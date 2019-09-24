EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  4958  99
Все про:Зеленский (2937) ООН (2825) США (15386)

 Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский 24 сентября принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН 01

"В течение следующих дней в Нью-Йорке у Зеленского запланирован насыщенный график двусторонних встреч, а также общение с бизнес-кругами, бондхолдерами и инвесторами", - говорится в сообщении.

Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН 02

Как сообщалось, Зеленский 23-26 сентября осуществляет рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН 03

В Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен определиться, быть слугой народа или слугой олигархов, - The Financial Times

Источник: https://censor.net.ua/p3150181
 
   
 Топ комментарии
 
І шептунчик поряд, як же без нього, хто буде дихати в солодке вушко. Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 7394
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І шептунчик поряд, як же без нього, хто буде дихати в солодке вушко. Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 7394
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський - ТУПО -крутий. Програма боротьби з корупцією з одного(!) пункту:
1. Закликати людей доповідати про факти корупції НАБУ.
Тепер, винних у безрезультатній боротьбі з корупцією можливо тілько два:
1. Народ який не дзвонить НАБУ
2. НАБУ яке не реагує на дзвінки народу.
ТУПО - геній. Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 7993
 показать весь комментарий
 
 
Ну а если я позвоню в НАБУ и заявлю о краже 150 млрд грн Коломойским и что они сделают ? Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 3269
 показать весь комментарий
 
 
геннадий балашов на ютуб уже совершил этот трюк...правда, об офшорах зеленского с указанием номеров, дат, сумм и названий
 показать весь комментарий
 
 
тебя посадят за ложное информирование + наклёп...
 показать весь комментарий
 
 
Не только шептунчик, но и посол злочынного Януковича в Мацкве Ельченко. Клятый Клован рыгов возвращает! Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 9681
 показать весь комментарий
 
 
...оно с Богданом припёрлось... ...хы... Коломойский рулит! *)
 показать весь комментарий
 
 
Заберем все деньги у олигархов которые разворовывали страну 28 лет и отдадим обычным людям . Ну хотя бы заберем все деньги у Пороха и его команды и отдадим обычным людям . Ну хотя бы заберем все деньги у Пороха и отдадим обычным людям. Ну хотя бы посадим Пороха А в итоге олигархи просто будут ещё сильнее доить обычных зебилов . Зебилы вы сделали это вместе!Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 7958
 показать весь комментарий
 
 
В отличие от твоего фотошопа, это - подлинник! Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 444
Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 507
 показать весь комментарий
 
 
"На брудершафт!" Фотограф Неизвестный О.П.
 показать весь комментарий
 
 
Оно опять упоролось, а стыдно почему то мне.. Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 9786
 показать весь комментарий
 
 
А приставайко как дипломатически сидит - закинул ногу наверх с прочуханной туфлей 😁
 показать весь комментарий
 
 
купіть Пристайку нові туфлі... протерлися... епоха бідності вже закінчилася...
 показать весь комментарий
 
 
Там їх ще можна чорним фломастером закрасити, нормальні ще туфлі.
 показать весь комментарий
 
 
Блін, хтось знає хоч одного розумного ідейного прихильника Зеленського на Цензорі?
Щоб аргументований діспут, залізні факти, щоб не тікав від питань?
А то яке гімно не зачепиш: "беее, мародьор, барига, ілавайск, брата убіл, жєна луценка, вальцман, в 700 раз багачє, ліпєцк, нікто нє сідіт)

Агов, ЗЕбіли?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ідейних немає. Тут тільки ********* ботоферма зараз просуває черз відомий проктологам орган, що ****** був безальтернативним і найкращим.
 показать весь комментарий
 
 
Є в мене один такий як ти. Типу ідейний, типу навіть розумний (хоча голосував за зелень,який розум). Але все одно в дискусії сиплеться на питаннях про стратегію і коли наводиш реальні фактив .
Авжеш, на суцільній брехні та маніпуляціях, якими ЗЕбіли оперують добровільно або через тупість, не можливо побудувати конструктивну, фактичну, хронологічну розмову
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зайвий раз переконуюсь, що ботоферма не в змозі не те, що аргументовано відповідати на коментар, а взагалі прочитати і усвідомити його зміст.
 показать весь комментарий
 
Одна дама на мої зауваження що в ЗЕЧМА немає ніякого досвіду політичних перемовин на вищ рівні сказала- нічого, он Мураєв є, молодий, досвідчений, він йому буде допомагати.
 показать весь комментарий
 
От навіщо пхнути тут ригівську шелупонь до Зеленського? Поки що, за каденцію в 5 років, вашого солодкого роботодавця, ніхто з них не отримав реальний строк. Хоча там на три пожиттєвих у багатьох.
 показать весь комментарий
 
не буває ідейних Зебілів... Там ідея - пластикова сіська з дешевим пивасом, сіги, сємкі і "Свати".
 показать весь комментарий
 
 
адресок это ботофермы скиньте, а то шесть лет ищут с фонарём , да найти никак не можете , брехуны
 показать весь комментарий
 
С.ка, театр абсурда... Бенин решала и латексная ********** в ООНах заседают...
 показать весь комментарий
 
 
а неголений Бодька за бабами слідкує? чи мужиками? непорядок... Вовка ревнивий...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоср...? А Пецик в ср ..і ! Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 6663

..Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 2470...
 показать весь комментарий
 
 
ну дымытрык - это вы срёте при упоминании Пороха...
 показать весь комментарий
 
 
у меня впечатление, что от одного только упоминания Порошенко среднестатистический Зебил начинает стальной раскалённый лом анусом на пятаки рубить... Вероятно, какая-то мало изученная реакция примитивного организма.

