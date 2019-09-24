 Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Во время встречи были обсуждены дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия Украины и НАТО.
Владимир Зеленский подтвердил готовность нашей страны продолжить активное взаимодействие с Альянсом в рамках реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.
Президент отметил важность визита Североатлантического совета НАТО в Украину, который состоится в конце октября этого года. Он выразил надежду, что этот визит будет способствовать активизации практического сотрудничества с Альянсом в развитии Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил, а также широкому привлечению НАТО к поддержанию безопасности в регионе Черного и Азовского морей.
Также во время встречи речь шла о повышении уровня сотрудничества в модернизации Военно-морских сил Украины.
Приоритетным направлением работы Президент Украины назвал и повышение уровня совместимости ВСУ с силами государств-членов НАТО, в частности путем участия в совместных учениях и тренировках, программах военного сотрудничества.
Кроме того, Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг обсудили инициативы украинской власти для преодоления коррупции.
"Мы устали слышать слово "коррупция". Мы серьезно настроены ее преодолеть. Верховная Рада уже принимает законопроекты по реформированию правоохранительных органов, скоро запустим службу финансовых расследований. 5 сентября у нас начал работать Высший антикоррупционный суд, и мы ожидаем приговоры", - отметил Владимир Зеленский.
Кресла столы
Не фойе возле сортира
О кабинетКресла столы
Не фойе возле сортир24.09.2019 19:37
Наверное все-таки через переводчика, как Ялынкович.
А то буде те що і баризі.
- Хихихи... Я это... Президент... Хихихи
- Ну давай руку и я покажу тебе, где тут выход.
Событие епта!!!
Мы уже туда не идем. Отпусти человека и пудри ему мозги......
И судя по припадкам и конвульсиям свинофермы - даже они это прочувствовали.
Целей от зе-команды мы не видим (они тщательно скрываются), чётких поставленных задач тоже, результаты только инерционные.
Так у Пети с ним - как с незаконным обогащением...
Более того - Петя ранее заявлял об "агрессивной политике НАТО и недопустимости расширения на восток. Когда он врет?!
в перекладі на людську мову - соєвий Хряк , прикриваючись патріотичними гаслами , допомагав знищувати Україну !
уверен в себе, амбициозен, не замаран в воровстве бюджета - все эти качества позволяют предположить, что у него есть свое видение вывода страны из кризиса. За этим и пошел в политику. Только глупец думает, что Зеленский хочет в СССР или лечь под путина. Зеленский чистой воды западник - другое дело получится ли? Да и что бы по дороге не скурвился...
Петя служит золотому тельцу. Если придут коммунисты и не будут мешать воровать - партбилет целовать будет.
- сам там йому і місце ! ..))
- рівень життя , рівень корупції , економіка і т.д ...
Так что не ври, убогая ты кацапская вошь.
Глобальний індекс інновацій: рейтинг України знизився ...
Рейтинг банківської системи України знизився,
Рейтинг. Індекс українських паспортів знизився
Так что, ты, бедолага, набрав в рот говна плюешься мимо.
. .
С каких пор президент берет завхоза на Генассамблею? Причем рядом с Ельченко сидит не «президент», не министр (этот вообще на галерке), а завхоз!
Смотрящий за болванчиком не оставляет подопечного ни на минуту.