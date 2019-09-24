 Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Во время встречи были обсуждены дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия Украины и НАТО.

Владимир Зеленский подтвердил готовность нашей страны продолжить активное взаимодействие с Альянсом в рамках реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Президент отметил важность визита Североатлантического совета НАТО в Украину, который состоится в конце октября этого года. Он выразил надежду, что этот визит будет способствовать активизации практического сотрудничества с Альянсом в развитии Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил, а также широкому привлечению НАТО к поддержанию безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Также во время встречи речь шла о повышении уровня сотрудничества в модернизации Военно-морских сил Украины.

Приоритетным направлением работы Президент Украины назвал и повышение уровня совместимости ВСУ с силами государств-членов НАТО, в частности путем участия в совместных учениях и тренировках, программах военного сотрудничества.

Кроме того, Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг обсудили инициативы украинской власти для преодоления коррупции.

"Мы устали слышать слово "коррупция". Мы серьезно настроены ее преодолеть. Верховная Рада уже принимает законопроекты по реформированию правоохранительных органов, скоро запустим службу финансовых расследований. 5 сентября у нас начал работать Высший антикоррупционный суд, и мы ожидаем приговоры", - отметил Владимир Зеленский.

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