 показать весь комментарий
 
 
Визит Зеленского в США закончится скандалом: Березовец рассказал, что вскоре случится в США.

Известный украинский политолог Тарас Березовец предчувствует, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США закончится очередным скандалом. Березовец считает, что украинский президент выбрал не лучшее время для визита в США на фоне грандиозного скандала, который связан с просьбами американского президента Дональда Трампа расследовать дело против его главного конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена, передает Диалог.UA. Об этом Березовец написал в своем телеграм-канале. "Предчувствую, что визит Зеленского в Штаты принесет очередной скандал. Зря он туда сейчас поехал, когда Украина на первых полосах американских СМИ. Не представляю, как придется прятать Зеленского от журналистов CNN, The New York Times и Washington Post. И ведь перед ним маячит весьма понятная вилка. Или он будет врать, выгораживая Трампа, что никакой просьбы начать дело против Байдена не было, и тогда его ждут проблемы с Конгрессом. Или скажет правду, и тогда Трамп его похоронит за оставшиеся полтора года на посту президента. Одним словом, не позавидуешь. Кстати, мои источники говорят, что Трамп может вообще отказаться встречаться с Зеленским 25 сентября. От греха подальше. Скоро узнаем", - пишет он.
 показать весь комментарий
 
 
"Трамп его похоронит за оставшиеся полтора года ..."

Выборы в следующем году!
 показать весь комментарий
 
 
Трампу сейчас не до Украины, потом будет тем более.
 показать весь комментарий
 
 
От чого не знаю того не знаю, просто констатував що Трамп ще має 1,5 роки.
 показать весь комментарий
 
===Березовец считает, что украинский президент выбрал не лучшее время для визита в США ===

Хм. Березовец платный топ-порохобот, типа Палия и прочей шоблы. Не знает, что Зеленский поехал на Генассамблею, не он выбирал время.
 показать весь комментарий
 
 
Где его тупо послали и не дали выступить. Я уверен это очередная победа зеко манды. http://newformat.info/news/zelenskogo-proignoruvali-v-radbezi-oon/
 показать весь комментарий
 
Порохошавка, дочитай до конца. Твоего шоколадного мародера послали еще в прошлом году
 показать весь комментарий
 
негр не вазелина недобро смотрит. примеряется наверное с грязными намерениями...
 показать весь комментарий
 
 
а Бодька як завжди з перепою... ну і рожа...
 показать весь комментарий
 
 
а преЗЕдент якось мєлковат... кишеньковий хлопчик... з Трампом фото буде приколом... має туфлі на каблуках шукати... срочно!
 показать весь комментарий
 
 
особенно оборжался с пункта № 10,надо быть тупым порохоботом ,что бы верит в этот весь бред.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Гениальный Клоун превращается в Президента, а экспризидент - даже не в клоуна, а в тролля-путчиста низкого пошиба..
🤗
 показать весь комментарий
 
 
Висновок Богуцької про путч виходячи з вагітності подруги це шедевр тупості.
 показать весь комментарий
 
 
До сліз Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 5840

Коли прибили ботоферму Зеленського у ФБ, а порохоботів так і не знайшли. Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 6372

Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 8863 Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 8082
 показать весь комментарий
 
 
ПОСЛУШАЛ ВЫСТУПЛЕНИЕ ГУТЕРЕУША И ТРАМПА, НИ СЛОВА ПРО УКРАИНУ И КРЫМ И АГРЕСИЮ СРАШКИ! ЗАТО РАССКАЗЫВАЮТ ПРО ИРАН, СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ, СИРИЮ И КИТАЙ. ТЕПЕРЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО УБЕДИЛСЯ ЧТО МЫ И НАХ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ
 показать весь комментарий
 
А раньше они много об Украине говорили с трибуны ООН?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Истерикой порохоботов удовлетворен. Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 7067
 показать весь комментарий
 
 
"Ідеальний чоловік- це той, хто вважає ідеальною свою дружину!"- П.О.Порошенко
 показать весь комментарий
 
 
А, что там делает обезъяна из Сен-Тропе - девок на Брайтон-Бич снимает?
 показать весь комментарий
 
 
Дивиться за Зелею, щоб на сцену не поліз.
 показать весь комментарий
 
 
Сидить, як то щось розуміє. Дебіл. І мордва чк завжди поруч.
 показать весь комментарий
 
 
Слушайте этот бурят от него хоть когда нибудь отходит?? Я шо то не припомню шоб хоть за одним президентом Украины начиная с Кравчука его администратор надзирателем везде ходил. Шо это бурятская харя там делает?..разве его задача не руководить Офисом презедента?
 показать весь комментарий
 
 
У Зели есть шанс прямо с трибуны ООН войти в историю. Причём для этого даже ботинок снимать не придётся. Ведь нынешняя трибуна ООН немного напоминает рояль... Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 746 Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 7780
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх