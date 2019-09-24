 Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
"В течение следующих дней в Нью-Йорке у Зеленского запланирован насыщенный график двусторонних встреч, а также общение с бизнес-кругами, бондхолдерами и инвесторами", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Зеленский 23-26 сентября осуществляет рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.
1. Закликати людей доповідати про факти корупції НАБУ.
Тепер, винних у безрезультатній боротьбі з корупцією можливо тілько два:
1. Народ який не дзвонить НАБУ
2. НАБУ яке не реагує на дзвінки народу.
ТУПО - геній.
Заберем все деньги у олигархов которые разворовывали страну 28 лет и отдадим обычным людям . Ну хотя бы заберем все деньги у Пороха и его команды и отдадим обычным людям . Ну хотя бы заберем все деньги у Пороха и отдадим обычным людям. Ну хотя бы посадим ПорохаА в итоге олигархи просто будут ещё сильнее доить обычных зебилов . Зебилы вы сделали это вместе!
Щоб аргументований діспут, залізні факти, щоб не тікав від питань?
А то яке гімно не зачепиш: "беее, мародьор, барига, ілавайск, брата убіл, жєна луценка, вальцман, в 700 раз багачє, ліпєцк, нікто нє сідіт)
Агов, ЗЕбіли?
Авжеш, на суцільній брехні та маніпуляціях, якими ЗЕбіли оперують добровільно або через тупість, не можливо побудувати конструктивну, фактичну, хронологічну розмову
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Известный украинский политолог Тарас Березовец предчувствует, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США закончится очередным скандалом. Березовец считает, что украинский президент выбрал не лучшее время для визита в США на фоне грандиозного скандала, который связан с просьбами американского президента Дональда Трампа расследовать дело против его главного конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена, передает Диалог.UA. Об этом Березовец написал в своем телеграм-канале. "Предчувствую, что визит Зеленского в Штаты принесет очередной скандал. Зря он туда сейчас поехал, когда Украина на первых полосах американских СМИ. Не представляю, как придется прятать Зеленского от журналистов CNN, The New York Times и Washington Post. И ведь перед ним маячит весьма понятная вилка. Или он будет врать, выгораживая Трампа, что никакой просьбы начать дело против Байдена не было, и тогда его ждут проблемы с Конгрессом. Или скажет правду, и тогда Трамп его похоронит за оставшиеся полтора года на посту президента. Одним словом, не позавидуешь. Кстати, мои источники говорят, что Трамп может вообще отказаться встречаться с Зеленским 25 сентября. От греха подальше. Скоро узнаем", - пишет он.
Выборы в следующем году!
Хм. Березовец платный топ-порохобот, типа Палия и прочей шоблы. Не знает, что Зеленский поехал на Генассамблею, не он выбирал время.
🤗
Коли прибили ботоферму Зеленського у ФБ, а порохоботів так і не знайшли.