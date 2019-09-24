EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  4892  38
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2937) Коломойский (1183) Пинчук (236) Путин (25063) фотожаба (9400) Янукович (30539)

 Формула "русского мира", план Штайнмайера, полная версия логотипа "Слуги народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Доступно и понятно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль использует Зеленского и его окружение как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмайера"

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Не молчите, звоните...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не молчите, не пишите в соцсетях о "все пропало" и о "решалах". Звоните", - Зеленский дал телефон "горячей" линии НАБУ и призвал сдавать коррупционеров. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на "горячую" линию

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

ФОП і ФОП

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

- айл, как говорится, би бек

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беглый экс-президент Янукович готовится вернуться в Украину, - адвокат. ВИДЕО

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Вкратце о медийном скандале

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал между Шустером и Коломойским в эфире: "Верните 155 миллиардов и я верну вам 2 миллиона". ВИДЕО

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Полная версия логотипа

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Хороший, наверное, план

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Формула "русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3150202
 
   
 Топ комментарии
 
А что, собственно, не так? Какова реальность, таковы и жабы. Жаловаться на пороха и его сторонников уже не стоит. Это ваших рук дело.
 показать весь комментарий
 
Верещак, это та которая считает, что нам нужно повременить с нато.
Формула "русского мира", план Штайнмайера, полная версия логотипа "Слуги народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 56
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Петіні прихильники з тутешнього форуму будуть у захваті від таких жаб..
 показать весь комментарий
 
 
А что, собственно, не так? Какова реальность, таковы и жабы. Жаловаться на пороха и его сторонников уже не стоит. Это ваших рук дело.
 показать весь комментарий
 
 
А скоро и ты будешь в ****, подожди немного...
 показать весь комментарий
 
 
На конец 2014 года в колониях и СИЗО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сидело примерно 16 тысяч человек под стражей. Всего одна колония была выведена в нормальную Украину, а как живут остальные, можно было только догадываться по публикациям в Интернете. Так или иначе, с некоторых пор террористы стали отпускать заключенных по соглашению о переводе в украинские исправительные учреждения. Уже несколько сотен переведено.
По данным правозащитников, 90 процентов из тех, кто еще сидит в ОРДЛО, хотят перевода в Украину. Но почему так мало отпускают, казалось бы - пусть Украина контингент кормит? И почему вообще отпускают «досиживать» в Украину? А дело вот в чем.Как и во многом другом, в пенитенциарной системе «республик» - полный бардак. Но боевики предлагают сидельцам облегчение участи. Целых два варианта. Кто хочет вообще освободиться, должен вступить в ряды боевиков и служить в «ополчении». Однако это не самый простой вариант. Многие подразделения боевиков отказываются брать к себе такой контингент. А часть - берут.

Например, что пожизненно заключенных всех забирали, учили на снайперов, почти все они не очень выучились и погибли.

Боевики предлагали заключенным улучшить условия пребывания. Работать на «республику». Не так, как у нас в колониях - у станка и т.д., а рыть окопы, обслуживать блокпосты - разгружать привезенную еду и боеприпасы. Ну а если хочешь в Украину перевестись и досиживать там - соглашайся сотрудничать. Вынуждали людей подписывать обязательства о сотрудничестве.
Какие задачи им ставились? В основном по дестабилизации ситуации в регионе. Казалось бы, что могут сделать в этом плане заключенные? А абсолютно разные задачи могут решаться через уголовников. У них же нет барьеров. Им все равно, что магазин ограбить, что воинскую часть поджечь.
Прибыть в Украину, в любую зону. Находить там симпатизирующих идеям «ДНР-ЛНР», особенно среди преступных групп. Впоследствии им должны были поступать указания, что именно совершать, ну и средства на это. Это и поджоги, срыв работы органов власти, избиение активистов и т.д. Обзаводиться оружием и ждать команд оттуда. Плюс они должны были предлагать заключенным идти служить в так называемое ополчение. Под тем предлогом, что в Украине бывшим «сидельцам» нормальной работы не видать, а там хорошие условия - деньги, паек, форма, вольница. Так обрабатывают большинство желающих свалить из «республиканского» рая.
Пытаются на этих территориях вербовать не только осужденных...
 показать весь комментарий
 
 
Одновременно смешно и грустно,потому что правда.
 показать весь комментарий
 
 
Верещак, это та которая считает, что нам нужно повременить с нато.
Формула "русского мира", план Штайнмайера, полная версия логотипа "Слуги народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 56
 показать весь комментарий
 
 
Ця Верещак ще на Маньку-федерацію схожа, не тільки на ***********.
Де їх клонують цих монстрів? 😃
 показать весь комментарий
 
 
Они материализуются сами србой, когда концентрация дибилии среди населения переступает отметку в 70%
 показать весь комментарий
 
 
Это та же умная женсчина, которая отдельно взятыми Гнилыми Обсерами собиралась вступить в ЕС и НАТО в 2014-м. Формула "русского мира", план Штайнмаєра, повна версія логотипу "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9437

И она всерьез считает, что это ей добавило плюсов в глазах разумных людей.
 показать весь комментарий
 
 
А зачем ей "плюсы" в глазах разумных людей!? Формула "русского мира", план Штайнмаєра, повна версія логотипу "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7847 Не они этих выбирали, эти за другие "умы" борются.
 показать весь комментарий
 
 
🤢🐑🐏🤡💩любители ,а что в этих реалистичных карикатурах неправда ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На вашу Уляну Супрун похожа...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порохастые над этим смеются?
Цензор ДА, своей продажностью оправдывает тезис о второй древней профессии...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Профура порохастая, а мне никогда не было смешно с дебильных картинок, специально созданных для соевых ублюдков.
 показать весь комментарий
 
нема у нас драников то за поребрикм у нас деруны.
Ябиз'їв.
 показать весь комментарий
 
як в якому регіоні, здається на львівщині кажуть драники
 показать весь комментарий
 
1. Ты на Волыни поспрашивай. Там и пляцуны найдешь.
2. У ватника челюсть не сможет произнести "дыруны", а потом это съесть. Формула "русского мира", план Штайнмаєра, повна версія логотипу "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6155 А большая часть зебилов - ватники.
 показать весь комментарий
 
Когда узнал, что соседка голосовала за ЗЕ.

 показать весь комментарий
 
 
Формула "русского мира", план Штайнмаєра, повна версія логотипу "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 855

В. Путин вместе с президентом Киргизии Сооронбай Жээнбековым посетил лагерь юных армейцев в Оренбургской области.
(по центру юная киргизка....мощя!!! наверное ее вместо броника выставили))))))
 показать весь комментарий
 
я знову ж, в 3007-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, рабіновичі, шуфричі, пінчуки, вілкули, гепи, допи, фірташі.....!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх