, врет всегда - он не сторонник и не противник НАТО.
Петя служит золотому тельцу. Если придут коммунисты и не будут мешать воровать - партбилет целовать будет.
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там десь на задньому плані Петро з-за перегородки виглядає )))
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на задньому ... з-за перегородки виглядає

- сам там йому і місце ! ..))
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Чому соєві не пишуть , що за 5 останніх років Україна , за всіма показниками лише віддалилась від НАТО ...?!
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практично у всьому -
- рівень життя , рівень корупції , економіка і т.д ...
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Не ври. Уровень жизни после снижения в результате агрессии России против Украины за последние три года рос. Уровень восприятия коррупции, составляемый международной неправительственной организацией Transparency International и являющийся ведущим среди других подобных исследований, для Украины улучшился очень существенно, даже так, что Россия теперь в этом рейтинге выглядит ХУЖЕ. Зе-команде в наследство досталась стабильная финансовая система и растущая экономика.
Так что не ври, убогая ты кацапская вошь.
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Только первый показатель - при Порошенко, второй - уже после того, как президентом стал Зеленский, и Коломойский с Богданом и Портновым развили бешеную деятельность по возврату Приватбанка и пр. Третий, вообще, не существенный - пару африканский стра в минус, переживем, потом ещё будут плюсы, а уж какие был - один Шенген чего стоит, а в нем совсем не африканские страны.
Так что, ты, бедолага, набрав в рот говна плюешься мимо.
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при чем тут Приват, при чем тут Портнов, при чем тут Богдан... тебе говорят о низком уровне жизни и о высокоум ровне коррупции!
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Патамушо НАТО совсем другого мнения , чем ты , бл... .
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Рассказал, что нас кацапы в НАТО не пущают, придурок?
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Для этого надо, как минимум, знать о чем идет речь, а не тупо улыбаться и булькать что-то на русском себе под нос.
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не стоит слепо доверять этому полу дружку *****, он довольно скользкии тип
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народ Украины - выбросил на помойку вора и мародера поросенко ))
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и теперь платят дань коломоискому - вот зажили наконец то.
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Далеко не выбрасывай ," нарот " ,, как бы не пришлось потом ,бежать искать и возвращать назад . . Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 4804 .
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Опять это зеленое чучело позорит Украину...
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 1 ч.1 час назад

С каких пор президент берет завхоза на Генассамблею? Причем рядом с Ельченко сидит не «президент», не министр (этот вообще на галерке), а завхоз!
Смотрящий за болванчиком не оставляет подопечного ни на минуту.

Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 6548
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Дык, ещё неизвестно, кто из них больше президент.
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это да... о чем Столтенберг может говорить с человеком, который толкал идею референдума по вступлению в НАТО? разве только справиться как там Свинарчуки?... Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 7822
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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